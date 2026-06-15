【LINEヤフー基金】設立20周年特設サイトを公開 累計支援総額76.9億円を突破

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー基金 20周年特設サイト：https://kikin.yahoo.co.jp/20th/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が社会貢献活動の一環として運営する非営利団体「LINEヤフー基金」は、6月で設立から20周年を迎え、これを記念し20周年特設サイトを公開しました。設立以降、累計支援総額は76.9億円を突破、総支援数は723団体に及びます。

また、20周年を機に、団体名称を「Yahoo!基金」から「LINEヤフー基金」に改めました。

「LINEヤフー基金」は、2006年に「Yahoo!基金」として、持続可能な社会の実現により貢献していくために設立されました。「自然災害の被災者・被災地や、感染症における医療・社会への支援」と「デジタル社会の健全で安全な発展への貢献」をテーマに活動しています。

これまでの累計支援総額は76.9億円を突破、総支援数は723団体にのぼり（※1）、インターネット上での募金を主な財源として活動する民間の非営利団体としては国内最大級です（※2）。

※1 2026年3月31日時点

※2 LINEヤフー基金調べ

今回公開した20周年特設サイトでは、20年間の支援活動の歩みや、これまで共に課題解決に取り組んできた団体からのメッセージを掲載しています。

また、今年度は新たな取り組みとして、災害救助犬の育成や活動維持のための「災害救助犬支援プロジェクト」を実施しています。寄付と情報発信を組み合わせ、災害救助犬の活動をより多くの方に知っていただき、社会全体で活動を支える仕組みを目指していきます（※3）。

※3 「2026年度 災害救助犬支援プロジェクト」を開始：https://kikin.yahoo.co.jp/report/20260507.html

■コメント：LINEヤフー基金 理事長 妹尾 正仁

2006年の設立以来、私たちは多くの皆さまに支えられ、災害支援とITによる社会課題解決を柱に歩んできました。20年間、寄付に託された想いを災害の現場へつなぎ、デジタルデバイドの解消を通じて、安心できる社会づくりに取り組んでいます。20周年を機に「LINEヤフー基金」へ名称を改め、これからも私たちだからこそできる支援を積み重ね、よりよい未来へつなげてまいります。

■「LINEヤフー基金」について

持続可能な社会の実現を目指すため、2006年に設立された非営利の任意団体です。今後も、支援者や支援団体とのつながりを大切にしながら、企業としての社会的責任を果たすとともに、持続可能で安心できる社会の実現に貢献していきます。

■参考：LINEヤフーストーリー「デジタルと現場をつなぐ LINEヤフー基金20年の歩みとこれから」

https://yahoo.jp/gLNjxF