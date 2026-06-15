【東京ミルクチーズ工場】マスカルポーネとタヒチバニラを合わせた、華やかで甘い香りの『バニラ＆マスカルポーネクッキー』を、6月17日（水）から発売いたします。

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株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一　本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】より『バニラ＆マスカルポーネクッキー』を2026年6月17日（水）から、期間限定で発売することをお知らせいたします。


昨年大好評いただいた、冷やしてもおいしいクッキーが今年も登場！

冷凍庫で冷やすと、パリっとした食感とひんやりしたおいしさをお楽しみいただける、夏にぴったりの『バニラ＆マスカルポーネクッキー』が大好評につき、今年も登場。



タヒチバニラを使用した、エキゾチックで華やかな甘い香りのクッキーに、ほのかにミルク感のあるマスカルポーネチーズのチョコ※をサンドした、サクサク食感のクッキーです。気温が高まるこれからの時期、冷やしたクッキーを味わいながら、心やすらぐひと時をご堪能くださいませ。


（チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用）※チョコレートコーチングを使用



友人宅への訪問や手土産にぴったりな9枚入り。個包装で分け合いやすく、ティータイムを少し特別にする一品です。期間限定商品の為、お早めにお買い求めくださいませ。



◆商品概要



【商品名】バニラ＆マスカルポーネクッキー


【価 格】9枚入　1,458円（税込）


【発売日】2026年6月17日（水）



※期間限定商品につき、無くなり次第終了。


※店舗により発売日が変更となる場合がございます。







『バニラ＆マスカルポーネクッキー』とロングセラー商品が楽しめるクッキー詰合せ

【商品名】クッキー詰合せ


【価 格】27枚入　4,374円


　(ソルト＆カマンベールクッキー×9枚


　バニラ＆マスカルポーネクッキー×9枚)


　蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚)


【発売日】2026年6月17日（水）



※期間限定商品につき、無くなり次第終了。


※店舗により発売日が変更となる場合がございます。







◆メディア関係者様へ


掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。


また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)



■15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中！


東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、Wポイントキャンペーンを実施しております。



期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。この機会にどうぞご利用くださいませ。



■実施期間：～6月30日（火）





※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。


■東京ミルクチーズ工場　商品のご紹介


<7/1発売> クワトロチーズクッキー 　


カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。



9枚入　1,566円（税込）



（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）


※チョコレートコーチングを使用


※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。


※店舗により発売日が変更となる場合がございます。







<冷凍商品> ミルクチーズケーキ


フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。



紙缶箱：2,160円（税込） 、発泡箱：2,376円（税込）



※箱によりお持ち歩き時間が異なります


※店舗により取扱商品が異なります





■東京ミルクチーズ工場　ブランド概要


厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。



この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。



国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。


これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。





■東京ミルクチーズ工場　店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店


ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店


羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店　


羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店


ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店



◆公式サイト　


ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese


Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/


X ：https://x.com/tokyomilkcheese


Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese


■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ