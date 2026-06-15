【東京ミルクチーズ工場】マスカルポーネとタヒチバニラを合わせた、華やかで甘い香りの『バニラ＆マスカルポーネクッキー』を、6月17日（水）から発売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】より『バニラ＆マスカルポーネクッキー』を2026年6月17日（水）から、期間限定で発売することをお知らせいたします。

昨年大好評いただいた、冷やしてもおいしいクッキーが今年も登場！

冷凍庫で冷やすと、パリっとした食感とひんやりしたおいしさをお楽しみいただける、夏にぴったりの『バニラ＆マスカルポーネクッキー』が大好評につき、今年も登場。

タヒチバニラを使用した、エキゾチックで華やかな甘い香りのクッキーに、ほのかにミルク感のあるマスカルポーネチーズのチョコ※をサンドした、サクサク食感のクッキーです。気温が高まるこれからの時期、冷やしたクッキーを味わいながら、心やすらぐひと時をご堪能くださいませ。

（チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用）※チョコレートコーチングを使用

友人宅への訪問や手土産にぴったりな9枚入り。個包装で分け合いやすく、ティータイムを少し特別にする一品です。期間限定商品の為、お早めにお買い求めくださいませ。

◆商品概要

【商品名】バニラ＆マスカルポーネクッキー

【価 格】9枚入 1,458円（税込）

【発売日】2026年6月17日（水）

※期間限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

『バニラ＆マスカルポーネクッキー』とロングセラー商品が楽しめるクッキー詰合せ

【商品名】クッキー詰合せ

【価 格】27枚入 4,374円

(ソルト＆カマンベールクッキー×9枚

バニラ＆マスカルポーネクッキー×9枚)

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚)

【発売日】2026年6月17日（水）

※期間限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

■15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中！

東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、Wポイントキャンペーンを実施しております。

期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。この機会にどうぞご利用くださいませ。

■実施期間：～6月30日（火）

※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。

■東京ミルクチーズ工場 商品のご紹介

<7/1発売> クワトロチーズクッキー

カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。

9枚入 1,566円（税込）

（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）

※チョコレートコーチングを使用

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

<冷凍商品> ミルクチーズケーキ

フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱：2,160円（税込） 、発泡箱：2,376円（税込）

※箱によりお持ち歩き時間が異なります

※店舗により取扱商品が異なります

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

■東京ミルクチーズ工場 店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店

◆公式サイト

ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X ：https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ