「マイクロバッテリー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「マイクロバッテリー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Micro Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月15日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
マイクロバッテリー市場規模は、2025年の8億米ドルから2026年には10億1,000万米ドルに拡大し、2031年には28億7,000万米ドル成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は23.23%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
ウェアラブルデバイス、埋め込み型医療機器、超低消費電力IoTノードにおいて、設計者がプロトタイプ開発から量産へと移行するにつれ、需要は加速しています。薄型化と本質安全防爆が必須となる分野では、固体電池がコイン型電池に取って代わりつつあります。また、中国のサプライチェーンを排除する防衛調達規則により、韓国や欧州の薄膜製造施設への投資が促進されています。さらに、国家主導のAIエッジ推論や新たなトレーサビリティ要件によって設計サイクルが短縮されるため、OEM各社は従来よりも早期にマイクロバッテリーのサプライヤーを選定しています。特許の増加、固体電池とリチウムイオン電池のコスト差の拡大、そして統一された試験規格の欠如が相まって、競争環境は断片化され、規模とコンプライアンス体制が成功を左右する状況となっています。
主要レポートの要点
・タイプ別では、薄膜電池が2025年に35.4%の収益シェアで首位となり、固体電池は2031年まで年平均成長率（CAGR）26.2%で拡大すると予測されています。
・用途別では、医療機器が2025年に32.6%の収益シェアで首位となり、ウェアラブルエレクトロニクスは2031年まで年平均成長率26.9%で成長すると予測されています。
・エンドユーザー別では、ヘルスケア分野が2025年にマイクロ電池市場の34.5%を占め、コンシューマーエレクトロニクス分野は2026年から2031年にかけて年平均成長率27.5%で成長すると予測されています。
・地域別では、アジア太平洋地域が2025年に41.8%の収益シェアを獲得し、2031年まで年平均成長率24.7%で成長すると予測されています。
用途別：医療機器が収益の柱、ウェアラブルが成長を牽引
2025年には、医療機器が収益の32.6%を占めました。ペースメーカー、神経刺激装置、血糖値モニターといった機器は、厳格な承認プロセスを経て、高収益のマイクロバッテリー市場を牽引しています。ウェアラブル向けマイクロバッテリー市場は、ヒアラブル、スマートリング、フィットネスバンドが中所得国経済に浸透するにつれ、2031年まで年平均成長率（CAGR）26.9%で急速に拡大すると予測されています。スマートカードやRFIDタグに関連するマイクロバッテリー市場シェアは、EUのバッテリーパスポート規則で組み込み認証チップへの不正開封防止電源が義務付けられていることから、上昇傾向にあります。
産業用IoTセンサーは、-55℃から+85℃という極端な温度環境下でも10年以上の長寿命を実現するLi-SOCl2系電池を採用しており、パイプライン、鉱業、太陽光発電事業者にとって魅力的な製品となっています。バッテリー不要のLoRaWANノードは高い予測保守精度を示したが、すべてのデューティサイクルでエネルギーハーベスティングを活用できるわけではないため、継続的なセンシングが不可欠なマイクロバッテリーの需要は依然として高い。コスト重視の民生用電子機器アクセサリーではアルカリ電池が主流だが、フォームファクタの小型化により、高級モデルでは固体電池への移行が進んでいます。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
マイクロバッテリー市場規模は、2025年の8億米ドルから2026年には10億1,000万米ドルに拡大し、2031年には28億7,000万米ドル成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は23.23%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
ウェアラブルデバイス、埋め込み型医療機器、超低消費電力IoTノードにおいて、設計者がプロトタイプ開発から量産へと移行するにつれ、需要は加速しています。薄型化と本質安全防爆が必須となる分野では、固体電池がコイン型電池に取って代わりつつあります。また、中国のサプライチェーンを排除する防衛調達規則により、韓国や欧州の薄膜製造施設への投資が促進されています。さらに、国家主導のAIエッジ推論や新たなトレーサビリティ要件によって設計サイクルが短縮されるため、OEM各社は従来よりも早期にマイクロバッテリーのサプライヤーを選定しています。特許の増加、固体電池とリチウムイオン電池のコスト差の拡大、そして統一された試験規格の欠如が相まって、競争環境は断片化され、規模とコンプライアンス体制が成功を左右する状況となっています。
主要レポートの要点
・タイプ別では、薄膜電池が2025年に35.4%の収益シェアで首位となり、固体電池は2031年まで年平均成長率（CAGR）26.2%で拡大すると予測されています。
・用途別では、医療機器が2025年に32.6%の収益シェアで首位となり、ウェアラブルエレクトロニクスは2031年まで年平均成長率26.9%で成長すると予測されています。
・エンドユーザー別では、ヘルスケア分野が2025年にマイクロ電池市場の34.5%を占め、コンシューマーエレクトロニクス分野は2026年から2031年にかけて年平均成長率27.5%で成長すると予測されています。
・地域別では、アジア太平洋地域が2025年に41.8%の収益シェアを獲得し、2031年まで年平均成長率24.7%で成長すると予測されています。
用途別：医療機器が収益の柱、ウェアラブルが成長を牽引
2025年には、医療機器が収益の32.6%を占めました。ペースメーカー、神経刺激装置、血糖値モニターといった機器は、厳格な承認プロセスを経て、高収益のマイクロバッテリー市場を牽引しています。ウェアラブル向けマイクロバッテリー市場は、ヒアラブル、スマートリング、フィットネスバンドが中所得国経済に浸透するにつれ、2031年まで年平均成長率（CAGR）26.9%で急速に拡大すると予測されています。スマートカードやRFIDタグに関連するマイクロバッテリー市場シェアは、EUのバッテリーパスポート規則で組み込み認証チップへの不正開封防止電源が義務付けられていることから、上昇傾向にあります。
産業用IoTセンサーは、-55℃から+85℃という極端な温度環境下でも10年以上の長寿命を実現するLi-SOCl2系電池を採用しており、パイプライン、鉱業、太陽光発電事業者にとって魅力的な製品となっています。バッテリー不要のLoRaWANノードは高い予測保守精度を示したが、すべてのデューティサイクルでエネルギーハーベスティングを活用できるわけではないため、継続的なセンシングが不可欠なマイクロバッテリーの需要は依然として高い。コスト重視の民生用電子機器アクセサリーではアルカリ電池が主流だが、フォームファクタの小型化により、高級モデルでは固体電池への移行が進んでいます。