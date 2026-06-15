金沢工業大学 数理工教育研究センターでは、高校生を対象とした体験型講座「KIT数理講座」を、2026年7月18日（土）に開催します。

本講座は、数学・理科・科学・ものづくりに関心のある高校生の皆さんに向けて、普段の授業ではなかなか体験できない「身近に存在する数理の世界」を紹介することを目的に、毎年実施しているものです。参加者が実際に手を動かし、試行錯誤しながら学ぶことで、数理の魅力やその応用の広がりを実感できる内容となっています。

今年度は、「相対論ことはじめ」と「タイリングで学ぶ数学的思考」と2つのテーマを用意し、最前線の研究分野にもつながる数理的な考え方を体験的に学びます。

開催概要

• 講座名

「相対論ことはじめ」

講師：木下俊一郎（基礎教育部 数理・データサイエンス・AI教育課程 准教授

「タイリングで学ぶ数学的思考～タイル敷詰め体験から帰納法へ～」

講師：八島高将（基礎教育部 数理・データサイエンス・AI教育課程 講師）

• 日時：2026年7月18日（土）9:00～12:00（受付 8:30～）

• 会場：金沢工業大学 23号館4階 409号室

（以下の扇が丘キャンパス【D】の建物）

https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html

• 対象：高校生

• 定員：先着50名

• 参加費：無料（昼食付き）

• 申込期間：2026年7月10日（金）まで

• 申込方法：以下のWebサイトよりお申込みください。

https://www.kanazawa-it.ac.jp/efc/14_4_h-s_suri-seminar.html

※両講座とも受講いただく形式となり、いずれか一方のみの受講はできません。

講座内容

１．相対論ことはじめ

アインシュタインの相対性理論は、「時間や空間は誰にとっても同じだ」という常識をくつがえし、動くと時間が遅れるといった驚くべき現象を予言しました。一見不思議に思えるこの理論ですが、実はあのスマホのGPSでも使われている身近なものです。本講座では、特殊相対性理論を実際に計算しながら学び、その仕組みを体感します。GPSの正確さの裏にある物理を通して、最先端の物理が日常生活とつながっていることを実感してみませんか。

２．タイリングで学ぶ数学的思考～タイル敷き詰め体験から帰納法へ～

同じ形のタイルで平面をすき間なく埋め尽くす「タイリング」に挑戦！実際にタイルを動かしながら、試行錯誤で一つの問題を解き明かします。盤面のサイズを変えて考える中で、数学的帰納法をはじめ、背理法・対称性・場合分けといった数学の考え方を体験的に学べます。さらに、このテーマはペンローズ・タイリングや準結晶の研究にもつながる、今も世界で研究されている最前線の話題です。楽しみながら“考える力”を伸ばしてみませんか？

本講座では、参加者が主体的に考え、発見する楽しさを体験できるプログラムを提供いたします。未来の理工系人材の育成につながる取り組みとして、ぜひご取材・ご紹介くださいますようお願い申し上げます。

【2025年度のKIT数理講座の模様】











