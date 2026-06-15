【国内最大規模の板金塗装店へ】職人100名突破！「ブルーカラーの賃金逆転」を牽引し、平均月収49万円を実現する“職人シェアリング”とは？

株式会社イケウチ

自動車の板金塗装事業を手掛ける株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池内 美友）は、自社工場で活躍する正規雇用の板金塗装職人が100名を突破したことをお知らせいたします。

深刻な人材不足等を背景に、現場職が事務職の給与を上回るパラダイムシフトが本格化する中、当社は「直営ネットワーク×職人シェアリング」という独自の仕組みにより、職人の価値を正当に評価。平均月収49万円（※）という、業界でも異例の高待遇を実現できる環境を構築いたしました。2026年の日本経済を象徴する「ブルーカラーの再評価・賃金逆転」の最前線を体現する企業として、今後も板金塗装職人の積極採用と業界全体の待遇改善を牽引してまいります。

（※）平均月収49万円について

当社の給与実績に関するデータは、当社採用サイト（ https://ikeuchi-jidousha.co.jp/recruit/numbers.html ）にて公開しております。

【背景と推察】社会課題化する「ブルーカラー人材不足」。なぜ当社は日本最大規模になれたのか

2026年現在、あらゆる産業で現場の担い手不足が深刻化する一方、経済メディア等では「ブルーカラーの方が稼げる時代」「現場職が事務職の賃金を逆転」といった特集が組まれるなど、労働市場における価値観は大きな転換期を迎えています。

特に自動車修理業界は、「車の保有長期化」で修理需要が高まる一方、「深刻な人手不足」に直面しています。これはつまり、AIには決して代替できない「板金塗装職人」の希少価値が、かつてないほど高まっているということです。

このような社会課題を背景に、日本最大規模の板金塗装店（正規雇用の職人100名超）へと成長した当社は、今後の労働市場において、ブルーカラー人材の確保には「より好条件での待遇」が不可欠であり、企業側には「その高待遇を継続的に担保できる構造・システム」が必須になると推察しています。

当社がこれほどの規模で職人を迎え入れることができているのは、まさにその「構造」をいち早く構築し、実践できているからです。現場の職人が抱えている働き方や将来への不安に寄り添い、『生涯安心して技術を磨き、家族を養える持続可能な働き方』をシステムとして担保していること。こうした私たちの取り組みへの共感が、多くの職人に選ばれる原動力になっていると考えております。

【100名突破の背景】「雇いたくても雇えない」業界の常識を覆す、逆張り経営と大量雇用

一般的な板金塗装業界は単一店舗での運営が多く、閑散期の固定費（人件費）リスクを抱えきれません。そのため、「必要最低限の職人しか正規雇用しない」のではなく、経営体力の面から「物理的に多数の職人を雇うことができない」というのが実情でした。 その結果、慢性的な人手不足に陥り、いざ繁忙期で需要が急増しても「職人が足りず、受け入れる修理台数を制限する（お客様をお断りする）しかない」という機会損失のジレンマが、業界全体で常態化していたのです。

しかし当社は、この構造的な課題に対し、セオリーの真逆を行く「逆張り経営」で挑んでいます。完全直営34店舗という業界トップクラスのネットワークを強みとすることで、店舗ごとの繁閑の波を会社全体で吸収できる基盤を確立しました。

全国直営だからこそできる「あえての大量雇用」を推進し、繁忙期の依頼を一切取りこぼさずに利益の最大化を図るビジネスモデルを構築したことが、職人100名突破の最大の背景です。

【高待遇を支える収益構造】平均月収49万円を可能にする「職人シェアリング」

大量雇用を行いながら、なぜ平均月収49万円という高待遇を実現できるのか。その裏付けとなるのが、当社独自のシステム「職人シェアリング」による高い生産性の創出です。

仕組み1：全国34店舗を「1つの巨大な工場」と捉える機動的な配置転換

当社はフランチャイズではなく「完全直営」である強みを最大限に活かし、全国の工場ネットワークをまるで“1つの巨大な工場”のように運用しています。閑散期・繁忙期の波や地域差（冬の雪国など）に合わせて、仕事（需要）がある店舗へ職人を機動的に配置転換。全国直営だからこそできるこの柔軟な人員配置により、会社全体の利益を落とすことなく安定した稼働を保ちます。

仕組み2：「手待ち時間」の排除による圧倒的生産性

独自の配車システムにより、職人の「仕事がない待機時間（ロスタイム）」を極限までゼロにし、1店舗あたりの月間入庫台数を業界平均を上回る150台以上に引き上げ、高い利益率を生み出しています。

仕組み3：利益を「給与」へダイレクトに還元

高い稼働率と生産性の向上で得た利益を、そのまま職人の給与に直結させる給与体系を構築し、経験豊富な職人だけでなく、若手や異業種からの転職者でも確かな技術を身につけ、誇りを持って働ける環境を整備しています。

今後の展望：ブルーカラーの地位向上と、自動車アフターマーケットの変革に向けて

「職人100名突破」は、当社にとって通過点に過ぎません。今後は、現在の完全直営34店舗からさらなる全国展開を加速させ、「職人シェアリング」のネットワークをより強固なものにしてまいります。 同時に、AIに代替されない「手に職」を持つブルーカラー人材の採用・育成を一層強化し、彼らが正当な評価と高い報酬を得られるロールモデルを業界内に確立します。「ブルーカラーの賃金逆転時代」を牽引する企業として、自動車アフターマーケットの持続的な発展と、誰もが安心して働ける業界構造の変革を推進してまいります。

＜株式会社イケウチ 会社概要＞

会社名： 株式会社イケウチ

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目3番23号 WeWork日テレ四谷ビル 2F

代表者： 代表取締役社長 池内 美友

事業内容： 自動車板金補修およびそれに付随する全ての業務

公式Instagram： https://www.instagram.com/ikeuchi_bankin/

公式X： https://x.com/IKEUCHI_BANKIN

YouTube： https://www.youtube.com/@ikeuchijidousha

コーポレートサイト： https://ikeuchi-jidousha.co.jp

【池内自動車について】 株式会社イケウチ（本社：東京都千代田区）が運営する、全国34店舗展開の板金塗装専門店です。「早い・安い・丁寧」をコンセプトに、自社工場直営による中間マージンの排除と徹底した工程管理により、業界トップクラスのコストパフォーマンスと短納期を実現しています。2025年度には年間修理台数30,496台を突破。豊富な施工データと熟練の職人技を強みに、キズ・へこみ直しに特化した「街の車の駆け込み寺」として、デジタル見積もりやSNSを通じた透明性の高いサービスを提供しています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

■報道関係者及びメディアのお問い合わせ先

株式会社イケウチ 広報担当 Email：info@ikeuchi-jidousha.com

■採用に関するお問い合わせ先

株式会社イケウチ 人事部

Email：jinji@ikeuchi-jidousha.com

採用HP：https://ikeuchi-jidousha.co.jp/recruit/