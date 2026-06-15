抽選で合計40名様に当たる！グルタチオン成分に着目した『Wグルタチセット』プレゼントキャンペーンを開催

株式会社ウエルネス・ラボ

株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／メインブランド：キレイ・デ・ラボ）は、夏に向けた美容習慣を応援する企画として、「Wグルタチセットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、2026年6月15日（月）から6月26日（金）まで、公式Xおよび公式Instagramにて展開いたします。

今回プレゼントするのは、グルタチオン*¹配合美容液「Bmuse グルタチセラム」と、グルタチオン含有酵母エキス配合サプリメント「ミューズグルタチホワイト」のセット。

外側から肌をうるおいで整えるスキンケアと、内側からの美容習慣を支えるインナーケアを組み合わせた、キレイ・デ・ラボならではの内外美容セットとしてご用意しました。

本企画を通じて、内と外から自分に寄り添う美容習慣を、より気軽にお試しいただく機会にしたいと考えています。

※1 整肌成分

Wグルタチセットに込めた想い

キレイ・デ・ラボでは、内側から整えることと、外側からケアすることの両方に目を向ける「内外美容」を大切にしています。

今回のキャンペーンは、先日実施した「Wエクオールセット」に続き、内外美容をより気軽に体験していただくための企画です。

夏に向けて、日差しや暑さ、紫外線による乾燥などが気になり、肌の見え方や美容習慣を見直したいと感じる方も増える時期。

そこで、くすみ*¹が気になる日の透明感*²ケアに寄り添う美容液「Bmuse グルタチセラム」と、グルタチオン含有酵母エキスを配合したサプリメント「ミューズグルタチホワイト」をセットにしました。

外側から肌をうるおいで整えるスキンケアと、内側からの美容習慣を支えるインナーケア。

その2つを組み合わせたセットを通じて、夏に向けた自分らしい美容習慣を見つけるきっかけにしていただけたらと考えています。

※1 乾燥や汚れ・古い角質によるくすみのこと／※2 うるおいを与えてキメを整え、明るい印象の肌に導くこと

『Wグルタチセット』プレゼントキャンペーン概要

プレゼントキャンペーンは、公式InstagramおよびX（旧Twitter）にて開催いたします。

ご応募いただいた方の中から抽選で合計40名様に、グルタチオン*¹配合美容液「Bmuse グルタチセラム」と、グルタチオン含有酵母エキス配合サプリメント「ミューズグルタチホワイト」のセットをプレゼントいたします。

※Instagram・Xそれぞれからご応募いただけますが、当選はお一人様1回までとさせていただきます。

■賞品

Wグルタチセット

（グルタチオン*¹配合美容液「Bmuse グルタチセラム」1本＋グルタチオン含有酵母エキス配合サプリメント「ミューズグルタチホワイト」1袋）

※1 整肌成分

■当選者数

合計40名様

（Instagram：10名様／X：30名様）

■応募期間

2026年6月15日（月）～2026年6月26日（金）23:59

■応募方法

【Instagram】

公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿に「いいね」

【X（旧Twitter）】

公式アカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポスト

◎さらに、対象投稿に「欲しい理由」をコメントすると当選確率アップ

※詳細については、各公式アカウントのキャンペーン投稿をご確認ください。

賞品について

今回プレゼントするのは、グルタチオン*¹配合美容液「Bmuse グルタチセラム」と、グルタチオン含有酵母エキス配合サプリメント「ミューズグルタチホワイト」のセットです。

外側から肌をうるおいで整えるスキンケアと、内側からの美容習慣を組み合わせた「Wグルタチセット」で、夏に向けた内外美容習慣をぜひお試しください。

Bmuse グルタチセラム

くすみ*²が気になる日の“透明感*³ケア”に寄り添う、グルタチオン*¹配合美容液です。

純度98％以上のグルタチオン*¹を3,000ppm配合し、“濃さ”にこだわったセラム。

さらっと伸びて肌にきちんと留まり、朝のスキンケアにも取り入れやすい質感。乾燥や紫外線などで肌のキメ*⁴が乱れやすい季節にも、毎日の透明感*³ケアとしておすすめです。

※1 整肌成分／※2 乾燥や汚れ・古い角質によるくすみのこと／※3 うるおいを与えてキメを整え、明るい印象の肌に導くこと／※4 乾燥などによる肌印象のこと

ミューズグルタチホワイト

グルタチオン含有酵母エキスをはじめ、リポソーム型ビタミンC、L-シスチン、ナイアシンを配合したサプリメント。

夏に向けて、外側からのスキンケアだけでなく、内側からの美容習慣も大切にしたい方に寄り添います。

また、カプセルには植物由来の素材を採用。毎日続けるものだからこそ、素材や品質面にも配慮しています。

こちらのセットは、楽天市場内の当社公式ショップでもご購入いただけます。

通常価格より2,380円お得なセット価格でご用意しております。

内と外から、夏に向けた美容習慣を

グルタチセット商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/kireidelab/10260615/

夏に向けて、肌の見え方や美容習慣への意識が高まる季節。

外側からのスキンケアだけでなく、内側からの美容習慣にも目を向けることで、自分に合ったケアを見つけるきっかけになるかもしれません。

本キャンペーンをきっかけに、内と外から自分に寄り添うケアを、より身近に感じていただければ幸いです。

そして、これから迎える夏のお出かけを、少しでも前向きな気持ちで楽しんでいただけますように。

これからもキレイ・デ・ラボは、その人らしい毎日に寄り添う商品や取り組みを続けてまいります。

会社概要

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。

URL：https://kireidelab.com/

■運営会社 会社名：株式会社ウエルネス・ラボ

代表者：代表取締役 能代維英

所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F

事業内容：

1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売）

2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営）

3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売）

4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託）

5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店））

6.エステサロン等の企画運営

設立：2011年7月

資本金：1,000万円

URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNS

X：https://x.com/kireidelab

Instagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp