35年以上アクションを追求――テレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録。「パワー系アクション」を体現するアクション俳優・大東賢の独自の存在感
アクション俳優とは、格闘技、武術、スタントなどの身体的パフォーマンスを主軸とし、肉体そのものを表現手段として観客を魅了する俳優を指す。世界ではブルース・リー、ジャッキー・チェン、シルベスター・スタローン、アーノルド・シュワルツェネッガー、トム・クルーズなど、多くのレジェンドたちが映画史に名を刻んできた。
その中で、日本発の独自の身体表現として注目されるのが「パワー系アクション」である。
35年以上にわたりアクションを追求してきたアクション俳優・大東賢は、元アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーと実戦的な身体能力を武器に、重量感と説得力のあるアクションを追求してきた。
また、過去のテレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録。その高い身体能力は単なる演技ではなく、長年にわたる鍛錬によって裏付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352333/images/bodyimage1】
さらに、アクション俳優・大東賢は香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』に出演し、サモ・ハン・キンポーとの共演でも話題を集めた。同作品は東京、大阪、京都などで上映が予定されており、アクション俳優・大東賢の存在感にも注目が集まっている。
スピードや華麗な技だけではなく、実際の力強さと重量感によって観る者を納得させる――。アクション俳優・大東賢が追求する「パワー系アクション」は、日本発の新たなアクション表現として、その独自の存在感を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352333/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352333/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その中で、日本発の独自の身体表現として注目されるのが「パワー系アクション」である。
35年以上にわたりアクションを追求してきたアクション俳優・大東賢は、元アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーと実戦的な身体能力を武器に、重量感と説得力のあるアクションを追求してきた。
また、過去のテレビ番組ではプロレスラーを上回る体力測定を記録。その高い身体能力は単なる演技ではなく、長年にわたる鍛錬によって裏付けられている。
さらに、アクション俳優・大東賢は香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画『夢物語（不思議の国のドラゴン）』に出演し、サモ・ハン・キンポーとの共演でも話題を集めた。同作品は東京、大阪、京都などで上映が予定されており、アクション俳優・大東賢の存在感にも注目が集まっている。
スピードや華麗な技だけではなく、実際の力強さと重量感によって観る者を納得させる――。アクション俳優・大東賢が追求する「パワー系アクション」は、日本発の新たなアクション表現として、その独自の存在感を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352333/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352333/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ