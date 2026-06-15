ソロデビュー40周年＆古稀70歳全国ツアー開催記念！JOYSOUNDのカラオケで鈴木雅之の楽曲を歌って、オリジナルグッズが当たるチャンス！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、鈴木雅之のソロデビュー40周年ならびに、古稀70歳記念全国ツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70/40th anniversary”』開催を祝し、オリジナルグッズが当たる「鈴木雅之×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、本日6月15日（月）から開催します。

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1617

ラッツ&スターやシャネルズのメンバーとしても知られ、「マーチン」の愛称で親しまれる歌手・鈴木雅之。 “ラブソングの王様”として日本を代表するヴォーカリストであり、2026年にソロデビュー40周年ならびに古稀70歳を迎えます。2026年6月14日からは全国ツアー「masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70 / 40th anniversary“」がスタート。精力的な活動で、注目を集めています。

本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインの上、「渋谷で5時 (2026 Ver.) 」をはじめとする課題曲を歌唱し、特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選で、鈴木雅之×JOYSOUNDオリジナルグッズを40名様にプレゼントします。

この機会をお見逃しなく、鈴木雅之とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝ 鈴木雅之×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝

◆実施期間：2026年6月15日（月）11:00 ～ 2026年８月31日（月）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗で「うたスキ」（登録無料）にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。

【課題曲】

鈴木雅之 関連楽曲

※「ラッツ&スター」「シャネルズ」や各種デュエット名義楽曲も含む

※詳細はWEBでご確認下さい

◆プレゼント：鈴木雅之×JOYSOUNDオリジナルグッズ…40名様

【リリース情報】

鈴木雅之 最新リリース

ソロデビュー40周年/古稀70歳記念デュエットベストアルバム

「MARTINI DUET DELUXE」

CD： https://erj.lnk.to/RdRBqe

DL/ST：https://masayukisuzuki.lnk.to/MARTINIDUETDELUXE

【鈴木雅之 OFFICIAL】

ソロデビュー40周年特設サイト：https://www.martin.jp/solo40th/

HP：https://www.martin.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@Martin_OfficialYouTube

X：https://x.com/martin40_staff

Instagram：https://www.instagram.com/martin40_staff/

TikTok：https://www.tiktok.com/@martin40_staff

Blog：https://ameblo.jp/suzuki-masayuki/