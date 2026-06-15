【ニトリの環境月間】“キッチンからみんなではじめるサステナブルな暮らし”をご提案。売場展開と特集ページを公開

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、ニトリの環境月間として、2026年6月8日（月）から順次、全国のニトリ店舗にて「キッチン×サステナブルな暮らし」をテーマにした売場の展開と、ニトリネットの特集ページを公開しましたことをお知らせいたします。【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sustainable/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sustainable/)

6月は「環境月間」（6月1日～6月30日）とされ、環境について考えるきっかけとなる期間として広く認識されています。ニトリグループでは暮らしに寄りそう企業として何ができるかを考え、この環境月間にあわせ、日常の中で無理なく続けられる「キッチンからみんなではじめるサステナブルな暮らし」をご提案いたします。

使い方や視点を変えるだけで「実はとってもサステナブル！」――そんな発見とともに、商品の新たな魅力をお届けします。サステナブルな暮らしを特別なものではなく、日々のちょっとした工夫で誰でも気軽に始められる1つの選択として、お手頃価格でご提供しています。

本企画では、おいしく食べ切る、捨てずにくり返しつかう、物を増やしすぎないという視点から、 もったいないが減って、しぜんと節約にもつながる暮らしのアイディアやおすすめ商品を、毎日立ち寄るキッチンからお手頃価格でご提案いたします。

「フードロスを減らそう」

クリアな収納アイテムで“中身が見える冷蔵庫へ。

うっかり使い忘れて捨ててしまう食材を減らし、

最後までおいしく食べ切れます。

【商品名】伸縮できる野菜・冷凍庫トレー(スリム)

【価格】799円

【サイズ（約）】幅12×奥行20～32.7×高さ13.5cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200017427s/

「くり返し使おう」

臭いや色がうつりにくいほうろうオイルポット。

調理後の油をろ過して保存できます。

使い終わるたびに捨てずに、無駄なくくりかえし使えます。

【商品名】ほうろうオイルポット 550mL(KY013)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅16.8×奥行11.5×高さ16.2cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/8940854s/

「物を持ちすぎずに暮らそう」

1台で何役もこなすから収納スペースがすっきり。

物を持ちすぎない暮らしは、

限りある資源を大切につかうことにつながります。

【商品名】1台10役スライサーセット(スピナータイプ)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅20.7×奥行20.8×高さ17.8cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200000252s/

上記掲載商品以外にも多くの商品を紹介しておりますので、ぜひ全国のニトリ店舗※やニトリネットの特集ページにてご覧ください。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

※一部取り扱いのない店舗がございます。

今後もニトリグループは、暮らしの豊かさを世界の人々へ提供し続けられるよう、サステナブルな暮らしを後押しする商品を誰もが手に取りやすい「お、ねだん以上。」の価格でお届けしてまいります。