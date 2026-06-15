【侍ファクトリー】全国各地で期間限定出店！6月後半催事情報

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー(本社:札幌市北区、代表:久保正明)が運営する、『プリン本舗』『Brezeria（ブレッツェリア）』『LA PANADERIA DOTS（ラ・パナデリア ドッツ）』『Caneriche（カヌリッシュ）』『THE BAGEL STAND（ザ・ベーグルスタンド）』『WAFFLE HOLIC(ワッフルホリック)』の6月後半の全国催事出店情報をお届けします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

プリン本舗 6月後半の催事出店情報

静岡 出店中 ～6月21日 新静岡セノバ(地下1F POPUPスペース)

高知 出店中 ～6月21日 高知蔦屋書店(UN DEUX PLANTS様前)

大阪 出店中 ～6月22日 天王寺ミオ(本館1階ミオセントラルスクエア)

神奈川 出店中 ～7月21日 キュービックプラザ新横浜(3階神戸屋キッチン様向かい)

神奈川 6月15日～6月21日 マイスイーツ中央林間(エトモ中央林間1F)

京都 6月16日～6月22日 駅ナカスイーツ京都駅東(地下鉄京都駅中央改札横スイーツ催事スペース)

京都 6月17日～6月23日 駅ナカスイーツ地下鉄三条京阪(京阪三条駅改札口出て西側)

大阪 6月18日～6月24日 ミーツスイーツ上本町(大阪上本町駅地下改札内)

福島 6月18日～6月22日 COOP BESTAにいでら(1F特設会場)

大阪 6月18日～6月24日 スイーツボックスルクア大阪(JR大阪駅直結「ルクア」地下1F)

神奈川 6月23日～6月29日 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)

福島 6月24日～6月30日 福島空港ターミナルビル(2階催事場)

福井 6月25日～7月7日 くるふ福井(A17イベントスペース)

【夏季限定プリンのご案内】

●大人の珈琲プリン

なめらかなコーヒープリンに、甘さ控えめなホイップクリームをたっぷりとトッピングしました。北海道産牛乳と生クリームを使用したコーヒープリンは、さっぱりしながらもコクのある味わいです。

●瀬戸内レモンのプリン

瀬戸内レモンピューレを100%使用した、夏にぴったりの爽やかなミルクプリンです。口に入れた瞬間に広がるレモンのフレッシュな香りとほどよい酸味が、暑い季節でも食欲をそそります。

【販売期間】2026年8月下旬頃まで

【販売価格】各種600円（税込）

HP ：https://samurai-f.com/brand/purin-honpo/

通信販売HP：https://samurai-pudding.com/

Instagram：https://www.instagram.com/samuraipudding/

ブレッツェリア 6月後半の催事出店情報

福島 出店中 ～6月16日 エスパル郡山(1F特設会場)

東京 出店中 ～6月16日 マイスイーツマークイズ葛飾かなまち(1Fミスタードーナツ様向かい)

大阪 出店中 ～6月17日 大阪メトロオーパス淀屋橋(大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅南改札外)

東京 出店中 ～6月18日 マイスイーツ渋谷(渋谷駅A4出入口前)

静岡 出店中 ～6月21日 新静岡セノバ(地下1F POPUPスペース)

鳥取 出店中 ～6月21日 シャミネ鳥取(正面入口特設会場)

高知 出店中 ～6月28日 高知蔦屋書店(UN DEUX PLANTS様前)

神奈川 出店中 ～7月21日 キュービックプラザ新横浜(3階神戸屋キッチン様向かい)

東京 6月16日～6月29日 五反田東急スクエア(4階吹き抜け広場催事特設スペース)

大阪 6月18日～6月24日 大阪メトロオーパス心斎橋(心斎橋駅北改札外正面)

神奈川 6月18日～6月24日 武蔵小杉東急スクエア(2階This week2)

大阪 6月18日～6月24日 スイーツボックスルクア大阪(JR大阪駅直結「ルクア」地下1F)

福島 6月18日～6月22日 COOP BESTAにいでら(1F特設会場)

福岡 6月19日～6月30日 ゆめタウン行橋(1Fコダマ健康食品様跡地)

愛媛 6月19日～6月29日 フジグラン新居浜(102A区画)

神奈川 6月22日～6月28日 マイスイーツテラスモール湘南(1F湘南マルシェ内)

大阪 6月22日～6月28日 南海天下茶屋駅(改札内高野線側)

鳥取 6月23日～7月16日 イオンモール鳥取北(1階スペースE)

鹿児島 6月24日～6月29日 鹿児島山形屋(6階催事会場「パンフェア」)

静岡 6月24日～6月30日 遠鉄百貨店(本館地下1階)

東京 6月24日～7月7日 調布パルコ(1F入口イベントスペース)

福島 6月24日～6月30日 福島空港ターミナルビル(2階催事場「北海道展」)

大阪 6月24日～6月30日 メトロオーパス天王寺東(大阪メトロ御堂筋線天王寺駅東改札内)

埼玉 6月26日～7月8日 イオンモール浦和美園(1Fイオン食品前)

神奈川 6月29日～7月5日 マイスイーツ中央林間(エトモ中央林間1F)

【本場ドイツ直輸入のブレッツェル専門店】

ブレッツェルはドイツ発祥の塩味の風味がする伝統的なパンです。ドイツで100年以上の歴史がある老舗メーカーが作ったブレッツェルを急速冷凍して美味しさを閉じ込め、日本のお客様にお届けしています。

HP ：https://samurai-f.com/brand/brezeria/

通信販売HP：https://brezel-brezeria.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brezeria/

LA PANADERIA DOTS 6月後半の催事出店情報

大阪 出店中 ～6月17日 スイーツボックスひらかたもより市スイーツ(京阪電車枚方市駅改札内)

東京 出店中 ～6月23日 高島屋日本橋(POPUPSTAGE 1)

千葉 6月15日～6月26日 新浦安駅構内POPUPSHOP(新浦安駅2階)

東京 6月16日～6月30日 JR錦糸町駅(JR錦糸町駅北口テルミナ2ラガール横区画)

東京 6月17日～6月25日 スイーツモード京王仙川(京王線 仙川駅フレンテ仙川(南ビル) 1階)

東京 6月17日～6月23日 スイーツdeスマイル竹ノ塚店(エキア竹ノ塚)

静岡 6月17日～6月30日 メイワン(地下1階集合レジサッカー前イベントスペース)

神奈川 6月18日～6月24日 武蔵小杉東急スクエア(2階This week2)

福島 6月18日～6月22日 COOP BESTAにいでら(1F特設会場)

福岡 6月19日～6月30日 ゆめタウン行橋(1Fコダマ健康食品様跡地)

愛媛 6月19日～6月29日 フジグラン新居浜(102A区画)

青森 6月19日～6月28日 ラビナ青森(1F催事場)

高知 6月22日～6月28日 高知蔦屋書店(UN DEUX PLANTS様前)

鳥取 6月23日～7月16日 イオンモール鳥取北(1階スペースE)

福島 6月24日～6月30日 福島空港ターミナルビル(2階催事場)

東京 6月24日～7月7日 コレもう食べた？高円寺(高円寺駅1F改札外)

鹿児島 6月24日～6月29日 鹿児島山形屋(6階催事会場)

東京 6月24日～7月7日 調布パルコ(1F入口イベントスペース)

福井 6月25日～7月7日 くるふ福井(A17イベントスペース)

【限定商品ブルーベリードッツ販売中】

ブルーベリーをたっぷり含んだシュガーでふんわりモチモチの生地をコーティング。ブルーベリーの爽やかな風味が楽しめるドーナツです。

【価格】390円(税込)

HP ：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP ：https://lapanaderiadots.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lpdots/

Caneriche 6月後半の催事出店情報

青森 6月27日～7月5日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)

【ヨーロッパ直輸入のカヌレ専門店】

本場フランスから直輸入のカヌレを販売しております。

おやつやお手土産にもぜひご利用ください。

HP ：https://samurai-f.com/brand/caneriche/

Instagram：https://www.instagram.com/caneriche/

THE BAGEL STAND 6月後半の催事出店情報

東京 6月15日～6月21日 マイスイーツ大井町(東急大井町駅改札出て左側)

神奈川 6月15日～6月21日 マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)

静岡 6月24日～6月30日 遠鉄百貨店(本館地下1階)

大阪 6月25日～7月1日 ミーツスイーツ阿部野橋(大阪阿部野橋駅地下東改札外)

【本場ニューヨーク直輸入のベーグル専門店】

当店のベーグルは低温で長時間発酵させ、薪窯で焼き上げることで独特のもちもち食感を実現しています。ベーグル以外にも、クロワッサンワッフルやクロワッサンドーナツなどの進化系クロワッサンスイーツなどもご用意しております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/the_bagel_stand/

Instagram：https://www.instagram.com/the_bagel_stand/

通信販売HP : https://thebagelstand.net/

WAFFLE HOLIC 6月後半の催事出店情報

京都 出店中 ～6月16日 駅ナカスイーツ地下鉄三条京阪(京阪三条駅改札口出て西側)

大阪 出店中 ～6月22日 天王寺ミオ(本館1階ミオセントラルスクエア)

福島 出店中 ～6月16日 エスパル郡山(1F特設会場)

東京 出店中 ～6月16日 紀ノ国屋西荻窪駅店(入口前)

鳥取 出店中 ～6月21日 シャミネ鳥取(正面入口特設会場)

神奈川 6月15日～6月21日 マイスイーツ市が尾(市が尾駅改札外)

福島 6月18日～6月22日 COOP BESTAにいでら(1F特設会場)

福島 6月24日～6月30日 福島空港ターミナルビル(2階催事場)

【様々なワッフルを楽しめる専門店】

「選ぶ楽しさ、ハマる美味しさ」をコンセプトに、本場ベルギーのリエージュワッフルやもちもち食感のクリーム入りワッフル、お食事ワッフル、季節限定のワッフルなど、様々な種類のワッフルを取りそろえております。

HP ：https://samurai-f.com/brand/waffle_holic/

Instagram ：https://www.instagram.com/waffleholicss/

株式会社侍ファクトリーについて

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com