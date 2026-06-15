ベタつく不快感から、さらっと心地よい毎日へ。KEYUCAが提案する「さらてろ」シリーズ発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2026年5月29日（金）より、お手入れしやすく、涼しい日常着として扱いやすい「さらてろシリーズ」4型を新発売いたしました。

湿気のある日や、少し動いただけで汗ばむ日。

服が肌に張りついたり、洗っても乾きにくかったり、この時期ならではの小さなストレスを感じることが増えてきました。

KEYUCAの「さらてろ」シリーズは、そんな日常の不快感を、さらっと心地よい着心地へと変えてくれる一着です。

やわらかく落ち感のある生地は、肌に触れるとほんのりひんやり。

汗をかいても乾きやすく、ベタつきにくいため、蒸し暑い日でも快適に過ごせます。

紫外線が気になる季節にうれしいUVケア機能付きなので、外出時に安心できるのもポイントです。

さらに、洗濯機でそのまま洗えて、シワになりにくく、タンブル乾燥にも対応。

日常の中で無理なく取り入れられる扱いやすさも、このシリーズの魅力です。

ラインナップは、1枚でコーディネートが決まるワンピースに、動きやすさとすっきりした見え方を両立したワイドパンツ、シンプルで着回しやすいトップス2型の全4アイテムです。

なんとなく不快に感じる日も、快適に過ごせるように。

梅雨どきの湿気が気になる時期から、気温の上昇とともに暑さが増していくこれからの季節まで、接触冷感と吸水速乾の機能で、快適に過ごせるアイテムです。

商品概要

商品 ：さらてろサックワンピース(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907778&cat=610001007)

価格 ：\5,990(税込 \6,589 )

発売日：2026年5月29日（金）

サイズ：フリーサイズ

カラー：ブラック、ブラウン、グレージュ

材質 ：ポリエステル100%

機能 ：マシンウォッシャブル、UV、

接触冷感、シワになりにくい、

吸水速乾、タンブル乾燥OK

商品：さらてろタックスリーブフレンチトップス(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907790&cat=610001001)

価格 ：\3,990(税込 \4,389 )

発売日：2026年5月29日（金）

サイズ：フリーサイズ

カラー：ブラック、ブラウン、グレージュ

材質 ：ポリエステル100%

機能 ：マシンウォッシャブル、UV、

接触冷感、シワになりにくい、

吸水速乾、タンブル乾燥OK

商品 ：さらてろバンザイスリーブトップス(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907787&cat=610001001)

価格 ：\3,990(税込 \4,389 )

発売日：2026年5月29日（金）

サイズ：フリーサイズ

カラー：ブラック、ブラウン、グレージュ

材質 ：ポリエステル100%

機能 ：マシンウォッシャブル、UV、

接触冷感、シワになりにくい、

吸水速乾、タンブル乾燥OK

商品 ：さらてろタックワイドパンツ(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907781&cat=610001006)

価格 ：\4,990(税込 \5,489 )

発売日：2026年5月29日（金）

サイズ：S-Mサイズ／M-Lサイズ

カラー：ブラック、ブラウン、グレージュ

材質 ：ポリエステル100%

機能 ：マシンウォッシャブル、UV、

接触冷感、シワになりにくい、

吸水速乾、タンブル乾燥OK

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp