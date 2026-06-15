【IPビジネス】創業110年の主婦の友社、第19回ライセンシングジャパンへ出展！『うちの3姉妹』やSNS発の新IPを多数展開

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大宮 敏靖）は、2026年6月17日(水)から6月19日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級のキャラクター＆ブランドライセンス展「第19回ライセンシングジャパン」(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html)に出展いたします。

漫画家・松本ぷりっつ氏による大人気育児エッセイ漫画『うちの3姉妹』やSNS発のIP創出、プロモーションを一手に行うキャラクターレーベル「キャンドルキャラクターズスタジオ」のほか、コラボレーションが可能な絵本や書籍コンテンツを多数ご紹介いたします。ご来場の際は、ぜひ主婦の友社ブース（出展ブース小間番号：西２ホール 15-72）へお立ち寄りください。

『うちの3姉妹』ほか出展コンテンツ（一部）

『うちの3姉妹』

(C)松本ぷりっつ/主婦の友社

松本ぷりっつ氏が描く、笑いと癒やしが詰まった大人気育児エッセイ漫画『うちの3姉妹』。長女・フー、次女・スー、三女・チーの個性豊かで予測不能な「おっぺけぺー（お調子者）」な言動と、母の愛あるツッコミが最大の魅力。大人気ブログから誕生し、書籍シリーズは、アニメ化もされ累計480万部超の国民的ヒットを記録。

『うさたのハッピーマンデー』

オレンジ色のうさぎ「うさた」が自由気ままに過ごす日常を描き、憂うつな月曜日をちょっぴりハッピーにする人気作。

『ぎょうざさん』

おだやかな老後生活を送ることが夢という「ぎょうざさん」一家の何気ない日々を描く、心がほっこりするストーリー。

『おにゃんこにょんこ』

ねこのようで、ねこじゃない不思議な生き物「おにゃんこにょんこ」の、自由気ままな生活をお届け。

『がんばれ！しばりーまん』

ミコシバ（赤柴）、クロダ（黒柴）、シライシ（白柴）、会社勤めの柴犬たちがサラリーマンあるあるを繰り広げる4コマ漫画。

その他にも『秋田犬たれみみだいちゃんとまいごのこいぬ』『小鳥をつれて旅にでる』『タコクマ』『うちの百鬼夜行』『きみのまちのこぐまくん』など、書籍にもなった多数のIPコンテンツをご紹介します。

出展に先んじて公式オンラインストアをオープン！



また、出展に伴う展開の強化として、2026年6月15日（月）より、公式オンラインストア「キャンスタショップ」をローンチいたしました。オープンを記念し、期間限定の送料無料キャンペーンを開催いたします。 期間： 2026年6月15日～2026年9月15日まで

公式オンラインストアを見る :https://canstshop.shufunotomo.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=feed2606

「キャンドルキャラクターズスタジオ」について

主婦の友社が有する多くのコンテンツや、ソーシャルメディア発のコンテンツを軸に、グローバル規模で愛されるIPを創出・プロデュースするキャラクターレーベルです。世の中の声を編み、“心にポッと灯りがともるような”ストーリーをつくりだしていきます。

公式サイトはこちら(https://canst.shufunotomo.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=feed2606_2)

【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社主婦の友社「キャンドルキャラクターズスタジオ」担当窓口

canst★shufunotomo.co.jp（★は＠に変換してお送りください）

【メディア関係者のお問い合わせ先】

◆主婦の友社広報窓口◆

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

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