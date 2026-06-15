【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに。晴雨兼用傘付き薄型ショルダーバッグ。突然の天候変化にも慌てない機能美で、大人の毎日の外出をスタイリッシュに格上げ

株式会社ティ・ツウ・オー【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに

株式会社ティ・ツウ・オーは、PRO-SPERITY（プロスペリティ） より、晴雨兼用折りたたみ傘が付属したスリムショルダーバッグ 「PRO-SPERITY STORAGE ショルダーバッグ PSCK-06」 を発売いたしました。

本商品は、突然の雨や真夏の日差しなど、日常の中で起こりやすい天候の変化に対応することを想定した、3層式の薄型ショルダーバッグです。

バッグと折りたたみ傘を一緒に持ち歩ける実用性に加え、傘・ペットボトル・スマートフォンなどを分けて収納できる設計により、毎日の外出をより快適にサポートします。

バッグ本体には、防水性に優れたポリウレタン加工生地と、撥水加工を施したポリエステルオックス素材を採用。さらに、前面収納には止水ファスナーを使用し、天候を気にせず使いやすい機能を備えています。

スリムな見た目ながら、荷物を整理しやすい3層式コンパートメントや、取り外し可能なバックル式キーホルダーなど、日常使いに便利な仕様を細部まで取り入れました。オンでもオフでも自然に馴染むショルダーバッグです。

バッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/pro-sperity/pro-sperity-gr9/psck-06

突然の雨にも、真夏の太陽にも慌てない。晴雨兼用傘を標準装備。

【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに

「PRO-SPERITY PSCK-06」には、晴雨兼用のオリジナル折りたたみ傘が付属しています。

天候変化、日差しが強い日の外出など、さまざまな場面で活躍。バッグと傘をセットで持ち歩けるため、傘を忘れにくく、外出時の安心感を高めてくれます。

傘・ペットボトル・スマートフォンを分けて収納できる3層式

【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに

バッグ本体は、実用性を高めた3層式コンパートメントを採用。

付属の折りたたみ傘、ペットボトル、スマートフォンなどを分けて収納できるため、荷物を整理しながらスマートに持ち運べます。

スリムな見た目ながら、必要なものをそれぞれのスペースに分けて入れられるため、バッグの中で荷物が混ざりにくく、外出先でも取り出しがスムーズです。

傘やボトル類、すぐに使いたい小物を分けて持ちたい方にもおすすめです。

防水素材・撥水素材・止水ファスナーを採用

【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに

突然の雨でもバッグの中身を濡らさないよう、本体には防水性に優れたポリウレタン加工生地と、撥水加工を施したポリエステルオックス素材を採用。さらに前面の収納部には止水ファスナーを装備しました。天候を気にすることなく、いつでもスマートに連れ出せるタフな機能美を宿しています。

鍵を迷子にしにくいバックル式キーホルダー付き

【新登場】父の日の贈り物に！雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに

前面の止水ファスナー付きコンパートメント内部には、取り外し可能なバックル式キーホルダーを装備しています。

鍵の定位置を決められるため、バッグの中で鍵が迷子になりにくく、玄関先や外出先でもスムーズに取り出せます。

毎日使うバッグだからこそ、細かな使いやすさは重要なポイントです。

スマートフォンや財布、鍵、傘など、外出に必要なものをコンパクトにまとめたい方に適しています。

スタイルを選ばない、洗練された「落ち着きのある3色展開」

カラーは、ブラック・アイボリー・グレー の3色展開です。

いずれもシンプルで取り入れやすく、幅広く馴染むカラーラインアップです。

【新登場】雨の日も、晴れの日も、これ一つでスマートに。折りたたみ傘を美しく持ち歩ける晴雨兼用傘付き薄型ショルダーバッグ

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「PRO-SPERITY PSCK-06」は、突然の雨や強い日差しに備えられる晴雨兼用折りたたみ傘を付属し、3層式収納、防水・撥水素材、止水ファスナーなど、日常にうれしい機能を詰め込んだスリムショルダーバッグです。

オンでもオフでも使いやすいシンプルなデザインで、通勤、外回り、休日のお出かけ、旅行、レジャーまで幅広いシーンに対応。

天候に左右されやすい毎日の外出を、より快適に、よりスマートにサポートします。

株式会社ティ・ツウ・オーは、これからも日常に寄り添うバッグ・雑貨の企画、製造、販売を通じて、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた商品を提案してまいります。

商品情報

■サイズ：約W21/16×H23×D8cm

■ショルダー長さ：約80～145cm（調整可能）

■ショルダー高さ：約36～70cm（調整可能）

■重 量：約238g



■素 材：

・ポリウレタン（前面収納部）

・ポリエステルオックス900デニール（背面収納部）



収 納

■止水ファスナー前面コンパートメント（内部にキーフック）

■3層式オープン収納



晴雨兼用折り畳み傘

■遮光率：99%以上

■UVカット率：99%以上

■UPF50+

■遮熱効果：あり

■サイズ：直径90cm×柄47cm

■折り畳み時：W6×H17×D3cm

■素材：ポリエステル

■親骨の長さ：52cm

■商品金額

8,800円(税込)

バッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/pro-sperity/pro-sperity-gr9/psck-06

●Prosperity(プロスペリティ)

Prosperity(プロスペリティ)とは 繁栄・成功・幸運 を意味し、



いつもあなたの隣にいる存在でありたい。



多くの人の様々な分岐点を共に歩み

成功と繁栄の願いを込めたブランドです。



人生の様々なシーンに対して、その時々の流行を取り入れ、

メンズやレディースといった固定概念をなくし、

ファッション性、機能性、使いやすさに溢れたバッグブランドです。

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場。上質で実用的なバッグや雑貨とともに、“日頃の感謝”を贈る父の日ギフト特集を開催します。

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)