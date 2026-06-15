創刊15周年記念号！ 表紙には『平野と鍵浦』が登場!! 『月刊コミックジーン　2026年7月号』が2026年6月15日（月）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン 2026年7月号』を2026年6月15日（月）に発売いたします。

◆表紙：『平野と鍵浦』

春園ショウ

君と紡ぐ またたきの今日 ときめきの明日。

ふたりの"男子寮生活"（Boys Life）コミック！

▼コミックス最新第7巻 絶賛発売中！

コミックス第7巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000474/)

◆裏表紙：ドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報

永久少年 Eternal Boysとは2022年10月からフジテレビほかで放送された大人気アニメ。

「誰でもいつからでも輝くことができる」というコンセプトのもと、集められた元サラリーマン、元教師、元Jリーガー、元子役、元ホスト、元マネージャーの6人のアラフォー男性が、アイドルデビューを目指す物語。

ドラマ：2026年7月4日（土）よる9時30分 BS12にて放送スタート！

舞台：2026年12月3日（木）～ 有楽町 I'M A SHOWにて

▼詳しくはこちら

https://sheeta.jp/doramabutaietabo/

▼原作アニメコミカライズ全2巻 好評発売中！

原作アニメコミカライズ全2巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/385660/?i=322302000496)

◆特別付録

プリクラ風！ 『平野と鍵浦』フォンタブ

◆巻頭カラー!!

『いのちの食べ方』

漫画：ゆとと 原作：十文字青 原作・プロデュース：Eve

キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack

滅多矢鱈に、劈く生命。

ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!

総再生回数1億2千万回オーバー！

アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!

▼コミックス最新3巻＆原作ノベル最新8巻 好評発売中！

コミックス第3巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001463/)

原作ノベル第8巻 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001371/)

◆新連載＆センターカラー!!

『高貴な方々は平凡令息をお求めのようです みんなが僕にだけ厄介な秘密を打ち明けてくるのですが』

漫画：木林みあ 原作：時枝小鳩 キャラクター原案：高山しのぶ

巻き込まれたのは数奇な運命（ルート）……!?

乙女ゲームの世界のモブ♂が巻き込まれる、異世界メタコメディ!!

▼原作小説（富士見L文庫刊） 好評発売中！

原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000667/)

◆新連載＆センターカラー!!

『気まぐれな神の罰当たりな寵愛』

漫画：大野誠 原作：汐屋キトリ キャラクター原案：花守

君はどちらになりたい？ 神の生贄か、花嫁か。

気まぐれな神様と元孤児の少女の、甘い契約が始まる──。

▼カクヨムコンテスト10特別賞受賞作 原作小説 好評発売中！

原作小説 KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000785/)

◆特別読者プレゼント企画

ジーン15周年を記念し、連載作家陣の超豪華色紙をプレゼント!!

詳しい応募方法は月刊コミックジーン7月号をご購入の上、読者プレゼントページをご確認ください。

◆書誌情報

『月刊コミックジーン 2026年7月号』

発売日：2026年6月15日（月）

価格：770円（本体700円＋税）

判型：B5変形判

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512000859/)

◆関連ページ

公式ホームページ：https://www.kadokawa.co.jp/label/comic-gene/

公式X：https://x.com/comicgene