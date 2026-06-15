「ポーチ以上、バッグ未満」 必要なものだけをスマートに持ち歩くA.Y.Judieの『ワンハンドバッグ』 6月15日新発売

株式会社A.Y.Judie

株式会社A.Y.Judie（エイワイジュディ、本社：長野県小諸市、代表取締役：土屋香南子、URL：https://ayjudie.com/）は、 累計売上8万個超えのスマホポーチや濡れたハンカチの収納に便利なタオルポーチ、個人情報が隠せるIDカードケースなど、アクティブに活動する現代人のためのアイデア商品を提供するファッション小物ブランドです。

この度、日常の「ちょっと持ち歩きたい」を叶える新商品『ワンハンドバッグ』を2026年6月15日に発売いたします。リュックやトートバッグを使う人が増える一方で、「スマホや財布だけを持って少し移動したい」「必要なものだけを手元にまとめたい」というニーズに応える新しいバッグとして開発しました。

【開発背景】

必要なものだけを手元にまとめる「ワンハンドバッグ」■大きなバッグはある。でも、必要なものだけを入れられるバッグがない。

通勤や仕事、子どもとのお出かけ、旅行や出張。私たちの暮らしの中には、「大きなバッグは持っているけれど、今必要なものだけを持ち歩きたい」という場面が数多くあります。

カフェで席を確保して注文に行くとき。

オフィス内で会議室へ移動するとき。

旅行先でホテルの部屋から少し出るとき。

小さな子どもと公園で遊ぶとき。

そんなとき、大きなバッグを持ち歩くのは少し大げさ。一方で、スマホショルダーやスマホポーチだけでは収納が足りない。

「ポーチより収納力が欲しい。でもショルダーバッグほど大きくなくていい。」その“ちょうど中間”を形にしたいという想いから、『ワンハンドバッグ』の開発がスタートしました。

■A.Y.Judieが考える、新しい持ち歩き方

A.Y.Judieではこれまで、スマホポーチやミニショルダーなど、身軽なお出かけをサポートする商品を数多く企画してきました。

しかし実際にお客様やスタッフの声を聞く中で、以下の声があがりました。

- スマホポーチだと少し小さい- 縦型のポーチだとリップやイヤホンなどの小物が取り出しにくい- ショルダーストラップは使わないことも多い- バッグインバッグとしても使いたい

そこで私たちが目指したのは、“持ち歩くためのポーチ”でも、“小さなバッグ”でもない、新しい選択肢です。

【商品特徴】

■特徴１. 片手で持ちやすいオリジナルのワンハンドル腕に自然にフィットするオリジナルデザインのハンドル

ワンハンドバッグ最大の特徴は、バッグ片面に配置したオリジナルデザインのハンドルです。

腕に通した際に自然にフィットし、持ちやすい設計にしました。また、一般的な2本ハンドルではなく1本ハンドルにすることで、見た目のすっきり感だけでなく、ファスナーの開閉のしやすさも実現しています。シンプルながらも目を引くデザインは、コーディネートのアクセントとしても活躍します。

■特徴２. 大きく開いて中身が見やすいファスナーが大きく開き、中身が一目でわかる

頻繁に使うスマートフォンや財布、小物類だからこそ、出し入れのしやすさにこだわりました。ファスナーが大きく開くため、中身が一目で確認でき、必要なものをスムーズに取り出せます。バッグの中で小物が迷子になるストレスを軽減し、日常の小さな動作を快適にします。

■特徴３. ライフスタイルに合わせて選べる2サイズライフスタイルに合わせて選べる2サイズ

ワンハンドバッグは2サイズ展開です。Sサイズは、必要最低限の荷物で身軽に行動したい方におすすめ。スマートフォン、ミニ財布、鍵、リップなどをコンパクトに収納できます。Mサイズは、長財布やハンカチ、モバイルバッテリーなども収納可能。普段使いから旅行時のサブバッグまで幅広く活躍します。カラーは仕事にも休日にも取り入れやすい全6色をご用意しました。

別売ストラップで肩掛けも可能

やっぱり肩掛けで持ち歩きたいという方には、別売りのショルダーストラップを装着することで肩掛けスタイルにも対応。

その日の装いや用途に合わせて自由に使い分けることができます。

【開発担当コメント】

私自身、仕事や子育ての中でリュックやトートバッグを使うことが多いのですが、スマホや財布だけを持って少し移動したい場面がたくさんあります。既存の商品にも良さはあるのですが、『もう少し収納力が欲しい』『ショルダーをつけ外ししたい』という感覚があり、その中間にあるものを作れないかと考えたのが開発のきっかけです。

毎日の生活の中で自然と手に取りたくなること。持った瞬間に軽いと感じられること。そして使いやすいこと。

A.Y.Judieらしい視点で細部までこだわったバッグになりました。

【商品概要】

商品名 ： ワンハンドバッグ

販売価格 ： Sサイズ 4,950円（税込） Mサイズ 5,940円（税込）

サイズ ： Sサイズ 幅20.5cm 高さ13.5cm 奥行3cm（ストラップ除く）

Mサイズ 幅25cm 高さ15cm 奥行3.5cm（ストラップ除く）

重量 ： Sサイズ 約55g Mサイズ 約70g

素材 ： ナイロン、ポリエステル、金具

展開カラー： 6色（ネイビー、グリーン、カーキ、ベージュ、ボルドー、モーヴ）

ビジネスでもデイリーでも取り入れやすい6色展開

■羽田空港 蔦屋書店 POP UPでも販売

ワンハンドバッグの発売にあわせて、羽田空港 蔦屋書店にて開催するA.Y.Judie POP UPにおいても販売を開始します。

実際に商品を手に取り、サイズ感や使い心地をご確認いただける機会となっています。

【POP UP 開催概要】

期間 ： 2026年6月15日（月）～7月10日（金）

会場 ： 羽田空港 蔦屋書店

展開商品 ： ワンハンドバッグ、ミニ財布、拭けて洗えるめがねポーチ、タオルポーチ、他

【会社概要】

会社名 ： 株式会社A.Y.Judie

所在地 ： 本社 長野県小諸市818番地1

東京オフィス 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目21番地5 ミサワビル504

設立 ： 2006年3月3日

代表者 ： 代表取締役社長 土屋香南子

URL ： https://ayjudie.com/

取扱店舗 ： ハンズ、ロフト、丸善、有隣堂、全国の小売店

（取り扱いアイテムは店舗により異なります。ワンハンドバッグはECサイトおよび羽田空港 蔦屋書店のみの取り扱いとなります）

ECサイト ：

公式オンラインストア（ https://ayjudie.com/ ）

楽天市場（ https://www.rakuten.ne.jp/gold/ayjudie/ ）