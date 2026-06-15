昭文社の都市地図がジグソーパズルになった！『都市地図ジグソーパズル 京都市』 祇園祭を前に7／10発売

株式会社昭文社ホールディングス◆人気のジグソーパズルに「都市地図」版が登場！◆新シリーズ第一弾は＜千年の都＞「京都市」版！

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、昨年発売し大変ご好評をいただいている「山と高原地図ジグソーパズル」シリーズに続く、新たな地図ジグソーパズル企画として、昭文社のロングセラーシリーズである都市地図を題材とした 『都市地図ジグソーパズル 京都市』 を2026年7月10日より発売することをお知らせします。

)) 祇園祭に合わせて発売！地図ファン・京都ファン垂涎の一品 ((

＜パッケージ（上面）＞＜パズルになる地図（四条河原町周辺を拡大）＞

昭文社が発行している「都市地図」は、広げて見るシートタイプの都市詳細地図です。全国約1,000市町村をラインアップしており、市町村の姿が一目でわかる万能地図として、鉄道や道路などのインフラはもちろん、コンビニ、ガソリンスタンドなど日々の暮らしに役立つ情報まで満載し、日常生活からビジネスまで幅広い用途で親しまれてきました。

昨年、「山と高原地図」創刊60周年記念として発売されたジグソーパズルは、その精緻さと難易度が登山愛好家やパズルファンの間で大きな話題を呼び、たちまち定番シリーズ化。これまでの『槍ヶ岳・穂高岳』『八ヶ岳』『富士山』『剱・立山』、そして6月発売の 『北岳・甲斐駒』 に続く新機軸として、いよいよ「都市地図」をベースとした新シリーズが始動します。その記念すべき第一弾は、日本屈指の歴史都市であり、緻密な格子状の街路を持つ「京都市」です。

今回、上京区・中京区・下京区・北区・左京区・東山区などを中心とした『都市地図 京都市』の付録地図「京都市中心図」をパズル化しました。実際の付録地図とほぼ同じ大きさとなる1000ピースのサイズに、緻密な街並みを完全再現しています。

京都御苑や二条城の鮮やかな緑、鴨川の水系、そして幾何学的に美しく張り巡らされた「碁盤の目」の道路網は、パズルとしての複雑度も一級品。さらに京都ならではの同一町名が複数存在するという特性が、その難しさをアップ。ジグソーパズルファンも大満足の仕上がりです。

一ピースごとに京都の街を散策し、脳内でルートを妄想するような独自の没入感があり、完成時の達成感は、京都の小路をすべて歩き尽くしたかのような独自の歓び※をもたらします（担当者談）。地図をじっくり読み込みながら、千年の歴史を卓上でお楽しみください。

※ 本パズルの難易度・達成感につきましては担当者の個人の感想となります

)) 昭文社のジグソーパズルシリーズ共通の特長 ((

|| チャレンジしがいのある1000ピース：おうちでも街歩き気分と圧倒的な達成感が味わえます。

|| インテリアに最適：仕上がりサイズは長辺75cm×短辺50cm。コレクションとして完成後にお部屋に飾るのにもぴったりな美しい都市美です。

|| 地図の精緻さを完全再現：実際の『都市地図』の情報をそのままパズル化。地名や道路インフラ、生活アイコンを確認しながら組み立てる、独自の没入感があります。

)) 商品概要 ((

商品名 ：『都市地図ジグソーパズル 京都市』

ピース数 ：1000ピース

完成サイズ ：タテ75cm×ヨコ50cm

パッケージ ：タテ29cｍ×ヨコ22cｍ

希望小売価格：3,960円（税込）

予定販路 ： 地図屋本舗（昭文社オンラインストア）(https://ec.sp-mapple.jp/)

発売日 ：2026年7月10日



↓本リリースのPDFはこちらからダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d7916-818-b1d8b722dfcaf7da9a813d3e8310da5a.pdf