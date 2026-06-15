【ブルガリ】「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝してブルガリ アンバサダーの目黒蓮が贈るメッセージ

ブルガリ・ジャパン合同会社

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」を2026年6月13日にオープンしました。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現しています。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能していただき、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなくご体験いただけます。

オープンを祝して、目黒蓮は、次のようにコメントを寄せました。

「ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。 ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。 僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。 これから多くの方々に愛される場所となりますように」

【着用商品】

「ブルガリ トゥボガス」

ネックレス

YG x SS

「ブルガリ トゥボガス」

ブレスレット

YG x SS

「ブルガリ トゥボガス」

ブレスレット

YG

「ビー・ゼロワン」

リング

YG x SS

「ビー・ゼロワン」

リング

YG x SS

ブルガリ 心斎橋

大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14 クオーツ心斎橋

06-6732-8000

営業時間：午前11時00分～午後8時00分

※営業時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

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