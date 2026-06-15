話題の“ギルティ炭酸”「NOPE」が2026年6月17日（水）から開催の【コンテンツ東京 2026】に登場

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催する「コンテンツ東京 2026」にて、サントリーの炭酸飲料ブランド「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」とのコラボレーション企画として、会場内に「NOPEカウンター」を特設いたします。

「ギルティ炭酸 NOPE」は、2026年3月24日（火）に全国で発売されたサントリーの大型飲料ブランドです。健康志向が高まる現代において、あえて“ギルティ”という言葉を掲げ、「ストレスを溶かす」「欲望のままに楽しむ」という独自の世界観を展開。発売後はSNSを中心に話題となり、発売50日で出荷本数5,500万本を突破するなど、大きな反響を呼んでいます。

コンテンツ東京は、コンテンツ制作、IP活用、広告・マーケティング、コミュニケーションデザイン、ファンコミュニティなど、企業と生活者をつなぐ多様な表現・手法が集まる展示会です。今回の「NOPEカウンター」では、話題のブランドを実際に味わっていただくサンプリングを通じて、商品そのものだけでなく、コピー、パッケージ、SNSでの広がりを含めた“語られるブランド体験”を来場者に体感いただく機会を提供します。

会場では、「ギルティ炭酸 NOPE」のサンプリングを実施するほか、NOPEステッカーの配布も予定しています。商談や情報収集の合間に一息つきながら、いま注目されるブランドコミュニケーションの実例をリアルに感じていただける企画です。

◆主催者コメント

公式ホームページ :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

RX Japan合同会社 コンテンツ東京 事務局長 下田 アトム

コンテンツ東京は、企業が「どう伝えるか」「どう体験してもらうか」「どう語ってもらうか」を考えるための場です。その意味で、今年大きな話題となった「NOPE」は、まさに会場で味わっていただきたい“生きた教材”だと考えています。

健康志向が当たり前になった時代に、あえて「ギルティ」と名乗る。その潔さには、マーケティングの勇気と、少しの背徳感があります。展示会の会場では、皆さま真剣に商談し、学び、次の打ち手を探されていますが、時には炭酸の泡のように、頭の中の固定観念を少し弾けさせる時間も必要です。

「NOPEカウンター」が、来場者の皆さまにとって、喉を潤すだけでなく、発想も少し潤す場所になれば幸いです。

◆サントリー コメント

サントリービバレッジ＆フード株式会社 SBFジャパン ブランドマーケティング本部 炭酸ブランド開発担当 大槻 拓海 氏

「ギルティ炭酸 NOPE」は、国内におけるストレス社会化が進行する中で、健康志向とは対極にある後ろめたさを感じつつも、つい自分を甘やかしてしまう“ギルティ消費”に着目した、甘濃く“やみつき”になるおいしさの新炭酸飲料です。

発売以降、味わいやパッケージ、ブランドの世界観について多くの反響をいただいており、NOPEが一つの飲料にとどまらず、生活者の皆さまが語りたくなるコミュニケーションのきっかけになっていることを嬉しく感じています。

今回、コンテンツビジネスやマーケティング、クリエイティブに関わる多くの方々が集まるコンテンツ東京にて、NOPEを体験いただける機会をいただきました。ご来場の皆さまには、NOPEならではの“やみつき”になる味わいとともに、ブランド体験としての面白さも感じていただければ幸いです。

◆概要

【企画概要】

企画名：NOPEカウンター

実施内容：「ギルティ炭酸 NOPE」サンプリング、NOPEステッカー配布予定

実施期間：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

実施場所：東京ビッグサイト 西展示棟「コンテンツ東京 2026」会場内

対象：コンテンツ東京 来場者

協力：サントリービバレッジ&フード 株式会社

※配布数量には限りがございます。内容は予告なく変更となる場合があります。

【展示会概要】

IP、クリエイティブ、コミュニティ、XR、マーケティング…ユーザーに選ばれる企画・体験・ブランド接点をつくるヒントを得て、実践につなげる場

展示会名：コンテンツ東京 2026

構成展：第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／

第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／

第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO ／

第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

同時開催展：第6回 XR・メタバース総合展【夏】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

公式HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

公式HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 コンテンツ東京 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com