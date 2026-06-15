看護・医療従事者向け海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）看護・医療人材の国際的視野を広げる取り組みを推進

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研メディカルサポート（東京・品川／代表取締役社長：清水修）は、看護・医療従事者の国際的な視野を広げ、外国人材活用が進む現場における相互理解・連携強化を目的とし、海外看護事情研修旅行事業を昨年より展開しています。このたび、「第2回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）」を開催するにあたり、参加者の募集を開始いたします。

■第2回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）について

本事業の一環として、今回、「第2回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）」を企画しました。2026年11月1日（日）から11月7日（土）の日程で、医療DX先進国であるエストニアと、地域包括ケアにも長く取り組み、医療DX先進国でもあるフィンランドを訪れ、現地の医療機関や高齢者施設等において、医療・看護・介護の先進的な取り組みを視察します。

昨年11月開催の「第1回海外看護事情研修旅行」同様、本研修旅行でも日本国外の先進的な取り組みとともに医療・介護制度や運用の違いを学ぶことで、参加者が日本や自施設の医療・看護の方向性を考える契機となることを目指します。

エストニア共和国の首都・タリンのイメージフィンランドの首都・ヘルシンキのイメージ

■取り組みの背景・目的

在留外国人や訪日観光客の増加に伴い、医療現場では多様な言語・文化的背景をもつ患者への対応が急務となっています。同時に、特定技能制度などを通じて日本の医療・介護現場で働く外国人材も増えており、国籍や文化の異なるスタッフ同士が互いの違いを認め合い、円滑に連携できる環境づくりも重要な課題です。

当社はこれまで『学研ナーシングサポート(https://gakken-meds.jp/service/gns/) 』の「看護英語コース」や学研グループのオンライン英会話サービス『Kimini英会話(https://kimini.online/)』の「看護師英会話コース」の開発を通じ、看護師の語学力強化を支援してまいりました。本研修旅行では語学学習の枠を超え、国外の医療現場を視察します。現地施設の視察を通じて日本国外の医療・介護制度や運用の違いを学び、日本や自施設の方向性を考える契機となること、多様な言語・文化的背景をもつ患者のケアや多国籍チームが協力し合えるマインドセットを養うことを目的としています。

■これまでの実績

2025年11月には、「第1回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）」を開催しました。参加者からは「個人ではなかなか見ることの難しい海外の病院や介護現場内を視察し、現地スタッフによる説明を聞くことができて学ぶことが非常に多かった」「日本と海外の違いを知ることで、自分自身の看護や施設での仕組みを考え直すきっかけになった」といった声をいただき、好評を博しました。これを踏まえ、第2回となる今回もエストニア・フィンランドを舞台に、より実践的な視察となるよう企画しています。

■今回の企画・募集要項

この事業の一環として、第2回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）の参加者を募集します。医療・介護現場でのAI・ICTの活用と地域包括ケアのあり方を中心に学ぶ7日間の旅です。

●開催概要

・名称：第2回海外看護事情研修旅行（エストニア・フィンランド）～デジタル先進国×福祉先進国で体感する医療・看護の最前線～

・訪問先：エストニア（タリン）／フィンランド（ヘルシンキ）

・期間：2026年11月1日（日）から11月7日（土）（7日間）

・視察候補先：エストニア北部地域病院／スダメコドゥド／タンミ総合病院／マルッティラ高齢者向けケアホームなど（計4か所を予定）

※訪問先は現地都合で変更となる場合があります。

詳細はこちら↓

https://gakken-meds.jp/post/news/20260521/

●募集人数・研修費用

・募集人数：限定17名様

・研修費用：おひとり様 555,300円

※参加者数が募集人数に満たない場合、研修が中止となる可能性があります。

※燃油サーチャージ等は別途料金となります。（2026年5月現在約131,000円、変動あり）

※奇数人数でのご参加など、一人部屋を利用する場合はシングルルーム追加料金がかかります。

※先着順となりますので、お早めのお申し込みをお勧めいたします。

●視察のポイント

・医療DX：病院・高齢者施設でのAI・IoT活用による情報連携や業務効率化

・地域包括ケア・高齢者ケア：在宅医療との連携、高齢者のQOL向上の取り組み

・現地の医療機関等の視察、現地看護師との交流 など

●お申し込み

・お申し込み締切：2026年7月31日（金）

・お申し込みフォーム：

https://www.bestworld.jp/front/regists/input/2E24W-VEFMS-10083847

●研修旅行に関するお問い合わせ

株式会社学研メディカルサポート／海外医療機関視察事業担当宛

TEL：03-6431-1228 ※平日 9:00～18:00 E-mail：gns-info@gakken.co.jp

●お申し込みに関するお問い合わせ

NPO法人海外文化センター（ベストワールド株式会社）／担当：小林

TEL：03-3295-4111 E-mail：kobayashi@bstworld.co.jp

■株式会社学研メディカルサポート（Gakken Medical Support Co., Ltd.）

https://gakken-meds.jp/

・代表取締役社長：清水 修

・法人設立年月日：2011年4月6日（2014年10月1日商号変更）

・資本金：49,000,000円

・所在住所：〒141-8414 東京都品川区西五反田2-11-8

・所在住所(大阪営業所)：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F

・電話番号：03-6431-1228（代表）

・事業内容：医療・看護・介護分野への教育コンテンツ配信事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開