【訂正とお詫び】「三菱電機とBYDの地域探究講座、中学生が地域店舗と連携した企画を6月18日・25日に実施」プレスリリース内URLの不備について

【訂正とお詫び】「三菱電機とBYDの地域探究講座、中学生が地域店舗と連携した企画を6月18日・25日に実施」プレスリリース内URLの不備について