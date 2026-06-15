【ひまわり販売開始】1本90円～鮮度抜群のひまわりを豊富にラインナップ！｜花の卸通販フラワースミスマーケット
花の卸通販サイト『Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）』では、夏の人気花材であるひまわりの本格的な販売を2026年6月15日(月)より開始いたしました。
昨年も大変ご好評いただいたひまわりですが、今年は1本90円～という手に取りやすい価格で販売しております。
また、定番品種から変わり咲き品種まで幅広く取り揃えておりますので、プロのフローリスト様や仕入れ担当者様にご満足いただけるラインナップとなっております。
＜【定番から変わり咲きまで】ひまわり販売ページ＞
https://flowersmithmarket.com/shop/e/ehimawari2305/
・ひまわりのおすすめ商品
※商品価格は、2026年6月15日時点のものを掲載しております。
【生花】ひまわり(オレンジ) 品種おまかせ
通常価格：\100(税込)～
SALE価格：\90(税込)～
「どの品種を選べば良いかわからない」「品種にこだわりはないが、花の色味だけを指定したい」という方にオススメの品種おまかせ商品。
※商品写真は入荷品種の一例ですので、実際に届く商品と色味や咲き方が異なる場合があります。
URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfHmw-Oor/
【生花】ひまわり サンリッチマロン
通常価格：\135(税込)～
SALE価格：\125(税込)～
黄色とオレンジ、深い赤褐色が絶妙に調和する、個性的な商品です。
クラシックな雰囲気を持ちながら、モダンで洗練された色合いがアレンジやブーケに上質な表示をもたらします。
URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfHmw-Snm/
【生花】ひまわり レモネード
販売価格：\165(税込)～
爽やかなレモンイエローの八重咲きひまわりです。
明るく清々しい色合いと、ボリュームのある花姿が、夏らしい爽快感をアレンジやブーケに演出します。
URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfHmw-Lmd/
【生花】ひまわり(八重咲き) ダージリン
販売価格：\160(税込)～
オレンジと深い赤褐色が混在する、個性的な商品です。
濃厚な色合いが大人っぽい雰囲気を演出し、シックなアレンジに洗練された彩りをもたらします。
URL：https://flowersmithmarket.com/shop/g/gfHmy-Drj/
・企業コメント
当店は、個人・法人問わず、どなたでもご利用いただけます。
昨シーズンもご好評いただいたひまわりを、今年は1本90円～販売しておりますので、より多くの方にヒマワリの魅力を楽しんでいただけたら幸いです。
また、現在【初回送料無料キャンペーン】も実施しておりますので、この機会にぜひお楽しみください。
(Flower Smith Market 担当者)
※5000円以上のご購入で初回送料無料になります。
※入荷花材は適用外
ひまわり特集ページ :
https://flowersmithmarket.com/shop/e/ehimawari2305/
・サイト情報
■Flower Smith Market（フラワースミスマーケット）
https://flowersmithmarket.com/
・会社概要
会社名：株式会社frantolive（フラントリーブ）
所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F
代表取締役社長：白田圭祐
事業内容：生花、胡蝶蘭の卸販売・定期宅配、Webメディア運用
会社サイト：https://frantolive.com/