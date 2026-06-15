『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、ゲームプラットフォーム「G123」のゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』の正式サービスを開始しました。

アニメ『薬屋のひとりごと』を原作とするブラウザゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』がリリースされました。

本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザに対応しており、アプリのダウンロード不要でお楽しみいただけます。ブラウザならではの手軽さで、いつでもどこでも気軽にプレイが可能です。

ゲーム内では、主人公・猫猫が宮中や花街を巡り、次々と巻き起こる問題に向き合います。薬屋としての知識や調薬した薬を駆使して事件を解決しながら、ステージを進行していくシミュレーションゲームとなっております。

さらに、本作オリジナル要素として「医局」システムを搭載しております。ゲーム内で獲得したアイテムを活用し、施設の整備や強化を行うことが可能です。アイテムの集め方や施設強化の進め方を工夫しながら、自分なりの運営スタイルを築いていく過程も、やり込み要素のひとつです。

ぜひ、『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』で、『薬屋のひとりごと』の世界の日常をお楽しみください。

ゲーム開始はこちら：https://s.g123.jp/v8i0kfvj

■リリース記念PVをYouTubeにて公開！

G123公式YouTubeチャンネルにて、猫猫(CV悠木 碧)と壬氏(CV大塚剛央)が登場する正式リリースPVを公開しました。

リリース記念PVはこちら：https://youtu.be/gdr8ZHFh7xU

■協力者を募り、薬草を手に入れよう！

壬氏や高順をはじめとしたアニメでおなじみの男性キャラクターたちと協力することで、薬草を獲得できます。入手した薬草は、より良い素材へと育成することが可能です。さらに、他のプレイヤーと協力して調合を行うことで、さまざまな報酬を獲得できます。

■仲間と共に、医局を発展させよう！

小蘭や翠苓をはじめとした女性キャラクターたちは、アイテムのプレゼントやスキル育成を通じて、医局を共に盛り上げる仲間として登場します。仲間たちと協力しながら、医局を発展させていきましょう。

■UR小蘭が今だけ貰える！

事前登録キャンペーンの報酬として、仲間「UR小蘭」を獲得できます。さらに、ゲームの進行に役立つ各種アイテムもあわせて受け取ることが可能です。

■フォロー＆リポストキャンペーン開催！

Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。対象アカウントをフォローのうえリポストし、さらにハッシュタグ付きの引用ポストを行うことで、当選確率がアップします。

プレゼント内容は、悠木 碧さんのサイン色紙を1名様、大塚剛央さんのサイン色紙を1名様、猫猫＆壬氏のオリジナルアクリルスタンドを10名様、さらにAmazonギフト券総額10万円分を100名様にご用意しております。

■ハッシュタグ投稿キャンペーン開催！

Xにてハッシュタグ投稿キャンペーンを実施いたします。ハッシュタグ「#薬屋異聞録プレイ」を投稿すると、抽選でプレゼントが当たります。ゲームのスクリーンショット付きで投稿することで、当選確率がアップします。

プレゼント内容は、悠木 碧さんのサイン色紙を1名様、大塚剛央さんのサイン色紙を1名様、壬氏（祭祀版）のアクリルスタンドを10名様、さらにAmazonギフト券1万円分を10名様にご用意しております。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：薬屋のひとりごと 後宮異聞録

ジャンル：シミュレーション

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■アニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。

2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。

2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

公式サイト：https://kusuriyanohitorigoto.jp/

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/(https://g123.jp/?lang=ja)?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/



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