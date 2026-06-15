いよいよ6月18日グランドオープン。代官山に誕生するギター専門店「MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP」

三木楽器 株式会社2026年6月18日（木）11:00 オープン

創業201年目を迎える三木楽器株式会社（本社：大阪市、代表取締役：三木俊彦）は、都内２店舗目となる、ギター専門店「MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP（ミキガッキ ココギターショップ）」（以下、当店）を、2026年6月18日（木）11時、東京都渋谷区代官山にオープンいたします。

当店は、私たち自身が“心から欲しい”と思えるギターを取り揃えた代官山のギター専門店です。大切にしているのは、ただ楽器をお渡しするだけでなく、手にしたその時から「ギターの時間」がもっと楽しくなるお手伝いをすること。プロミュージシャンの現場で培った経験を活かしたリペアやセットアップ、ヴィンテージギターなど数多くの楽器に触れてきた知識と感性を活かし、お客様にとっての「特別な一本」との出会いをサポートします。

MIKIGAKKI.COM：https://www.mikigakki.com/shop/brand/J/

店舗の特長

■ スタッフが一人のギターファンとして惚れ込むラインナップ

数千本におよぶヴィンテージやカスタムギターに触れてきたスタッフが、一人のギター愛好家として本当に欲しいと思うギターをラインナップ。

流行や価格だけに左右されることなく、楽器としての響きや造形、そして「所有する喜び」を大切にしています。地下の静かな空間に、そうした一本一本を並べています。

■ 多様なリクエストに向き合い続けてきた「経験と技術」

プロミュージシャンの現場対応や、ギターテックからの高度なメンテナンス依頼など、数多くの課題を解決してきた確かな経験があります。

その経験の幅を活かし、お客様一人ひとりの「弾き心地」や「理想のトーン」に真摯に向き合います。

個体本来のポテンシャルを引き出しながら、手にしっくりと馴染む状態へと丁寧に調整いたします。

■ 音とじっくり向き合える贅沢な体験

八幡通りから一歩入った、隠れ家のようなロケーションです。喧騒を離れ、スタッフと楽器との対話を通じて、心ゆくまで音と向き合える時間をお過ごしいただけます。

初心者からコレクターまで、誰もが「一人のギター好き」としてリラックスして相談できる、街の良き相談相手を目指しています。

■ 独自のネットワークによる「理想の一本」の探求

世界各地のギターショーへの参加や、製作家・プロミュージシャン・コレクターとの長年にわたる信頼関係を通じて、独自のつながりを築いてきました。

その国内外の幅広いネットワークを活かし、店頭に並ぶ良質な中古品や希少なヴィンテージ品だけでなく、ご希望の楽器についても、スタッフが責任を持ってお探しいたします。

「店舗にない一本を届けること」も、私たち専門店の大切な役割だと考えています。

スタッフメッセージ

MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP 店長

私はこれまで、多くのヴィンテージギターや手工品に触れ、プロミュージシャンの方々の現場を支えるリペアにも携わってきました。その中で常に感じてきたのは、ギターは単なる道具ではなく、手にする人の人生や流れる時間を豊かにしてくれる「かけがえのないパートナー」であるということです。

代官山に店を構えるにあたり、私たちが一番大切にしたかったのは、一人のギターファンとして「心から良いと思えるもの」だけを並べ、お客様とじっくり向き合える場所をつくることでした。

私自身、今でも新しいギターや素晴らしい音色に出会うと、少年のように胸が躍ります。そのワクワクする気持ちをお客様と共有したい。そして、手にした一本が日々の「ギターの時間」をもっと楽しく、もっと特別なものにしてくれるよう、精一杯の技術と知識でお手伝いさせていただきたいと考えています。

代官山の地下の小さなお店ですが、国内外のネットワークを駆使した楽器探しから、細かなセットアップのご相談まで、何でも気軽にお話しください。

皆様の大切な「ギター」との出会いを、ここでお待ちしております。

オープン記念 限定ノベルティプレゼント

オープン記念 限定ノベルティ COCO COLA

COCO GUITAR SHOPにご来店、または三木楽器オンラインショップにてCOCO GUITAR SHOPのギター本体をご購入いただいたお客様に、オリジナルクラフトコーラをプレゼントいたします。ショップロゴをあしらった、遊び心あふれる限定デザイン。シナモンやコリアンダーなどのスパイスを使用した、香り豊かなオリジナルクラフトコーラです。

※先着順につき、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

店舗概要

店舗名：MIKIGAKKI COCO GUITAR SHOP

オープン予定日：2026年6月18日（木）

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町13-4 ヴォーグ代官山II B1F

営業時間：11:00～19:00

定休日：毎週水曜日

TEL：03-6416-3125

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/cocoguitarshop

X：https://x.com/COCOGUITARSHOP

Facebook：https://www.facebook.com/cocoguitarshop

YouTube：https://www.youtube.com/@MIKIGAKKI_OFFICIAL

■ 会社概要

商号 ： 三木楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦

所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

創業 ： 1825年（文政８年）

事業内容 ：

1)楽器・楽譜、防音室の販売

2)音楽教室の運営

3)音楽イベントの企画・制作

4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス

5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版

6)その他、音楽／楽器関連事業

URL ： https://www.miki.co.jp/