国際北斎学会と日本の匠の技術を結集した「北斎グッズ」プロジェクトがライフスタイルWeek【インバウンド向けグッズEXPO】に出展

株式会社ボンマックス

株式会社ボンマックス（所在地：東京都中央区、代表取締役：外川雄一）が会員となっている、一般社団法人日本美術アカデミー 国際北斎学会（所在地：東京都）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ライフスタイルWeek TOKYO」内の「インバウンド向けグッズEXPO」に出展いたします。

本展示では、世界的な人気を誇る葛飾北斎のアートワークを活用し、日本各地の優れた技術を持つメーカーが開発した多彩な商品を一堂に展示します。

タオル、掛け軸、アパレル、アクセサリー、食品、アウトドア関連商品など、幅広いジャンルの商品を取り揃え、訪日外国人旅行者向けの新たな土産品・販売商材として提案します。

北斎アート×日本の匠の技術

商品の一例（一部、変更になる場合があります）

葛飾北斎は『富嶽三十六景』をはじめとする作品群によって世界中で高い評価を受けており、日本文化を象徴する存在として多くのインバウンド旅行者から支持されています。

今回の展示では、北斎作品の魅力と、日本企業が培ってきた高度な技術力・品質・デザイン力を融合させた商品群を展開します。

出展企業（予定）

・株式会社ケイズクリエーション（タオル製品）

・株式会社マスミ東京（掛け軸）

・株式会社ボンマックス（アパレル・アクセサリー）

・株式会社ミモナ（アウトドアスパイス「ほりにし」関連商品）

・株式会社山本海苔店（海苔製品）

このほか、「国際北斎くらぶ商品部会」に参加する約10社のメーカーによる参考出品商品も展示予定です。

※掲載画像は商品の一例です（一部、変更になる場合があります）

小売・観光業界に向けた新たな商品提案

本展示では、以下のような事業者に向けて商品提案を行います。

・百貨店/専門店/ショッピングモール/ホテル・旅館

・観光協会/駅・空港/ミュージアムショップ/観光施設

また、海外の百貨店や小売店、美術館・博物館のミュージアムショップなどに向けても、日本の匠の技術を活かした北斎関連商品の魅力を発信してまいります。

展示会後は常設ショップとECサイトを展開

展示会終了後の2026年7月には、株式会社ボンマックス本社1階（東京都中央区日本橋16-1）において、「HOKUSAI HOUSE（北斎ギャラリー＆ショップ）」をオープン予定です。

同施設では、北斎関連商品の常設販売に加え、国内外の顧客に向けた情報発信を行います。

さらに、越境ECを含むオンラインショップも開設し、日本国内のみならず世界中の北斎ファンへ向けて商品の販売を開始する予定です。

開催概要

展示会名：ライフスタイルWeek TOKYO インバウンド向けグッズEXPO

期間：2026年6月24日(水)～26日(金)

会場：東京ビッグサイト 東展示場第7ホール

ブース番号：L42-64

出展者：一般社団法人日本美術アカデミー 国際北斎学会および国際北斎くらぶ参加企業各社。

国際北斎学会について

事前登録はコチラ :https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/lp/visit/ib.html※参加には事前の来場登録が必要です。6/19(金)17時まで5,000円(税込)が無料！お早めに！

一般社団法人日本美術アカデミー 国際北斎学会は、葛飾北斎および日本美術文化の研究・普及・国際交流を目的として活動しています。北斎作品の魅力を広く国内外へ発信するとともに、日本の伝統技術や文化産業との連携を通じて、新たな価値創造に取り組んでいます。

▶URL： https://www.artacademy.jp/society/