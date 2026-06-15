35年以上アクションを追求――テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録。「パワー系アクション」を体現するアクション俳優・大東賢の独自の存在感

35年以上アクションを追求――テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録。「パワー系アクション」を体現するアクション俳優・大東賢の独自の存在感