株式会社Stech&Co.、株式会社メティスと戦略的業務提携を締結

業務提携の背景と目的

株式会社Stech&Co.

近年、日本国内ではDX推進やAI活用の加速に伴い、IT人材不足が深刻化しています。

特に高度IT人材やグローバル人材の確保は企業にとって重要な経営課題となっており、人材採用だけでなく、継続的な人材供給体制の構築が求められています。

株式会社Stech&Co.はSES事業および採用支援事業を通じて、企業のIT人材確保と採用課題解決を支援してまいりました。

一方、株式会社メティスは国内外のSIerネットワークに加え、インドを中心としたグローバル人材ネットワークを有しており、企業のIT体制強化を支援しております。

このたび両社は、それぞれの強みを活かし、IT業界における採用課題解決およびDX推進支援を強化するため、戦略的業務提携を締結いたしました。

提携内容

１. 人材戦略支援の強化

両社の知見やネットワークを活用し、企業の人材課題解決に向けた支援体制を強化します。

* 採用活動に関する支援

* 人材活用に関する取り組み

* 組織強化に向けた支援

* 人材領域における情報共有・連携

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２. IT人材ネットワークの拡充

* 国内IT人材ネットワークの共有

* SES領域での連携強化

* 技術者情報の相互共有

* 顧客企業への支援体制強化

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３. グローバル人材活用支援

* インドを中心としたグローバル人材ネットワーク活用

* 海外IT人材との連携強化

* グローバル採用支援

* 国内企業の人材不足解消支援

今後の展望

本提携を通じて両社は、採用支援に留まらず、国内外のIT人材ネットワークを活用した人材供給体制の強化、グローバル人材活用支援およびDX推進支援を進めてまいります。

また、国内外のSIerとの連携強化を通じて、企業が抱えるIT人材不足やDX推進課題の解決に貢献し、日本企業の持続的な成長を支援してまいります。

▼株式会社Stech&Co.について

株式会社Stech&Co.は、「ニッポンのSES業界をぶっ壊せ」を掲げ、SES事業を中心にIT人材サービスを展開しています。

エンジニア一人ひとりが安心してキャリアを築ける環境づくりを目指し、SES事業に加え、企業向けの採用支援、採用ブランディング支援、IT人材活用支援などを提供しています。

また、国内エンジニアネットワークの拡充に加え、企業の採用課題解決や組織づくり支援にも注力しており、企業と人材双方にとって価値あるマッチングの実現を目指しています。

社名：株式会社Stech&Co.

代表者：代表取締役 森川 剛

本社：東京都港区六本木5-18-19 グランメール六本木209

大阪支店：大阪府大阪市福島区福島7-1-10 2階 GRANDSLAM 226

設立：2024年9月

資本金：5,000,000円

事業内容：

・SES事業

・IT人材紹介事業

・採用支援事業

・採用ブランディング支援事業

コーポレートサイト：

https://stech-and-co.com/

▼株式会社メティスについて

株式会社メティスは、人材サービス、グローバル化支援、エンジニアリングサービスを中心に事業を展開しています。

国内外のIT人材ネットワークを活用し、企業の人材課題解決やDX推進を支援しており、特にインドを中心としたグローバル人材との連携を強みとしています。

また、国内外のSIerとのネットワークを活かし、企業のITプロジェクト推進や人材確保において幅広い支援を提供しています。

社名：株式会社メティス

代表者：代表取締役 ジャヒルアキラ

所在地：東京都江東区亀戸1-18-9

設立：2011年8月

資本金：20,000,000円

事業内容：

・人材サービス

・グローバル化支援

・エンジニアリングサービス

・ITコンサルティング

コーポレートサイト：

https://www.metis-japan.com/index.php