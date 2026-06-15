【訂正とお詫び】「三菱電機とBYDの地域探究講座、中学生が地域店舗と連携した企画を6月18日・25日に実施」プレスリリース内URLの不備について
2026年6月11日に配信いたしましたプレスリリース「三菱電機とBYDの地域探究講座、中学生が地域店舗と連携した企画を6月18日・25日に実施」におきまして、一部記載（URLおよび改行位置）に誤りがございました。
お手数をおかけいたしますが、リンク先をご覧になる際は以下の正しいURLをご参照いただけますようお願い申し上げます。読者の皆様ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正いたします。
【訂正内容】
該当箇所：「ekinote」Webサイトおよび事例紹介リンク
■「ekinote」WebサイトURL
（誤）https://ekinote.net/ekinote
（正）https://ekinote.net/
■ekinote WEB版：三菱電機×地域探究の事例ご紹介リンク
（誤）※改行位置の乱れにより、リンクが「NOTFOUND」になっておりました。
（正）https://ekinote.net/search/?query=%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%9B%BB%E6%A9%9F%C3%97%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%8E%A2%E7%A9%B6
以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
株式会社BYD（本社：東京都、代表取締役：井上創太）は、三菱電機株式会社と連携し、中学生・高校生を対象とした「デザイン思考を学ぶ地域探究講座」を実施しています。
このたび、昨年度から継続してきた取り組みの集大成として、2026年6月18日（木）、25日（木）に、平塚駅・伊勢原駅周辺の地域店舗と連携し、生徒たちが企画・制作した地域活性化企画を実施予定です。
また、平塚市にある「まちなかベースきちきち」を拠点に、これまでの活動を地域住民に広報するイベントを行ないます。
本プロジェクトがスタートしたのは昨年12月。生徒たちは街の魅力を発信することを目的に、三菱電機の駅と街のガイドブックアプリ「ekinote（エキノート）」を活用した記事制作や情報発信に取り組んできました。実際に平塚駅・伊勢原駅周辺の店舗へ足を運び、地域事業者へのインタビューを通じて、地域の魅力を伝えるコンテンツを制作しています。
これまでに、生徒たちは計32本の記事を制作。店舗取材や記事執筆を通じて、情報発信力や対話力に加え、地域課題を自分ごととして捉える視点や、ユーザー視点で考えるデザイン思考を実践的に学んでいます。
また、今年度はこれまでの活動をさらに発展させ、地域店舗と連携したロゴ制作や新メニュー開発などにも挑戦します。生徒たちのアイデアを実社会で形にする機会を創出しながら、学びを地域活性化につなげる実践型プロジェクトとして展開しています。
6月18日、25日に実施予定の企画では、生徒たちによる地域の魅力発信企画に加え、地域住民や店舗との交流企画なども予定しています。地域と学校、企業がつながりながら、平塚駅・伊勢原駅周辺の新たな魅力創出を目指します。
BYDでは今後も、「社会とつながる学び」をテーマに、企業・地域・学校が連携した探究学習プログラムを推進してまいります。
■実施概要
【企画名】
じぶんラボ【タームA】
地域探究プロジェクト「地域活性化企画」
【日時】
2026年6月18日（木）、25日（木）
各日14:05～15:45
【会場】
平塚駅・伊勢原駅周辺の地域店舗
および「まちなかベースきちきち」（神奈川県平塚市）
【対象】
地域住民、ファミリー層 など【内容】
・平塚中等教育学校4年生による地域の魅力発信企画
・地域店舗とのコラボレーション企画
・地域住民との交流企画
■「ekinote」について
本取り組みは、三菱電機が展開する駅と街の魅力発信サービス「ekinote」と連動した地域探究プロジェクトとして実施しています。
「ekinote」は、日本全国の鉄道駅と周辺地域の魅力を発見・発信できるサービスであり、駅を起点とした地域振興や交流創出を目指しています。
本講座では、この「駅を起点に地域の魅力を発信する」という考え方を取り入れ、生徒たちが実際に街へ出て学ぶ実践型プログラムとして展開しています。生徒たちは実際に地域へ足を運び、店舗取材や記事制作を通じて、地域の魅力発信や課題発見に取り組んでいます。
「ekinote」Webサイトはこちら
https://ekinote.net/
ekinote地域振興プラットフォーム（法人のお客様向けサイト）
https://ekinote.net/business/
「ekinote」WEB版：三菱電機×地域探究の事例ご紹介
https://ekinote.net/search/?query=%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%9B%BB%E6%A9%9F%C3%97%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%8E%A2%E7%A9%B6
ekinoteアプリ（iPhone / Android）
https://ekinote.onelink.me/iDce/3rtsxvfj
■過去の活動レポート
第1回
https://byd.education/posts/hiratsuka01
第2回
https://byd.education/posts/hiratsuka02
第3回
https://byd.education/posts/hiratsuka03
第4回
https://byd.education/posts/hiratsuka04
第5回
https://byd.education/posts/hiratsuka05
■会社概要
会社名：株式会社BYD
代表者：代表取締役 井上創太
事業内容：探究学習事業、教育プログラム開発 等
URL：https://byd.education/
配信元企業：株式会社BYD
お手数をおかけいたしますが、リンク先をご覧になる際は以下の正しいURLをご参照いただけますようお願い申し上げます。読者の皆様ならびに関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正いたします。
【訂正内容】
該当箇所：「ekinote」Webサイトおよび事例紹介リンク
■「ekinote」WebサイトURL
（誤）https://ekinote.net/ekinote
（正）https://ekinote.net/
■ekinote WEB版：三菱電機×地域探究の事例ご紹介リンク
（誤）※改行位置の乱れにより、リンクが「NOTFOUND」になっておりました。
（正）https://ekinote.net/search/?query=%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%9B%BB%E6%A9%9F%C3%97%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%8E%A2%E7%A9%B6
株式会社BYD（本社：東京都、代表取締役：井上創太）は、三菱電機株式会社と連携し、中学生・高校生を対象とした「デザイン思考を学ぶ地域探究講座」を実施しています。
このたび、昨年度から継続してきた取り組みの集大成として、2026年6月18日（木）、25日（木）に、平塚駅・伊勢原駅周辺の地域店舗と連携し、生徒たちが企画・制作した地域活性化企画を実施予定です。
また、平塚市にある「まちなかベースきちきち」を拠点に、これまでの活動を地域住民に広報するイベントを行ないます。
本プロジェクトがスタートしたのは昨年12月。生徒たちは街の魅力を発信することを目的に、三菱電機の駅と街のガイドブックアプリ「ekinote（エキノート）」を活用した記事制作や情報発信に取り組んできました。実際に平塚駅・伊勢原駅周辺の店舗へ足を運び、地域事業者へのインタビューを通じて、地域の魅力を伝えるコンテンツを制作しています。
これまでに、生徒たちは計32本の記事を制作。店舗取材や記事執筆を通じて、情報発信力や対話力に加え、地域課題を自分ごととして捉える視点や、ユーザー視点で考えるデザイン思考を実践的に学んでいます。
また、今年度はこれまでの活動をさらに発展させ、地域店舗と連携したロゴ制作や新メニュー開発などにも挑戦します。生徒たちのアイデアを実社会で形にする機会を創出しながら、学びを地域活性化につなげる実践型プロジェクトとして展開しています。
6月18日、25日に実施予定の企画では、生徒たちによる地域の魅力発信企画に加え、地域住民や店舗との交流企画なども予定しています。地域と学校、企業がつながりながら、平塚駅・伊勢原駅周辺の新たな魅力創出を目指します。
BYDでは今後も、「社会とつながる学び」をテーマに、企業・地域・学校が連携した探究学習プログラムを推進してまいります。
■実施概要
【企画名】
じぶんラボ【タームA】
地域探究プロジェクト「地域活性化企画」
【日時】
2026年6月18日（木）、25日（木）
各日14:05～15:45
【会場】
平塚駅・伊勢原駅周辺の地域店舗
および「まちなかベースきちきち」（神奈川県平塚市）
【対象】
地域住民、ファミリー層 など【内容】
・平塚中等教育学校4年生による地域の魅力発信企画
・地域店舗とのコラボレーション企画
・地域住民との交流企画
■「ekinote」について
本取り組みは、三菱電機が展開する駅と街の魅力発信サービス「ekinote」と連動した地域探究プロジェクトとして実施しています。
「ekinote」は、日本全国の鉄道駅と周辺地域の魅力を発見・発信できるサービスであり、駅を起点とした地域振興や交流創出を目指しています。
本講座では、この「駅を起点に地域の魅力を発信する」という考え方を取り入れ、生徒たちが実際に街へ出て学ぶ実践型プログラムとして展開しています。生徒たちは実際に地域へ足を運び、店舗取材や記事制作を通じて、地域の魅力発信や課題発見に取り組んでいます。
「ekinote」Webサイトはこちら
https://ekinote.net/
ekinote地域振興プラットフォーム（法人のお客様向けサイト）
https://ekinote.net/business/
「ekinote」WEB版：三菱電機×地域探究の事例ご紹介
https://ekinote.net/search/?query=%E4%B8%89%E8%8F%B1%E9%9B%BB%E6%A9%9F%C3%97%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%8E%A2%E7%A9%B6
ekinoteアプリ（iPhone / Android）
https://ekinote.onelink.me/iDce/3rtsxvfj
■過去の活動レポート
第1回
https://byd.education/posts/hiratsuka01
第2回
https://byd.education/posts/hiratsuka02
第3回
https://byd.education/posts/hiratsuka03
第4回
https://byd.education/posts/hiratsuka04
第5回
https://byd.education/posts/hiratsuka05
■会社概要
会社名：株式会社BYD
代表者：代表取締役 井上創太
事業内容：探究学習事業、教育プログラム開発 等
URL：https://byd.education/
配信元企業：株式会社BYD
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