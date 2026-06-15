「アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026」 日本代表に大阪芸術大学デザイン学科4年の朝間千翔さんが選出

大阪芸術大学

大阪芸術大学（学校法人塚本学院／所在地：大阪府南河内郡／学長：塚本邦彦）デザイン学科4年生の朝間千翔（あさま ゆきと）さんが、「アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026」の日本代表に選出されました。日本代表選考を兼ねたデザインコンペでは入賞者6名が選出され、朝間さんは2026年大会の日本代表として決勝戦に出場します。決勝戦は2026年7月26日（日）から7月29日（水）まで、米国アナハイム（カリフォルニア州）のディズニーグランドカリフォルニアで開催されます。

■特定⾮営利活動法人 国連UNHCR協会のテーマに挑んだデザインコンペ

本大会は、アドビのソフトウェアを活用する次世代のデザインプロフェッショナル育成を目的とした世界規模のコンテストです。日本代表選考を兼ねた今回のデザインコンペでは、特定⾮営利活動法人 国連UNHCR協会から与えられた「難民への共感の輪をひろげる」というテーマに沿って、PhotoshopやIllustratorを使用した3点の作品を制作。厳正な審査の結果、入賞者6名が選出され、その中から朝間さんが日本代表の座を勝ち取りました。

また、本学からは朝間さんのほか、デザイン学科4年生の平尾実優（ひらお みゆう）さん、同じくデザイン学科4年生の本村優空（もとむら ゆら）さんの2名も見事入賞を果たしています。

■表彰式および日本代表発表会が開催

2026年6月3日（水）、東京會舘（東京都千代田区丸の内）にて「MOS/アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026 日本代表＆入賞者表彰式」が開催されました。台風の中での開催となりましたが多くの学生、教育機関関係者が出席しました。

式典では、デザインコンペおよびMOSの入賞者表彰セレモニーが執り行われ、続く日本代表発表にて、主催者代表から朝間さんへ「世界大会出場権利」として日本代表の表彰状が授与されました。

■受賞作品について

・日本代表

大阪芸術大学 芸術学部 デザイン学科4年生 朝間千翔（あさま ゆきと）さん

作品コンセプト

UNHCRの活動は愛で包む活動である。そして、その先には難民でなくなった子供達の花のような笑顔がある。共感の輪を広げるため、UNHCRの活動を一目でみてわかるビジュアルに落とし込みました。

審査員講評

通常UNHCR では使用しないカラフルなカラートーンが新鮮。写真の難民の子供たちが、この花をお絵かきしたようなイメージで⾮常にほっこりする明るさをもっており、支援への共感を募るイメージとしてもいい作品です。課題テーマをうまく咀嚼しつつ、カラフルなドローイングのモチーフとフォトを融合し、温かみのある独自の視覚世界を構築してポジティブなメッセージとしてまとめている点が高く評価できます。

■アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026 日本代表

大阪芸術大学 芸術学部 デザイン学科4年生

朝間千翔さんコメント

Adobeデザインコンペで受賞できたこと、世界学生大会の日本代表に選ばれたこと、本当に嬉しく思います。粘り強く最後までやりきったことが、今回の受賞に繋がりデザインを続けていて良かったと肌で実感しました。

世界で戦うことは大きな挑戦であり、期待と不安もありますが、日本代表の皆さんと共に乗り越え少しでも良い結果を残すことができればと考えています。

今回の受賞と世界学生大会への挑戦の機会をいただけたのは私一人の力ではなく、大阪芸術大学短期大学部でグラフィックデザインに出会い、そして大阪芸術大学でマンガデザインに出会い、その中で生まれた幾千もの人の縁と支えがあってこそ達成できたことです。そんな大切な人達の縁と支えに恥じないようにこれからも努力を続け、世界学生大会でも翔けていければと思います。

・入賞

大阪芸術大学 芸術学部デザイン学科 4年

平尾 実優（ひらお みゆう）さん

作品コンセプト

UNHCRスタッフと難民の人々が互いに支え合う姿をイラストで表現しました。日本人スタッフを登場させ身近さを持たせるとともに、若者の関心を惹くことを意識し、明るく親しみやすい配色と絵本のようなタッチで難民問題への関心喚起を目指しました。

審査員講評

日本人スタッフを登場させるというアイデアをビジュアル表現として十分に活かし、テーマ、コンセプトに合致させるというオリジナリティを高く評価します。イラストのタッチも、提示されるテーマの重さは損なわずに、明るく暖かく親しみやすい印象でまとめていて、広いターゲットに受け入れられる魅力を十分に備えています。

大阪芸術大学 芸術学部デザイン学科 4年

本村 優空（もとむら ゆら）さん

作品コンセプト

男の子は難民の人々が抱える不安や孤独の象徴、その子を包み込む女性と毛布はUNHCRの暖かな支援の象徴として表現しています。二人の表情の対比を明確にして描くことで、見た人が当事者の感情を想像するきっかけとなるように制作しました。

審査員講評

作品コンセプトの通り、難民の子どもたちが抱える不安や孤独、置かれた環境が、イラスト表現によって共感を得やすい形で描かれています。与えられた写真素材をイラストとして再構築したことで、モチーフである難民当事者が適度に抽象化され、より幅広い層に受け入れられやすい表現になっている点も効果的です。毛布に暖色を用いることで温かい支援を想起させるほか、色選びにもブランディングへの配慮が感じられます。シンプルな構成によってストレートな訴求につながっている点も評価します。

■大会概要

・大会名称：「アドビ認定プロフェッショナル 世界学生大会2026」

・開催日程：2026年7月26日（日）～7月29日（水）

・開催地 ：米国アナハイム（カリフォルニア州）ディズニー グランド カリフォルニア

・決勝戦内容：Photoshop、Illustrator、InDesignを使い、1日かけて課題制作

・公式HP ：https://adobe.odyssey-com.co.jp/competition/2026/

・関連HP ：アドビ認定プロフェッショナル世界学生大会2026 デザインコンペ結果発表ページ https://adobe.odyssey-com.co.jp/competition/2026/final_jp

・表彰式開催報告のページ：https://www.odyssey-com.co.jp/topics/competition/2026/final_jp.html