開放感に満ちた最高の夏を体感せよ！モンスターエナジーを飲んで「LuckyFes’ 26」へ！ペアチケットや限定ギアが当たるキャンペーンを開催！

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク（※）のモンスターエナジーは、 2026年6月15日(月)～7月24日(金)の期間、株式会社LuckyFM 茨城放送と、株式会社BARKSが共同で共催する大型野外フェス「LuckyFes’26」のペアチケット等が当たる「LuckyFes’ 26に行こう」キャンペーンを開催いたします。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

「LuckyFes」は、今年で開催5年目を迎える大型野外音楽フェスです。昨年は、3日間で8万人以上を動員し、国内フェスシーンを代表するイベントへと成長。舞台となる茨城県の国営ひたち海浜公園では、青空の下、次世代を担う新星から時代を彩るレジェンドまで、多数のアーティストによるライブや、仲間と熱狂を共有する特別な時間を楽しむことができ、若年層のみならず多くのファンを魅了しています。さらに今年は、4日間連続開催へと規模を拡大。チケット完売必至の、今最も勢いのある夏フェスとして、日本の音楽シーンをさらに熱く盛り上げます。



本キャンペーンはカスミの対象店舗にて、モンスター商品を購入し、レシートを撮影後、キャンペーンサイトにアップロードすることで応募できます。モンスター商品を7本購入で、今年で開催5回目を迎える「LuckyFes’26」のペアチケットが当たります。人気のアーティストが多数出演する、音楽ファンには見逃せないチャンスです。2本購入では、音楽フェスで使える「モンスターエナジー ボディバッグ」にも応募することができます。また、店頭で2本同時購入すると、「モンスターエナジー 缶バッジ」をその場でゲットできます。こちらは各店先着20個となっています。

世代やジャンルも超越したアーティストたちが「LuckyFes‘26」に集結。4日間連続開催へと進化したこの夏、誰も体験したことのない熱狂に飛び込め！

モンスターを飲んで、完売必至のチケットを手に入れろ！圧倒的な開放感とともに、最高の夏を体感せよ！

■キャンペーン概要

名称：「LuckyFes’ 26に行こう」

キャンペーン期間：2026年6月15日(月)～7月24日(金)

対象店舗：カスミ

応募方法：対象店舗でモンスター商品を必要本数分購入し、

レシートをキャンペーンサイトからアップロードして応募

キャンペーンサイトURL：https://sslcp.jp/monsterlf/

対象商品：取り扱いの全モンスター商品

賞品：

＜抽選コース＞

7本で応募:ペアチケット計20組40名 (各日5組10名）

2本で応募:モンスターエナジー ボディバッグ 20名

1本で応募: カスミ商品券2,000円分 計100名

<店頭先着コース>

2本同時購入:モンスターエナジー 缶バッジ 各店先着20個

■賞品概要

LuckyFes’ 26 イベントチケット

モンスターエナジー ボディバッグ

モンスターエナジー 缶バッジ

カスミ商品券

■LuckyFes’ 26 開催概要

日程：2026年8月8日（土）、9日（日）、10日（月）、11日（火・祝）

場所：国営ひたち海浜公園

URL：https://luckyfes.com/(https://luckyfes.com/)

DAY1：8月8日（土）

相川七瀬 / 新しい学校のリーダーズ / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / AKB48 / KANA-BOON / かわにしなつき / 氣志團 / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / Klang Ruler / ゴールデンボンバー / コレサワ / しなこ / SWEET STEADY / TUBE / 超☆社会的サンダル / 超能力戦士ドリアン / ≒JOY / NEWS / Novelbright / ≠ME / PUFFY / FRUITS ZIPPER / MUCC / 名誉伝説 / Rol3ert / 浪漫派マシュマロ

DAY2：8月9日（日）

ILLIT / 青木陽菜 / 石井竜也/ IS:SUE / Wienners / 神はサイコロを振らない / キマグレン / CANDY TUNE / CUTIE STREET / Survive Said The Prophet / シンガーズハイ / 高嶺のなでしこ / DXTEEN / 冨岡 愛 / NiziU / Hi-Fi Un!corn / Hammer Head Shark / ファントムシータ / Paledusk / BABYMETAL / Penthouse＜New＞ / ポルカドットスティングレイ / MyGO!!!!! / MYERA / ME:I / METALVERSE/ MORE STAR / Liella! / RAISE A SUILEN

DAY3：8月10日（月）

iLiFE! / Aile The Shota / アンジュルム / いぎなり東北産 / ウルフルズ / オーイシマサヨシ / 岸谷香 / CLAN QUEEN / Chevon / Juice=Juice / syudou / 私立恵比寿中学 / 鈴木愛理 / 須田景凪 / Dannie May / 超学生 / つばきファクトリー / TOOBOE / 西川貴教 / NELKE / NOMELON NOLEMON / Fear, and Loathing in Las Vegas / FLOW / 宝鐘マリン＆ハコス・ベールズ / MyM / muque / Mega Shinnosuke / 『ユイカ』

DAY4：8月11日（火・祝）

ALI / 大黒摩季 / Omoinotake / GADORO / 木村カエラ / 黒夢＜New＞ / こっちのけんと / THE BACK HORN / 湘南乃風 / 水曜日のカンパネラ / Soala / Chilli Beans. / t-Ace / Dragon Ash / 乃紫 / Novel Core / ハラミちゃん / Billyrrom / フレデリック / Broken my toybox / MAN WITH A MISSION / ミーマイナー/ MONKEY MAJIK / yama / Lavt / レトロリロン / ROTTENGRAFFTY / LOM

■LuckyFes’ 26とは

株式会社LuckyFM茨城放送は、株式会社BARKSと共催で、2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の4日間、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）でLuckyFes'26を開催します。LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、5つのコンセプトで開催されます。茨城の緑豊かな公園で、熱中症対策を万全とした安心安全なフェスを目指します。