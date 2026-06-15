金沢工業大学（学長：大澤 敏）は、2026年7月18日（土）・19日（日）の２日間にわたり、高校教員を対象とした「DXハイスクール応援プログラムplus～N-E.X.T.ハイスクール構想※の実現に向けて～」を開催します。

金沢工業大学では2024年度より3回にわたり高校のICTを活用した文理横断的・探究的な学びの強化（DXハイスクール事業）の支援に取り組んできました。

このたびの「DXハイスクール応援プログラムplus」では、引き続きデジタル技術を活用した実践的な学びに加え、高校教育の充実に向けて、N-E.X.T.ハイスクール（※1）の学びを伴走しながら形にしていきます。

特に今年度は「教育DXの実践と体験」をテーマに、高校教員による教育DXの事例紹介や大学教員によるデジタルツールを活用した模擬授業、体験型ワークショップを通じて、教育現場における高校教育の情報Ⅱや探究学習・課題研究におけるデジタル技術の活用可能性を広く発信します。

DXハイスクール応援プログラムplus～N-E.X.T.ハイスクール構想の実現に向けて～」について

[開催概要]

日時：7月18日（土）・19日（日） 11：00～15：30

会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス７号館（石川県野々市市扇が丘７番1号）

主催：金沢工業大学

後援：文部科学省

対象：高校教員・教育委員会関係者

参加費：無料（事前申込制）

主なプログラム ：

● 高校の探究学習／課題研究・教育DXの事例紹介

● 大学教員による高校教育の支援プログラム

● 高大連携相談コーナー

※ KIT OPEN CAMPUSも同日開催しています（10:00～16:00）

詳細・お申込み：

プログラムの詳細とお申し込みにつきましては以下のWEBページからご覧ください（プログラム毎に定員あり）

▶https://www.kanazawa-it.ac.jp/jigyo/dx/event/2026/dxh_plus/index.html

前回 （第3回）DXハイスクール応援プログラムの様子

















※１文部科学省「N-E.X.T.ハイスクール構想」について

全ての高校生が家庭の経済状況等に左右されることなく、学校で、多様な個性や能力を生かして、「自ら問いを立てる力」「他者とともに価値を創り出力」を身に付け、希望する大学等への進学や就職等をし、生涯を通じて幸福に暮らしていくことができるよう、

＜視点１＞不確実な時代を自立して生きていく主権者として、AIに代替されない能力や個性の伸長

＜視点２＞我が国や地域の経済・社会の発展を支える人材育成

＜視点３＞一人一人の多様な学習ニーズに対応した教育機会・アクセスの確保

の３つの視点を重視しながら、更なる高等学校改革を進める。あわせて、高等学校から大学・大学院に至るまでの一貫した改革・（リ・スキリングを含む）により、強い経済や地域社会の基盤となる人材を育成する。 概要は以下の文部科学省のWEBサイトをご覧ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1358056_00005.htm