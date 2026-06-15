【6/25実務セミナー】「登録完了」で安心していませんか？中国・韓国事業者向け改正PSE/PSCの罠と、ベビーカー新指定への最速対応ガイド
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352028/images/bodyimage1】
2025年12月の施行から半年が経過し、多くの事業者が「国内管理人」の選任を終えました。しかし、日本市場の現場では今、「登録したはずなのに、ECモールから修正指示が止まらない」「手続きが思うように進まない」といった新たな問題や課題に直面する事業者が増えています。
先日6月11日に開催した同セミナーでは、こうした「言語の壁による登録のズレ」や運用の難しさに悩む事業者様から多くの反響をいただきました。
さらに直近では、「乳幼児用ベッドガード」や「ベビーカー」も新たにPSC（子供用特定製品）の対象に指定され、規制の波はさらに拡大しています。
そこで本セミナーでは、前回の反響にお応えし、多くの事業者が抱えるリアルな課題と、新たに対象となった製品への具体的な対応策を母国語資料でイチから分かりやすく解説します。日本でのビジネスを確実に継続するための、今すぐ使える実務ガイドラインです。
【セミナー申し込みはこちら】6月25日（木）
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2i0JIXUoISfGj9XzPH46j2A
■本セミナーの注?ポイント
・「審査不備の即時解消」＆「新対象製品（ベビーカー等）の最新対策」
直近のサポート実績から得られた間違いやすいポイントに加え、新たに規制対象となったベビーカーやベッドガードへの具体的な実務対応を提示。
・主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
・中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年6?25?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品（子供ベッド、ベッドガード、ベビーカーなど）を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
https://py9j0.share.hsforms.com/2i0JIXUoISfGj9XzPH46j2A
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
2025年12月の施行から半年が経過し、多くの事業者が「国内管理人」の選任を終えました。しかし、日本市場の現場では今、「登録したはずなのに、ECモールから修正指示が止まらない」「手続きが思うように進まない」といった新たな問題や課題に直面する事業者が増えています。
先日6月11日に開催した同セミナーでは、こうした「言語の壁による登録のズレ」や運用の難しさに悩む事業者様から多くの反響をいただきました。
さらに直近では、「乳幼児用ベッドガード」や「ベビーカー」も新たにPSC（子供用特定製品）の対象に指定され、規制の波はさらに拡大しています。
そこで本セミナーでは、前回の反響にお応えし、多くの事業者が抱えるリアルな課題と、新たに対象となった製品への具体的な対応策を母国語資料でイチから分かりやすく解説します。日本でのビジネスを確実に継続するための、今すぐ使える実務ガイドラインです。
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2i0JIXUoISfGj9XzPH46j2A
■本セミナーの注?ポイント
・「審査不備の即時解消」＆「新対象製品（ベビーカー等）の最新対策」
直近のサポート実績から得られた間違いやすいポイントに加え、新たに規制対象となったベビーカーやベッドガードへの具体的な実務対応を提示。
・主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
・中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年6?25?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品（子供ベッド、ベッドガード、ベビーカーなど）を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
https://py9j0.share.hsforms.com/2i0JIXUoISfGj9XzPH46j2A
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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