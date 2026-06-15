私らしさを選び、楽しむ「dotBEAU（ドットビュー）」から髪色をもっと楽しみたい大人女性へ　明るい髪に自然になじむ「ヘアカラーマスカラ」、アホ毛を整える「フィックス＆ケアマスカラ」新登場！

株式会社BJC

株式会社BJC（本社所在地：福岡市博多区、代表取締役：山本 将孝）は、私らしさを選び、楽しむセルフケアブランド 「dotBEAU（ドットビュー）」から、明るい髪色を楽しみたい大人女性のための

「ヘアカラーマスカラ」と簡単にアホ毛を整える「フィックス＆ケアマスカラ」を2026年7月15日(水)より発売いたします。

「dot」──それは、すべての美しさが始まる【点】。

ひとつひとつの点が重なり合い、無限の可能性を秘めた「BEAU（美しさ）」を生み出します。dotBEAU（ドットビュー）は、そんな多様な美の価値観に寄り添い、誰もが自分らしい美しさに

出会えることを願って誕生したセルフケアブランドです。日々の生活に寄り添い、気分や感性を

大切にしながら、自分を整えるためのプロダクトを提案しています。

「dotBEAU ヘアカラーマスカラ」３つの特長

特長1：ハイトーンヘアに自然に溶け込む“明るめニュアンス発色”髪色問わず使えるカラー設計

従来の白髪隠しに多いブラウン・ブラックカラーではなく、ハイトーンの髪色にも自然になじむニュアンスカラー3色を採用。ブリーチヘア、白髪、黒髪、どんな髪色にも使えて、気になる部分にサッとのせるだけで、ハイトーンの美しさをそのまま楽しめます。毛束に軽くのせれば 1日だけのアレンジハイライト としても使え、楽しみ方がさらに広がります。

特長2：使うたび髪をやさしく整える美容成分配合

前髪や生え際などデリケートな部分にも使いやすいよう、髪にうれしい美容成分を配合。髪にも肌にもやさしいこだわりの処方で、乾燥しがちな根元まわりをいたわりながら、ストレスのない使用感を叶える“ケア発想”のカラーマスカラです。ラベンダーやユズを合わせた自然な香り。

＜8つの無添加＞

タルク／ナノ成分／パラベン／紫外線吸収剤／カーボンブラック／PEG／ミツロウ／鉱物油

特長3：シャンプーで簡単オフ！染料レス処方だからその日の気分で楽しめる、お出かけ前の1DAYカラー

染料を使用していないからシャンプーで簡単に落とせて、次回のカラー施術にも影響しない！気軽に気になる部分をサッと隠せるから、外出先でも簡単にケア。さらに、ウォーターレジスタント処方だから汗や急な小雨にも安心です。

＜使いやすいブラシ設計＞

800本の高密度ブラシが、ヘアカラーと美容成分を髪1本1本にムラなくコーティング。細かい部分の白髪にも、サッと塗りやすい！眉にも使える裏ワザも♪

使用方法

容器を立てた状態でブラシをゆっくりと引き抜き、

白髪やプリン髪など気になる部分に塗布します。

5分～10分程よく乾かしてください。

※乾いた髪にご使用ください。

商品概要

ドットビュー ヘアカラーマスカラ［ヘアマスカラ］

◇発売日：2026年7月15日（水）

◇価格：3,300円（税込）

◇容量：11.5g

◇公式WEB 商品ページ ＜7/15（水）公開予定＞

https://dotbeau.com/mascara

◇販売店

全国の取扱い理美容室・サロンおよび公式ECサイトにて販売

※画像は全てイメージです。 ※1 ヘアコンディショニング成分 ※2 ハリコシ付与成分

「dotBEAU フィックス＆ケアマスカラ」３つの特長

特長1：固めすぎないナチュラル仕上げ。サッとひと塗りで理想の仕上がりをキープ！

ひと塗りするだけで、柔らかくしなやかな塗膜を形成して、気になるアホ毛・浮き毛を抑えます。固めすぎない軽やかさで、ナチュラルな美しい仕上がりを長時間キープ。

ブラッシングしても白くならないのも嬉しいポイント。シャンプーで簡単に落とせます。

特長2：デリケートな髪をいたわる美容成分配合

気になるパサつきや乾燥をケアする美容成分を配合することで、髪にうるおいとハリを与えて、つややかで美しい仕上がりに。デリケートな髪をやさしく保護しながら、すこやかな髪を保ちます。ラベンダーやユズを合わせた自然な香り。

＜4つの無添加＞

シリコーン／パラベン／マイクロプラスチックビーズ／フェノキシエタノール

特長3：塗りやすく、整えやすいブラシ設計

使いやすさを考えたこだわりの設計で、なじみが良い「クローバー型繊維」を使用した太めのブラシが十分な量の液を含んで、乱れた髪を簡単に整えます。 1つのブラシに800本の毛を使用しているため、毛髪1本1本に均一に塗布でき、美しい仕上がりに。

太めの繊維で程よい固さとコシがあるため、毛流れを整えるコーミング効果も◎。髪質問わず手ぐし感覚の使い心地で細かいスタイリングがしやすい！

使用方法

容器を立てた状態でブラシをゆっくりと引き抜き、

おくれ毛や前髪、短い毛などの整えたい部分に塗布します。

5分～10分程よく乾かしてください。

※乾いた髪にご使用ください。

※画像は全てイメージです。 ※2 ハリコシ付与成分 ※3 保湿

商品概要

ドットビュー フィックス＆ケアマスカラ［スタイリング料］

◇発売日：2026年7月15日（水）

◇価格：2,750円（税込）

◇容量：11.5g

◇公式WEB 商品ページ ＜7/15（水）公開予定＞

https://dotbeau.com/mascara/#fixandcare

◇販売店

全国の取扱い理美容室・サロンおよび公式ECサイトにて販売/

dotBEAU そのほかのラインナップ

ドットビュー ハンドセラム［ハンド美容液］【医薬部外品】

◇価格：4,400円（税込）

◇容量：45g

◇公式WEB：https://dotbeau.com/

◇楽天公式：https://item.rakuten.co.jp/bjc-onlinestore/dotbeau-01/

◇全国の取扱い理美容室・サロンおよび公式ECサイトにて販売

※画像は全てイメージです。

会社概要

■dotBEAUシリーズ販売

会社名：株式会社BJC

代表取締役：山本 将孝

事業内容：スキンケア製品やヘアケア製品、美容・健康に関連するさまざまなアイテムの販売

所在地：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-18-2 明東ビル4F

TEL：092-202-7007