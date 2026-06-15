患者に寄り添う日本糖尿病医療学学会の医師らが使うコーチングだから、納得できる！ 『糖尿病診療に活かすコーチング-なぜそのとき行動変容が起こったのか？』発売

株式会社医学書院書影『糖尿病診療に活かすコーチング-なぜそのとき行動変容が起こったのか？』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『糖尿病診療に活かすコーチング-なぜそのとき行動変容が起こったのか？』（監修：石井 均／編集：日本糖尿病医療学学会 糖尿病医療学コーチング委員会）を2026年5月に刊行しました。

患者に寄り添う日本糖尿病医療学学会の医師らが使うコーチングの集大成

ダイアベティス（糖尿病）診療において、PwD（糖尿病をもつ人）が前向きに治療に取り組むことは成功への必須条件といえます。しかし、しばしば慢性疾患の診療ではその継続の難しさが医療者の前に立ちはだかるのが現状です。PwDの心理と行動を深く考察する日本糖尿病医療学学会では、コーチング技法を適切に使用することでその必須条件をクリアすべく議論と経験を重ねてきました。その集大成を、医師をはじめとする多くの医療者にお届けいたします。

糖尿病診療でのかかりつけ医の悩みに向き合うヒント

（「序文」より改変引用）

例えば以下のようなかかりつけ医の悩みがあります。

・ 血糖やHbA1cが高いとき、食事、運動、間食などを尋ねますが、あたかも調書を取っているかのようになってしまう自分に気がつき、自己嫌悪に陥りました。

・ 患者さんに寄り添うために傾聴すると、「ストレスがたまって食べた」「ゆっくりよくかんで食事する時間がない」などの事情に共感し、結局仕方ないかなあ、まあ次がんばって、と言って先送りにしてしまうことがあります。

・ 次も（栄養指導を）と声をかけると「十分にわかりましたので、もう結構です」と言われます。なぜなのでしょう。栄養指導は「罰ゲーム」のように思われているのでしょうか。

・ 非専門医である私のもとへ、あえて転院して来られる方が時にいます。理由を尋ねると「前に診てもらっていた糖尿病の専門の先生は厳しくて、いつも怒られているのでかないません。先生はあまり怒らない方と聞いたので…」と言われて、複雑な心境になります。

本書はこうした悩みに向き合うためのヒントが記されています。糖尿病治療は、糖尿病専門医や糖尿病スタッフだけが担うものではありません。信頼されるかかりつけ医、総合診療専門医、家庭医療専門医が、それぞれの地域でPwDと一生にわたって関わり続ける営みです。

PwDと長い時間をともに歩むための人間関係をどのように築き、どのように支えていくか──本書はその方法を学ぶうえで役立つ書籍です。

本書の目次

第I部 糖尿病診療になぜコーチングが必要なのか？

第1章 糖尿病医療学への道程と糖尿病医療学コーチング

第2章 コーチングを臨床で使う意義──糖尿病医療学の理念と現場の思い

第II部 コーチングの実践に必要な基礎知識

第3章 コーチングの三原則と他の他者支援法との違い

第4章 糖尿病診療に関するコーチングのエビデンス

第5章 コーチングが機能しない「アンコーチャブル」

第III部 診療に活かすコーチングのスキル解説

第6章 コーチング・スキル習得の全体像──スキルを学習して実践するまでの流れ

第7章 信頼関係を築くスキル

第8章 変化を促すスキル

第9章 コーチングサイクル

第10章 自己基盤

第IV部 診療に活かすコーチングの実践事例集

第11章 「言い訳」の向こう側に見えるもの

第12章 傾聴で関係性を築く

第13章 承認から始める

第14章 PwDのペースに寄り添う

第15章 未来をイメージする

第16章 目標達成に向けて共に考える

第17章 PwD自身の取り組みを尊重する

第18章 自己基盤が整うと糖尿病と向き合えるようになる

第V部 コーチングの医療チーム・医療組織への導入

第19章 糖尿病教室──糖尿病教室に有効なグループコーチング

第20章 糖尿病外来──外来でコーチングをシステム化する

第21章 糖尿病教育入院──コーチング的な関わりを意識したプログラム

第22章 多職種連携１.──長崎みなとメディカルセンターの糖尿病チーム

第23章 多職種連携２.──総合病院国保旭中央病院の糖尿病チーム

第24章 医療施設──組織の風土や文化を変えるコーチング

第VI部 もっと知りたい！ コーチングQ&A

コーチング概論／基本的なコミュニケーション／相手の反応が望み通りにならない／具体的なコーチング・スキル／コーチングを学ぶために

第VII部 言葉の力

1．言葉による治療／2．がん医療と言葉／3．糖尿病医療と言葉1──考察／4．糖尿病医療と言葉2──具体的提言／5．生きた言葉を探して／6．関係をつくる言葉

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/45_1_b7ff094490113d7ddb41edb4932ce492.jpg?v=202606151251 ]

詳細・本文サンプル

https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/110756

本件に関するお問い合わせ先

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/