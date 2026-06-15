創刊15周年記念号！ 表紙には『平野と鍵浦』が登場!! 『月刊コミックジーン 2026年7月号』が2026年6月15日（月）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年7月号』を2026年6月15日（月）に発売いたします。
◆表紙：『平野と鍵浦』
春園ショウ
君と紡ぐ またたきの今日 ときめきの明日。
ふたりの"男子寮生活"（Boys Life）コミック！
▼コミックス最新第7巻 絶賛発売中！
コミックス第7巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000474/)
◆裏表紙：ドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報
永久少年 Eternal Boysとは2022年10月からフジテレビほかで放送された大人気アニメ。
「誰でもいつからでも輝くことができる」というコンセプトのもと、集められた元サラリーマン、元教師、元Jリーガー、元子役、元ホスト、元マネージャーの6人のアラフォー男性が、アイドルデビューを目指す物語。
ドラマ：2026年7月4日（土）よる9時30分 BS12にて放送スタート！
舞台：2026年12月3日（木）～ 有楽町 I'M A SHOWにて
▼詳しくはこちら
https://sheeta.jp/doramabutaietabo/
▼原作アニメコミカライズ全2巻 好評発売中！
原作アニメコミカライズ全2巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/385660/?i=322302000496)
◆特別付録
プリクラ風！ 『平野と鍵浦』フォンタブ
◆巻頭カラー!!
『いのちの食べ方』
漫画：ゆとと 原作：十文字青 原作・プロデュース：Eve
キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack
滅多矢鱈に、劈く生命。
ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!
総再生回数1億2千万回オーバー！
アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!
▼コミックス最新3巻＆原作ノベル最新8巻 好評発売中！
コミックス第3巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001463/)
原作ノベル第8巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001371/)
◆新連載＆センターカラー!!
『高貴な方々は平凡令息をお求めのようです みんなが僕にだけ厄介な秘密を打ち明けてくるのですが』
漫画：木林みあ 原作：時枝小鳩 キャラクター原案：高山しのぶ
巻き込まれたのは数奇な運命（ルート）……!?
乙女ゲームの世界のモブ♂が巻き込まれる、異世界メタコメディ!!
▼原作小説（富士見L文庫刊） 好評発売中！
原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000667/)
◆新連載＆センターカラー!!
『気まぐれな神の罰当たりな寵愛』
漫画：大野誠 原作：汐屋キトリ キャラクター原案：花守
君はどちらになりたい？ 神の生贄か、花嫁か。
気まぐれな神様と元孤児の少女の、甘い契約が始まる──。
▼カクヨムコンテスト10特別賞受賞作 原作小説 好評発売中！
原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000785/)
◆特別読者プレゼント企画
ジーン15周年を記念し、連載作家陣の超豪華色紙をプレゼント!!
詳しい応募方法は月刊コミックジーン7月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。
◆書誌情報
『月刊コミックジーン 2026年7月号』
発売日：2026年6月15日（月）
価格：770円（本体700円＋税）
判型：B5変形判
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000859/)
◆関連ページ
公式ホームページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/
公式X：https://x.com/comicgene