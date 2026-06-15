猛暑の夏もお家で手軽に勝沼ぶどうを味わえる！希少品種安芸クイーン含む山梨・勝沼産ぶどうを農家直送でお届け！期間限定Makuake先行予約受付開始！

株式会社HERA

勝沼の廃棄葡萄削減を目標に掲げる地方創生プロジェクトbudo-dokiを運営する株式会社HERA(本社：埼玉県本庄市）は、応援購入サービスMakuakeにて２０２６年６月１５日（月）１２：００より勝沼産ぶどうの先行予約販売を開始いたします。

皆さまから支持され、Makuakeでのbudo-dokiプロジェクトは今年で３回目を迎えます。

Makuake先行予約サイト：https://www.makuake.com/project/budo-doki2026/

【本社は埼玉県でも山梨県・勝沼の農家直送が可能な理由】

プロジェクト期間中は埼玉県から山梨県へ車で移動し、勝沼の農家からの直送を実現しています。

【budo-dokiとは】

budo-dokiは、勝沼の廃棄葡萄削減を目標に掲げ２０２３年に始動した地方創生プロジェクトです。

２０２３年からMakuakeを通じたオンライン予約販売活動を実施し、今年で３回目となります。

この取り組みのきっかけは、勝沼の農家から廃棄葡萄の実態を聞いたことでした。直接現地へ行かなければ手に入らなかった勝沼産葡萄が、応援購入サービスMakuakeを通じ、全国の皆さまに気軽に楽しんでいただけるようになりました。

２０２３年、２０２５年とMakuakeを通じ、多くのサポーターの皆さまに葡萄を応援購入いただき、廃棄葡萄の削減につながっています。

【ぶどうの生育環境に恵まれた"甲府盆地"】

甲府盆地は、ぶどう栽培に理想的な気候と地形を備えた地域として知られています。

美味しいぶどうが育つ恵まれた環境が整っています。

1.年間の日照時間が長い

山梨県は日照時間が長いことで知られ、2021年には全国１位を記録しました。充分な太陽の光を浴びたぶどうは、甘みとコクが増します。

2.昼夜の寒暖差が大きい

日中は太陽の恵みをたっぷり受け、夜間は涼しくなることで、ぶどうの糖度が高まり、豊かな風味に育ちます。

3.降水量が少なく、水はけのよい地形

年間を通じて雨が少なく、さらに扇状地や斜面が多いため、水はけが良く、根腐れの心配が少ない点もぶどう栽培に最適です。

中でも勝沼が位置する甲府盆地東部の斜面・傾斜地は、日当たりの良い場所が多く、古くからぶどう栽培の名産地として発展してきました。

【今夏限定。お試しいただける葡萄のご紹介。】

別名「ぶどうの女王」とも呼ばれ、種がなく皮ごと食べられます。ハリのある果皮と豊かなマスカットの香りが特徴です。見た目も美しく涼やかで、夏の贈り物にもぴったりのぶどうです。（昨年の収穫・発送日：9月4日）別名「黒い真珠」とも呼ばれ、巨峰とカノンホール・マスカットの交配品種です。近年はシャインマスカットの人気で栽培面積が減少傾向にありますが、黒葡萄といえば王道のイメージを持つ方も多い品種です。種なしで、グレープジュースのような甘い香り「フォクシーフレーバー」が特徴です。（昨年の収穫・発送日：9月4日）

別名「クリスタルローズ」とも呼ばれる希少な種なし赤ぶどうです。果皮は淡い紫やピンク、ベージュが織りなす可愛らしい色合いが特徴で、優しい甘さが魅力の品種です。（昨年の収穫・発送日：8月20日）4種類のリターン品をご用意いたしました。 1.シャインマスカット2房2.ピオーネ2房3.安芸クイーン2房（希少品種・限定５箱）4.シャインマスカット1房＋ピオーネ1房（食べ比べにもおすすめ） 中でも「シャインマスカット＋ピオーネ」のセットは、"爽やかな甘み"と"深みのあるコク"、対照的な味わいを一度に楽しめる贅沢な組み合わせ。食べ比べたい方に好まれています。

今後も、より多くの方に勝沼産葡萄の魅力を知っていただき、気軽に楽しんでいただけるよう活動を続けてまいります。

【プロジェクト概要】

プロジェクト名：2026年初物｜勝沼産ぶどうを農園直送｜ぶどうの真髄を味わう

販売期間：２０２６年６月１５日（月）１２時００分～２０２６年８月９日（日）２２時００分

URL：https://www.makuake.com/project/budo-doki2026/