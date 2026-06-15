創刊15周年記念号！ 表紙には『平野と鍵浦』が登場!! 『月刊コミックジーン　2026年7月号』が2026年6月15日（月）に発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン　2026年7月号』を2026年6月15日（月）に発売いたします。





◆表紙：『平野と鍵浦』


春園ショウ


君と紡ぐ またたきの今日 ときめきの明日。


ふたりの"男子寮生活"（Boys　Life）コミック！



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コミックス第7巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000474/)



◆裏表紙：ドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報


永久少年 Eternal Boysとは2022年10月からフジテレビほかで放送された大人気アニメ。


「誰でもいつからでも輝くことができる」というコンセプトのもと、集められた元サラリーマン、元教師、元Jリーガー、元子役、元ホスト、元マネージャーの6人のアラフォー男性が、アイドルデビューを目指す物語。



ドラマ：2026年7月4日（土）よる9時30分 BS12にて放送スタート！


舞台：2026年12月3日（木）～ 有楽町 I'M A SHOWにて



▼詳しくはこちら


https://sheeta.jp/doramabutaietabo/



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◆特別付録


プリクラ風！ 『平野と鍵浦』フォンタブ





◆巻頭カラー!!


『いのちの食べ方』


漫画：ゆとと　原作：十文字青　原作・プロデュース：Eve


キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack




滅多矢鱈に、劈く生命。


ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!


総再生回数1億2千万回オーバー！


アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!



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◆新連載＆センターカラー!!


『高貴な方々は平凡令息をお求めのようです　みんなが僕にだけ厄介な秘密を打ち明けてくるのですが』


漫画：木林みあ　原作：時枝小鳩　キャラクター原案：高山しのぶ




巻き込まれたのは数奇な運命（ルート）……!?


乙女ゲームの世界のモブ♂が巻き込まれる、異世界メタコメディ!!



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原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000667/)



◆新連載＆センターカラー!!


『気まぐれな神の罰当たりな寵愛』


漫画：大野誠　原作：汐屋キトリ　キャラクター原案：花守




君はどちらになりたい？ 神の生贄か、花嫁か。


気まぐれな神様と元孤児の少女の、甘い契約が始まる──。



▼カクヨムコンテスト10特別賞受賞作 原作小説 好評発売中！


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◆特別読者プレゼント企画


ジーン15周年を記念し、連載作家陣の超豪華色紙をプレゼント!!
詳しい応募方法は月刊コミックジーン7月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。





◆書誌情報


『月刊コミックジーン　2026年7月号』


発売日：2026年6月15日（月）


価格：770円（本体700円＋税）


判型：B5変形判


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000859/)



◆関連ページ


公式ホームページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/


公式X：https://x.com/comicgene