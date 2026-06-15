「クリーン水素市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「クリーン水素市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Clean Hydrogen - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月15日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
クリーン水素市場の生産能力規模は、2025年の225万トンから2026年には450万トンに拡大し、2031年には1375万トンに成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は25.03%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
電解槽工場の急速な規模拡大、手厚い生産税額控除、そして義務的なグリーン調達制度により、水素の供給コストは化石燃料由来の水素と同等に低下しており、クリーン水素市場は急速な成長軌道に乗っています。2025年時点ではブルー水素がコスト面で優位性を維持していますが、欧州では1キロワットあたり2457米ドル、中国サプライヤーでは500米ドルを下回る電解槽価格の下落により、再生可能エネルギーを利用した電解槽へのプロジェクトパイプラインのシフトが進んでいます。大手産業ガス企業は長期契約を確保するためにパイプライン網の用途変更を進めており、新規参入企業は工期短縮につながるモジュール式・コンテナ式電解槽の受注獲得を目指しています。同時に、各国政府はギガワット級プロジェクトに総額200億ドルを超える補助金を投入し、投資適格債の条件で民間債務を大量に調達しています。
レポートの要点
・2025年時点で、クリーン水素市場におけるブルー水素のシェアは68.5%を占める一方、グリーン水素は2031年まで年平均成長率（CAGR）34.6%で最も速い成長が見込まれる。
・アルカリ電解槽は2025年時点でクリーン水素市場の58.9%を占める一方、PEM電解槽は2026年から2031年にかけて年平均成長率32.3%で最も高い成長が見込まれる。
・圧縮ガス供給は2025年時点でクリーン水素市場の48.1%を占める一方、液体水素は2031年まで年平均成長率30.9%で成長すると予測される。
・産業用途は2025年時点でクリーン水素市場の53.8%を占める。輸送需要は2031年まで年平均成長率（CAGR）35.7%で最も急速に拡大する見込みです。
・アジア太平洋地域は2025年の輸送量の43.7%を占め、2026年から2031年にかけて地域別CAGR27.4%と最も高い成長率を記録すると予測されています。
用途別：輸送部門が急増、産業部門が牽引
産業部門は2025年時点で53.8%のシェアを占め、アンモニアと鉄鋼の脱炭素化が牽引役となった。アルセロールミッタルのセスタオ工場やH2グリーンスチールのボーデン工場といった直接還元鉄プラントは、それぞれ年間8万トン以上の水素を必要とし、ベースロード電力の供給を支えている。発電部門はシェアは小さいものの、バッテリーとの競争に直面している。しかし、100%水素を燃料とするガスタービンは、電力系統安定化のための資産として商業試験段階に入っています。
輸送部門の需要はニッチな規模ながら、大型トラック、鉄道、そして初期段階の船舶輸送に牽引され、年平均成長率（CAGR）35.7%で成長を牽引している。現代自動車は2025年末までに世界中で1,800台以上の燃料電池トラックを納入し、アルストムのコラディアiLintなどの鉄道車両は、架線電化コストが1キロメートルあたり1,000万米ドルを超える地域で競争力を発揮している。航空輸送と長距離海運は容積密度制限のため依然として実証段階にあるが、ゼロエミッション港湾や空港に対する政策的インセンティブによって、2030年以降は導入が加速する可能性がある。その頃には、モビリティ分野におけるクリーン水素の市場シェアは10%台前半に達し、産業の中核分野以外にも収益源が多様化するでしょう。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
クリーン水素市場の生産能力規模は、2025年の225万トンから2026年には450万トンに拡大し、2031年には1375万トンに成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率（CAGR）は25.03%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
電解槽工場の急速な規模拡大、手厚い生産税額控除、そして義務的なグリーン調達制度により、水素の供給コストは化石燃料由来の水素と同等に低下しており、クリーン水素市場は急速な成長軌道に乗っています。2025年時点ではブルー水素がコスト面で優位性を維持していますが、欧州では1キロワットあたり2457米ドル、中国サプライヤーでは500米ドルを下回る電解槽価格の下落により、再生可能エネルギーを利用した電解槽へのプロジェクトパイプラインのシフトが進んでいます。大手産業ガス企業は長期契約を確保するためにパイプライン網の用途変更を進めており、新規参入企業は工期短縮につながるモジュール式・コンテナ式電解槽の受注獲得を目指しています。同時に、各国政府はギガワット級プロジェクトに総額200億ドルを超える補助金を投入し、投資適格債の条件で民間債務を大量に調達しています。
レポートの要点
・2025年時点で、クリーン水素市場におけるブルー水素のシェアは68.5%を占める一方、グリーン水素は2031年まで年平均成長率（CAGR）34.6%で最も速い成長が見込まれる。
・アルカリ電解槽は2025年時点でクリーン水素市場の58.9%を占める一方、PEM電解槽は2026年から2031年にかけて年平均成長率32.3%で最も高い成長が見込まれる。
・圧縮ガス供給は2025年時点でクリーン水素市場の48.1%を占める一方、液体水素は2031年まで年平均成長率30.9%で成長すると予測される。
・産業用途は2025年時点でクリーン水素市場の53.8%を占める。輸送需要は2031年まで年平均成長率（CAGR）35.7%で最も急速に拡大する見込みです。
・アジア太平洋地域は2025年の輸送量の43.7%を占め、2026年から2031年にかけて地域別CAGR27.4%と最も高い成長率を記録すると予測されています。
用途別：輸送部門が急増、産業部門が牽引
産業部門は2025年時点で53.8%のシェアを占め、アンモニアと鉄鋼の脱炭素化が牽引役となった。アルセロールミッタルのセスタオ工場やH2グリーンスチールのボーデン工場といった直接還元鉄プラントは、それぞれ年間8万トン以上の水素を必要とし、ベースロード電力の供給を支えている。発電部門はシェアは小さいものの、バッテリーとの競争に直面している。しかし、100%水素を燃料とするガスタービンは、電力系統安定化のための資産として商業試験段階に入っています。
輸送部門の需要はニッチな規模ながら、大型トラック、鉄道、そして初期段階の船舶輸送に牽引され、年平均成長率（CAGR）35.7%で成長を牽引している。現代自動車は2025年末までに世界中で1,800台以上の燃料電池トラックを納入し、アルストムのコラディアiLintなどの鉄道車両は、架線電化コストが1キロメートルあたり1,000万米ドルを超える地域で競争力を発揮している。航空輸送と長距離海運は容積密度制限のため依然として実証段階にあるが、ゼロエミッション港湾や空港に対する政策的インセンティブによって、2030年以降は導入が加速する可能性がある。その頃には、モビリティ分野におけるクリーン水素の市場シェアは10%台前半に達し、産業の中核分野以外にも収益源が多様化するでしょう。