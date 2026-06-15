【矢野経済研究所プレスリリース】食品通販市場に関する調査を実施（2026年）～2025年度の食品通販市場規模は5兆円を突破する見込み、新型コロナウイルス禍後の特需は一巡も、日常利用の定着で安定成長へ～

【矢野経済研究所プレスリリース】食品通販市場に関する調査を実施（2026年）～2025年度の食品通販市場規模は5兆円を突破する見込み、新型コロナウイルス禍後の特需は一巡も、日常利用の定着で安定成長へ～