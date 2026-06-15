【第25回新生児栄養フォーラム】頭蓋形状矯正ヘルメット『ベビーバンド』 ブースを出展

株式会社Berry

株式会社Berry（本社：東京都台東区、代表取締役：中野 裕士）が開発・製造する、赤ちゃんの“頭のゆがみ”の改善を目的とする日本製の頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」は、2026年6月20日（土）～21日（日）に浅草橋ヒューリックホール（東京都台東区）で開催される「第25回新生児栄養フォーラム」にブースを出展します。

赤ちゃんの頭の形に関する関心が高まる一方で、相談や治療を実施している医療機関は全国的に見ると依然として少ないのが現状です。当社は本フォーラムへの出展を通じて、新生児医療・小児医療に携わる医療従事者の皆さまに「ベビーバンド」をご紹介し、適正なヘルメット治療の理解促進と普及に努めてまいります。

ブースでは、完全オーダーメイドの頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の実機展示を予定しています。新生児医療に携わる先生方のご来場を心よりお待ちしております。

「ベビーバンド」で治療ができる医療機関の一覧はこちら：https://www.babyband.jp/clinics

■ 学会概要

■「ベビーバンド」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113536/table/55_1_01bcd6c8c8650ed3926fc17a59118c6d.jpg?v=202606151251 ]

ベビーバンドは赤ちゃんとご家族の負担を軽減するために、日本で開発、製造された頭蓋形状矯正ヘルメットです。月齢の低い時期に2～6ヶ月間装着する治療において、効率的で的確な矯正が可能となるよう、高度なテクノロジーと人間工学を活用しています。さらに、新生児科、小児科、脳神経外科の医師の助言を受けながら改良を続け、「誰もが負担なく治療を受けられる」ことを目指しています。

販売名：ベビーバンド3

一般的名称：頭蓋形状矯正ヘルメット

医療機器承認番号：30500BZX00071000

製品サイト：https://www.babyband.jp/

■ 株式会社Berryについて

株式会社Berryは、2021年設立の医療機器ベンチャーです。「あらゆる人が必要な時に必要な医療が受けられる社会の実現」をミッションに掲げ、3Dプリント技術と3Dデータ解析を活用した乳児向け頭蓋形状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の製造・販売を行っています。

全国270施設以上の医療機関に導入（2026年6月現在）。自社開発・製造の現場で蓄積した知見をもとに、医療機器業界の課題解決にも取り組んでいます。

医療機器品質マネジメント規格「ISO 13485:2016」および情報セキュリティ規格「ISO/IEC 27001:2022（ISMS認証）」を取得。品質・安全・情報管理の三軸で、信頼できる医療機器の提供体制を構築しています。

設立：2021年7月

所在地：東京都台東区元浅草３丁目７－１ 住友不動産上野御徒町ビル4階

代表取締役：中野 裕士

事業内容：医療機器の製造販売 / ソフトウェアの設計開発

コーポレートサイト：https://www.berryinc.co.jp/

薬事情報ナビ：https://yakuji-navi.com/

QMSmart：https://service.qm-smart.com/