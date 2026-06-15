【スマホ時代の写真館利用実態】一人利用への抵抗感や「加工したい部位」に関する意識が明らかに！

株式会社 Truesight Japan

株式会社Truesight Japan（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：Mitta Zhang）は、18歳～35歳の女性を対象に、「若年女性における写真撮影・加工の実態および写真スタジオの利用実態」に関する調査を行いました。

SNSの普及により、日常的に自身の姿が他人の目に触れる機会が増加する中、若年層の女性においては「自分の容姿に対する自己肯定感の低さ」や「写真に写ることへの心理的な抵抗感」が課題として浮上しています。

成人式や結婚式といった特別な行事において、プロのカメラマンや写真館を利用したいという需要は依然として存在するものの、こうした心理的なハードルが利用を遠ざける一因になっているとも考えられます。

では、自己肯定感に課題を抱える層に対し、これからの撮影サービスはどのような価値を提供すべきなのでしょうか。

そこで今回、株式会社Truesight Japan（https://www.evoto.ai/ja/about）は、18歳～35歳の女性を対象に、「若年女性における写真撮影・加工の実態」に関する調査を行いました。

調査概要：「若年女性における写真撮影・加工の実態」に関する調査

【調査期間】2026年4月28日（火）～2026年4月29日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】308人

【調査対象】調査回答時に18歳～35歳の女性と回答したモニター

【調査元】株式会社Truesight Japan（https://startupclass.co.jp/online/companies/1846/）

【モニター提供元】サクリサ

Z世代女性における、写真に対する意識や加工の実態について詳しく調査した結果は、こちらの記事でご紹介しています。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000132859.html

「1人で利用するのに抵抗がある…」未利用者の約3割が抱える、プロ撮影への心理的ハードルとは？

はじめに、「写真館やプロカメラマンによる撮影サービスを利用したことがあるか」と尋ねたところ、以下のような回答になりました。

『現在も定期的に利用している（9.4％）』

『過去に利用したことがある（28.2％）』

『利用したことはないが、興味はある（16.6％）』

『利用したことはなく、今後も利用する予定はない（45.8％）』

約半数以上が写真館やプロカメラマンによる撮影サービスを「利用したことがある・興味がある」と回答しており、日常的な撮影はスマートフォンで完結しつつも、“より良く写りたい” “特別な一枚を残したい”というニーズは依然として高いことがうかがえます。

前問で『利用したことがない』と回答した方に、「その理由」について尋ねたところ、『料金が高いと感じる（39.6％）』と回答した方が最も多く、『一人で利用するのに抵抗がある（32.8％）』『必要性を感じない（27.1％）』と続きました。

「コスト面」に対する懸念に加え、「一人での利用への抵抗感」といった心理的ハードルも上位に挙がっています。

では、なぜ日常的・気軽には利用されないのでしょうか。

前回調査では「自分が写真に写ることについてどのように感じているか」と尋ねたところ、約8割の方が『どちらともいえない（28.2％）』『あまり好きではない（24.7％）』『まったく好きではない（23.4％）』と回答しました。

また、「自身の見た目について、どの程度満足しているか」と尋ねたところ、約8割の方が『どちらともいえない（27.0％）』『あまり満足していない（26.0％）』『まったく満足していない（22.4％）』と回答しました。

前問の「写真に写るのが好きではない」と答えた方の割合と近い傾向が見られることから、自身の見た目に対する満足度の低さが、被写体になることへの抵抗感に影響している可能性が考えられます。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000132859.htmlZ世代女性における、写真に対する意識や加工の実態について詳しく調査しています。

前問で『利用したことがある』と回答した方に、「写真館やプロカメラマンによる撮影サービスを、どのような用途・シーンで利用したか」と尋ねたところ、『成人式（前撮り・後撮り）（49.1％）』と回答した方が最も多く、『就活・証明写真（34.5％）』『家族写真（24.1％）』と続きました。

「成人式」や「家族写真」など、人生の節目やイベントでの利用が上位を占めています。

また、「就活・証明写真」といった実用的な目的での利用もあることから、「失敗できない写真」や「自身の未来や記録を左右する場面」では、クオリティを担保できるプロに依頼しているようです。

価格の安さよりも重視される？ 依頼の決め手第1位は「プラン内容（納品カット数・データ提供など）が良かった」だった！

引き続き、プロのカメラマンによる撮影サービスを『利用したことがある』と回答した方にうかがいます。

「その写真館やプロカメラマンは、どのようにして知ったか」と尋ねたところ、『家族・友人・知人の紹介（33.6％）』と回答した方が最も多く、『インターネット検索で見つけた（23.3％）』『店舗を見かけて知った（22.4％）』と続きました。

デジタル化が進む中でも、「身近な人からの紹介」をきっかけとするケースが最も多いことが明らかになりました。

「その写真館やプロカメラマンを選んだ決め手」について尋ねたところ、『プラン内容（納品カット数・データ提供など）が良かった（37.1％）』と回答した方が最も多く、『写真の仕上がり（クオリティ）が良さそうだった（25.0％）』『価格が手頃だった（24.1％）』『立地が良かった・アクセスしやすかった（24.1％）』と続きました。

写真館やプロカメラマンを選ぶ際には、単に“映える写真”を求めるだけでなく、納品データ数やプラン内容といった「コストパフォーマンス」や「実用性」も重視していることがうかがえます。

また、「1回あたりどの程度の費用を支払ったか」と尋ねたところ、『10,000円～20,000円未満（32.8％）』と回答した方が最も多く、『20,000円～30,000円未満（19.0％）』『5,000円未満（14.6％）』と続きました。

1回あたりの利用料金は「10,000円～20,000円未満」が最多となっており、若年女性にとって写真館やプロカメラマンによる撮影は、自分への投資や特別な記念として一定の費用をかける価値があるサービスとして捉えられている可能性があります。

約4割が「自然に見える加工」を希望！別人のようになる過度なレタッチはNG？

「どのような写真をプロに撮ってもらいたいと思うか」と尋ねたところ、『ウエディングフォト（39.0％）』と回答した方が最も多く、『成人式・卒業式などの記念写真（27.6％）』『家族やパートナーとの記念写真（19.5％）』と続きました。

特別なライフイベントや関係性を記録する場面では、プロの技術によって品質が担保された写真を残したいというニーズが存在していることが示されました。

「写真館やプロカメラマンに撮影してもらった写真の加工は、どのように行いたいか」について尋ねたところ、『どちらかといえばプロに加工してほしい（27.9％）』と回答した方が最も多く、『どちらともいえない（27.0％）』『プロに加工してほしい（21.1％）』と続きました。

約半数がプロの加工を望んでおり、撮影そのものだけでなく、最後の仕上げである加工（レタッチ）まで一貫してプロの技術に任せたいというニーズがうかがえます。

前回の結果からも、見た目を良くするために加工したい部位のトップは『肌（62.0％）』、希望する加工の程度も『肌補正（56.9％）』が最多でした。

まずは全体のベースとなる肌質をきれいに整えつつ、輪郭やパーツのバランスもしっかりと調整して、自身の理想とする見え方に近づけたいという複合的なニーズがうかがえます。

また、「写真加工について、どのように感じるか」について尋ねたところ、『自然に見える加工であれば良いと思う（35.1％）』と回答した方が最も多く、『加工しすぎると違和感があると感じる（17.2％）』『加工していることを他人に知られたくない（13.6％）』と続きました。

過度な修正や不自然さを避けつつ、あくまで“実際の印象を整える程度の加工”が求められていることがうかがえます。「違和感」や「加工がバレること」への抵抗感も一定数見られることから、見た目の補正ニーズと自然さへの配慮が両立されるバランスが重視されていると考えられます。

「自撮りや他人を撮影する際に、照明機材を使用しているか」と尋ねたところ、以下のような回答になりました。

『日常的に使用している（5.5％）』

『必要に応じて使用している（15.6％）』

『持っているがあまり使用していない（13.3％）』

『使用したことはないが、興味はある（27.3％）』

『使用したことはなく、今後も使う予定はない（38.3％）』

日常的な撮影においてはスマートフォンやカメラ単体での撮影が主流であることがうかがえます。一方で、「興味はある」との回答も一定数見られることから、より良い写りを求めるニーズ自体は存在しているものの、機材導入までは至っていない層が多い実態が示されています。

最後に、「セルフ写真館を利用したことはあるか」と尋っっっっっｌねたところ、『利用したことはなく、今後も利用する予定はない（45.8％）』と回答した方が最も多く、『利用したことはないが、興味はある（34.7％）』と続きました。

利用したことがない方が多い一方で、「興味がある」と回答した層も一定数見られることから、セルフ写真館への認知や関心は広がりつつあるものの、実際の利用にはまだハードルがある状況がうかがえます。

【まとめ】「綺麗に撮る」を超えた、自己肯定感に寄り添う「安心感」と「自然な加工」

今回の調査から、日常的にスマートフォンで写真を撮る時代においても、若年層の女性にとってプロによる撮影サービスは、「成人式」や「ウエディング」といった失敗できない重要なライフイベントにおいて、依然として強く求められていることが分かりました。

一方で、未利用者の多くが「料金の高さ」だけでなく、「一人での利用への抵抗感」という心理的なハードルを抱えています。前回の調査で浮き彫りになった「自身の見た目への自信のなさ」や「写真に写ることへの苦手意識」が、プロのカメラマンに撮影されることに対する強い緊張やプレッシャーを生んでいる状況がうかがえます。

こうした心理的ハードルを抱えるユーザーの行動を見ると、サービス選びにおいてSNSや広告以上に「身近な人の紹介」が頼りにされ、最終的な決め手として「プラン内容（納品データ数など）」が重視されていました。これは、失敗への不安や被写体になることへの抵抗感が大きいからこそ、身近な口コミによる「安心感」と、明確なリターンという「納得感」をシビアに求めている結果だと考えられます。

さらに、写真の加工に関する意識では、約半数がプロの技術を求めつつも、「自然に見える加工」を望む声が多数を占めました。別人のように作り変える過度なレタッチではなく、肌などのベースをきれいに整えつつ、あくまで「等身大の自分の延長線上」にある美しさを引き出してほしいという繊細なニーズが読み取れます。また、他者の目を気にしない「セルフ写真館」への関心も一定数見られることから、プレッシャーのない撮影環境が求められている傾向も見えてきました。

これからの撮影サービスに求められるのは、単なる高画質な写真や劇的なレタッチではなく、被写体の緊張を解きほぐすリラックスした「撮影体験」と、等身大の魅力を引き出す「自然な加工技術」の掛け合わせです。こうした心理的安全性に配慮したサービス設計こそが、若年女性の写真に対する苦手意識を和らげ、自己肯定感を優しく後押しする次世代の価値になると言えるでしょう。

プロクオリティの自然な肌補正をワンクリックで。AI画像編集ソフトウェア『Evoto』

今回、「若年女性における写真撮影・加工の実態および写真スタジオの利用実態」に関する調査を実施した株式会社Truesight Japanは、写真編集の手作業をAIで自動化する画像編集ソフトウェア「Evoto」（https://www.evoto.ai/ja）を提供しています。

■『Evoto』とは

プロ写真家の編集作業を効率化し、品質と生産性を両立するAI写真編集ソフトです。顔や肌の自動補正、背景や服装の調整といった編集作業をリアルタイムかつ直感的に実現。小規模スタジオから大手上場企業まで幅広いユーザーに支持され、世界中のプロフェッショナルから高い評価を受けています。現在、パソコン版、iPad版、スマートフォン版（iPhone/Android）を提供しています。

詳細はこちら :https://www.evoto.ai/ja

■Evotoが選ばれる理由

１.AIによる高度な自動補正と顔修正

ワンクリックで顔のシワやニキビの除去、自然な肌の質感補正、髪の乱れ修正、色味調整、背景変更などを実行します。

特に「人物写真」のレタッチに強く、これまで手作業で行っていた複雑な編集をAIが代替し、プロクオリティの仕上がりを瞬時に実現します。

２.大量写真の一括編集による大幅な業務効率化

数百枚から数千枚に及ぶ大量の写真を一括で処理することが可能です。

ウエディングやプロフィール撮影を行う写真スタジオやフォトグラファーが抱える、膨大なレタッチ作業の時間を大幅に削減します。

３.幅広いクリエイターのニーズに対応

プロのフォトグラファーはもちろん、ECサイト・広告制作の担当者、SNS向けに大量の画像を制作するクリエイターまで、写真編集に関わるあらゆる層の業務を強力にサポートする次世代のツールです。

■主な機能

・肌・顔の補正（シワ・ニキビ除去、自然な質感調整）

・髪の乱れ修正

・色味・明るさの自動調整

・背景の変更・透過

・数百～数千枚の一括バッチ処理

代表的な機能の詳細：https://www.evoto.ai/ja/features

■Evotoダウンロード

PC版：https://www.evoto.ai/ja/download

iPad版：https://apps.apple.com/jp/app/evoto-ai-%E5%86%99%E7%9C%9F%E7%B7%A8%E9%9B%86-%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6596737043

スマートフォン版：https://www.evoto.ai/evoto-mobile?sId=q4uej43k&source_caller=ui&shortlink=5t3drc6v&af_sub1=q4uej43k&c=Evoto_mobile_official_site&pid=Other&af_xp=custom&af_channel=Web(https://www.evoto.ai/evoto-mobile?sId=q4uej43k&source_caller=ui&shortlink=5t3drc6v&af_sub1=q4uej43k&c=Evoto_mobile_official_site&pid=Other&af_xp=custom&af_channel=Web)

■株式会社Truesight Japanについて

株式会社Truesight Japanは、プロ仕様のAIレタッチソフト「Evoto」を開発・提供している米国のIT企業Truesight Technology Inc.の日本法人です。

日本語版「Evoto」「Evoto Video」「Evoto Instant」の販売と日本人ユーザー向けのサポートサービスを提供しています。

会社名：株式会社Truesight Japan

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア37階

設立：2023年6月

代表取締役：Mitta Zhang

URL：https://www.evoto.ai/ja/company

公式YouTube：https://www.youtube.com/@EvotoChannel/

公式X：https://x.com/AIEvoto

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/evotoaijp/