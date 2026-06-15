オンライン医療ダイエット「Mend」、株式会社HQの福利厚生サービス「トクトクHQ」に掲載

株式会社MedIshin

オンライン医療サービス「Mend」を運営する株式会社MedIshin（東京都墨田区／代

表取締役 植森翔）は、株式会社HQ（東京都千代田区／代表取締役 坂本祥二）が提供するクー

ポン型福利厚生サービス「トクトクHQ」※1 に掲載されました。これにより、トクトクHQ導入

企業の従業員の皆さまが、会員優待でMendをご利用いただけるようになります。

■ 背景：働く世代の生活習慣病と、企業の健康経営ニーズ

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取り組みを将来的に収益性を高める「投資」と捉え

、経営的視点から戦略的に実践する考え方です※2。国は40～74歳を対象に、メタボリックシン

ドロームに着目した特定健診・特定保健指導を実施しており、保健師・管理栄養士などの専門

スタッフが生活習慣を見直すサポートを行っています※3。一方で、働く世代の男性の約3割

（31.5%）が肥満（BMI25以上）に該当し※4、男性の更年期症状に伴う経済損失も年間約1兆

2000億円に上ると試算されるなど※5、働く世代の健康課題は企業にとって見過ごせないテーマ

となっています。

Mendは、こうした課題に対し、通院の負担をかけずにオンラインで生活習慣づくりへ取り組め

る環境を提供してきました。今回、福利厚生という身近な入り口を通じてより多くの働く方へ

健康習慣づくりのきっかけを届けるため、トクトクHQへの掲載に至りました。

■ トクトクHQ会員向けの優待について

トクトクHQを導入する企業の従業員の皆さまは、会員限定の優待価格でMendの対象プランを

ご利用いただけます。

・ 対象：トクトクHQ導入企業の従業員の皆さま

・ 内容：メディカルダイエットおよびメンズヘルスの対象プラン

・ 利用方法：トクトクHQのアプリ／管理画面からMendの優待ページへ

※対象プランの内容・費用（自由診療）は、トクトクHQ内のMend優待ページに掲載しています。

※Mendは自由診療（保険適用外）です。処方の可否は提携医療機関の医師による診察に基づき判断されます。

■ 生活習慣病・体重管理への対応（メディカルダイエット）

肥満（BMI25以上）は、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病と関わり、内臓肥満に複

数のリスクが重なるメタボリックシンドロームは、心臓病や脳卒中につながりやすい病態とさ

れています※6。Mendは、オンライン診療と国家資格を持つ管理栄養士によるLINEサポート、

在宅血液検査を組み合わせ、働く世代が体重管理・生活習慣の見直しに取り組める環境を提供

します※7。

■ 働く男性の健康課題への対応（メンズヘルス）

ED（勃起不全）は、加齢だけでなく糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病や血管の状

態と深く関わり、診療ガイドラインでも心血管疾患のマーカー（初期サイン）のひとつとして

位置づけられています※8。厚生労働省の情報サイトでも、EDは血管の詰まりや糖尿病など、治

療が必要な潜在的な健康問題の徴候となりうると示されています※9。国内でもEDは年代ととも

に増加し、50代で約40%、60代で約60%と報告されるなど、働く世代に身近な健康課題です

※10。Mendは、こうした働く男性の健康課題についても、オンライン診療と生活習慣の見直し

の両面から相談できる環境を提供します。

■ 今後の展望

Mendは「誰もが最後の1秒まで人生を楽しめる世界を作る」をミッションに掲げています。今

後も、働く世代が無理なく健康と向き合える環境づくりを進め、企業の健康経営を支える選択

肢として福利厚生領域での提供を広げてまいります。

また福利厚生サービスだけでなく、企業向けに個別最適化された健康経営ニーズに沿ったプランご提案も可能です。詳細については株式会社MedIshin宛にご連絡ください。

連絡先： uemori@med-ishin.com

＜Mendについて＞

「Mend」は、オンライン診療と、国家資格を持つ管理栄養士によるLINEサポート、在宅血液検

査による定期的なコンディションチェックを組み合わせた、忙しい働く世代のためのオンライ

ン医療ダイエットサービスです。診察・処方は提携医療機関の医師が行います※7。

サービスサイト：https://medical-ishin.com/

＜トクトクHQについて＞

「トクトクHQ」は、株式会社HQが提供する「どこでも誰でも使いやすい」をコンセプトとし

た割引クーポン型の福利厚生サービスです。月額180円/人（税別）・初期費用無料で、フィット

ネスや映画などの優待に加え、AIレコメンドやAmazonビジネス連携などが特長です※1。

サービスサイト：https://hq-hq.co.jp/tokutoku

【出典一覧】

※1 株式会社HQ プレスリリース／トクトクHQ公式（料金・特徴・会社概要

）： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000143.000089608.html ／ https://hq-hq.co.jp/tokutoku

※2 経済産業省「健康経営」（定義

）： https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html

※3 厚生労働省「特定健診・特定保健指導について」（40～74歳・メタボ着目・管理栄養士等が支援

）： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html

※4 厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」（肥満者の割合 男性

31.5%）： https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf

※5 経済産業省 試算（2024年2月公表、男性の更年期症状による経済損失 年間約1兆2000億円）／報道

： https://www.jiji.com/jc/v8?id=202505mkonenki-team

※6 厚生労働省 e-ヘルスネット（肥満・メタボリックシンドロームと心臓病・脳卒中リスク）： https://www.e-

healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary-summaries/m-obesity

※7 株式会社MedIshin プレスリリース（Mendサービス概要・会社概要

）： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000178813.html

※8 ED診療ガイドライン（日本性機能学会・日本泌尿器科学会／「心血管疾患のマーカーあるいは初発症状と

してのED」）： https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00469/ ／ https://www.jssm.info/guideline/3rd.html

※9 厚生労働省eJIM（勃起不全＝潜在的健康問題の徴候

）：https://www.ejim.mhlw.go.jp/pro/overseas/c05/24.html

※10 日本メンズヘルス医学会「メンズヘルスとは」（ED有病率 50代40%・60代

60%）：https://jsmh.jp/menshealth/