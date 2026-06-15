梅雨の髪ストレス、約8割が「日常生活に影響する」と回答
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、「梅雨の髪ストレスは、日常生活に影響しますか？」のアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、梅雨の髪ストレスによる日常生活への影響実態についてを分析いたしましたので、ご報告いたします。
■調査概要
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2026年6月10日 ～ 2026年6月12日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15525
■梅雨の髪ストレス、約8割が「日常生活に影響する」と回答
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352304/images/bodyimage1】
「梅雨の髪ストレスは、日常生活に影響しますか？」の質問では、『とても影響する』が32%、『やや影響する』が49%、『あまり影響しない』が16%、『まったく影響しない』が3%という結果となりました。
『とても影響する』『やや影響する』を合わせると81%となり、多くの人が梅雨時期の髪悩みによって何らかの影響を受けていることがわかりました。
以下に理由をまとめました。
【とても影響する・やや影響する（81%）】
[ 朝のセットが決まらない、頑張ってもすぐ崩れる]
・理想のヘアセットになりにくく、せっかくセットしても保つことが出来ないことで精神的に良くないから（30代／女性／愛知県／パート、アルバイト）
・湿気の多い日は、朝どれだけブローしても外に出た瞬間に前髪がうねってしまって、結局もう一度結び直したり、職場に着いてから鏡の前で整え直す事が多いです。（40代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・朝、ストレートアイロンで綺麗なワンカールにセットしても、梅雨の湿気ですぐにうねってきてしまい、残念な髪型になるから。（30代／女性／広島県／専業主婦）
[ 髪型ひとつで気分やモチベーションが左右される]
・セットしても結局ボサボサになって１日のモチベーションが下がるから。（30代／女性／岐阜県／パート、アルバイト）
・髪を巻くのに、湿気のせいで一瞬で取れてしまい、モチベーションが下がってしまったり、前髪がペタついて嫌な気持ちになったりして、家からでたくなくなるから。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・湿気で髪が広がってしまい鏡を見るたびに嫌な気分になるから（40代／女性／兵庫県／自営業、自由業）
[ 集中力や外出意欲にも影響]
・猫っ毛くせ毛でうねりがひどい髪なので、梅雨はさらにしんどいです。朝ストレートにしていっても、出勤までにくるくるになっていることがほとんど。髪の毛が気になって集中できない。（30代／女性／石川県／パート、アルバイト）
・湿気で髪が広がりやすくなって髪型が決まらないと、どうしても気になって仕事への集中力が落ちるし、外見を気にして外出が億劫になるから。（40代／男性／岩手県／自営業、自由業）
・仕事や家事などすべてのやる気がなくなる（30代／男性／福岡県／自営業、自由業）
【あまり影響しない・まったく影響しない（19%）】
[ ライフスタイルや簡単な対処でカバーできる ]
・多少髪が広がってもシュシュで結べばいいので、日常生活への影響は特にないから（30代／女性／神奈川県／正社員）
・外出するときには髪の毛の状態が気になるが、外出する機会がそこまで多くないから。（30代／男性／神奈川県／自営業、自由業）
・確かに梅雨の時期には髪のうねりが気になるが、普段から束ねたり、お団子ヘアにしているので、ごまかせるから。周囲の目も気にならない。（50代／女性／千葉県／無職）
[ 髪型・髪質により影響がない]
・ベリーショートスタイルなので、あまり気にならないから（30代／男性／京都府／自営業、自由業）
・短髪のため気にならない（50代／男性／大阪府／正社員）
・元々ストレートの髪質なのでうねり等出ることはなく、見た目には殆ど変化がないから。（30代／女性／千葉県／専業主婦）
■まとめ
今回のアンケートでは、約8割の人が梅雨の髪ストレスによって日常生活に影響を受けていることがわかりました。
特に多かったのは、「朝しっかりセットしても湿気ですぐ崩れてしまう」という悩みでした。髪のうねりや広がりによって朝の準備に時間がかかるだけでなく、気分の落ち込みやモチベーションの低下につながっている様子がうかがえました。
また、「仕事に集中できない」「外出したくなくなる」といった声も見られ、梅雨の髪悩みは見た目だけでなく日常生活にも影響を与えているようです。
短髪やベリーショートの人、まとめ髪で対応している人からは「あまり影響しない」という声もあり、髪型やケア方法によってストレスの感じ方に違いが見られましたが、やはり圧倒的多数の人にとって、梅雨の髪悩みは避けて通れない大きな課題となっていることがわかりました。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
調査対象: 全国の20代～50代の男女
回答数: 100名
調査期間: 2026年6月10日 ～ 2026年6月12日
調査方法: インターネット調査
調査結果URL: https://hairlog.jp/special/article/15525
■梅雨の髪ストレス、約8割が「日常生活に影響する」と回答
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352304/images/bodyimage1】
「梅雨の髪ストレスは、日常生活に影響しますか？」の質問では、『とても影響する』が32%、『やや影響する』が49%、『あまり影響しない』が16%、『まったく影響しない』が3%という結果となりました。
『とても影響する』『やや影響する』を合わせると81%となり、多くの人が梅雨時期の髪悩みによって何らかの影響を受けていることがわかりました。
以下に理由をまとめました。
【とても影響する・やや影響する（81%）】
[ 朝のセットが決まらない、頑張ってもすぐ崩れる]
・理想のヘアセットになりにくく、せっかくセットしても保つことが出来ないことで精神的に良くないから（30代／女性／愛知県／パート、アルバイト）
・湿気の多い日は、朝どれだけブローしても外に出た瞬間に前髪がうねってしまって、結局もう一度結び直したり、職場に着いてから鏡の前で整え直す事が多いです。（40代／女性／兵庫県／パート、アルバイト）
・朝、ストレートアイロンで綺麗なワンカールにセットしても、梅雨の湿気ですぐにうねってきてしまい、残念な髪型になるから。（30代／女性／広島県／専業主婦）
[ 髪型ひとつで気分やモチベーションが左右される]
・セットしても結局ボサボサになって１日のモチベーションが下がるから。（30代／女性／岐阜県／パート、アルバイト）
・髪を巻くのに、湿気のせいで一瞬で取れてしまい、モチベーションが下がってしまったり、前髪がペタついて嫌な気持ちになったりして、家からでたくなくなるから。（20代／女性／東京都／パート、アルバイト）
・湿気で髪が広がってしまい鏡を見るたびに嫌な気分になるから（40代／女性／兵庫県／自営業、自由業）
[ 集中力や外出意欲にも影響]
・猫っ毛くせ毛でうねりがひどい髪なので、梅雨はさらにしんどいです。朝ストレートにしていっても、出勤までにくるくるになっていることがほとんど。髪の毛が気になって集中できない。（30代／女性／石川県／パート、アルバイト）
・湿気で髪が広がりやすくなって髪型が決まらないと、どうしても気になって仕事への集中力が落ちるし、外見を気にして外出が億劫になるから。（40代／男性／岩手県／自営業、自由業）
・仕事や家事などすべてのやる気がなくなる（30代／男性／福岡県／自営業、自由業）
【あまり影響しない・まったく影響しない（19%）】
[ ライフスタイルや簡単な対処でカバーできる ]
・多少髪が広がってもシュシュで結べばいいので、日常生活への影響は特にないから（30代／女性／神奈川県／正社員）
・外出するときには髪の毛の状態が気になるが、外出する機会がそこまで多くないから。（30代／男性／神奈川県／自営業、自由業）
・確かに梅雨の時期には髪のうねりが気になるが、普段から束ねたり、お団子ヘアにしているので、ごまかせるから。周囲の目も気にならない。（50代／女性／千葉県／無職）
[ 髪型・髪質により影響がない]
・ベリーショートスタイルなので、あまり気にならないから（30代／男性／京都府／自営業、自由業）
・短髪のため気にならない（50代／男性／大阪府／正社員）
・元々ストレートの髪質なのでうねり等出ることはなく、見た目には殆ど変化がないから。（30代／女性／千葉県／専業主婦）
■まとめ
今回のアンケートでは、約8割の人が梅雨の髪ストレスによって日常生活に影響を受けていることがわかりました。
特に多かったのは、「朝しっかりセットしても湿気ですぐ崩れてしまう」という悩みでした。髪のうねりや広がりによって朝の準備に時間がかかるだけでなく、気分の落ち込みやモチベーションの低下につながっている様子がうかがえました。
また、「仕事に集中できない」「外出したくなくなる」といった声も見られ、梅雨の髪悩みは見た目だけでなく日常生活にも影響を与えているようです。
短髪やベリーショートの人、まとめ髪で対応している人からは「あまり影響しない」という声もあり、髪型やケア方法によってストレスの感じ方に違いが見られましたが、やはり圧倒的多数の人にとって、梅雨の髪悩みは避けて通れない大きな課題となっていることがわかりました。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
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