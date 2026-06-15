主役はメガネ！？長崎を舞台にウエディングの常識を覆す特別番組

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長崎文化放送株式会社


長崎文化放送株式会社(本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：大西弘美、以下NCC)は、2024年『島崎遥香の私、結婚したくないんですけど、ダメですか？』(1月6日放送)、2025年『MINAはエレキベースと結婚したい』(3月28日放送)に続き、今年もブライダル業界の盛り上げを目的とした特別番組を制作・放送します。



今年のテーマはメガネ。「ドレスが似合わない」「写真が上手く撮れない」など、メガネ女子の不安を払拭する中で結婚や結婚式の魅力に迫ります。


出演は、メガネキャラで人気の俳優・長谷川 かすみさん。


テーマソングには、長崎県への修学旅行がきっかけでアーティストになったシンガーソングライター・まつむら かなうさんの未発表曲『誓います』の使用が決定。


地上波放送後はTVer等で見逃し配信も行いますので、長崎県外在住の方もぜひご覧ください。



■番組の概要


【タイトル】　メガネ女子この指とまれ
【放送日時】　2026年7月3日(金)夜11時15分～深夜0時15分


【放送エリア】　長崎県
【見逃し配信】　


　TVer、ABEMA、テレ朝動画 /


　地上波放送直後～1カ月間 ※予定


　NCC公式YouTubeチャンネル /


　2026年8月3日(月)～1年間 ※予定


【出演者】　長谷川 かすみ


【テーマソング】　まつむら かなう『誓います』※未発表曲


【番組HP】　https://www.ncctv.co.jp/bangumi/meganejoshi


【後援】　長崎市


【制作協力】　テレビ朝日ミュージック


【制作・著作】　NCC長崎文化放送(5ch)



　


■番組の様子



















■出演者…　長谷川 かすみ　出身：福岡県



メガネキャラとして、テレビ朝日『王様戦隊キングオージャー』


※モルフォーニャ役、ショートドラマ『俺達のあざす。』、


BUMP『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦』など多数出演。


2026年6月26日(金)にはファースト写真集『かすみ霞』が発売。


メガネをかけて良し！外しても良し！の二刀流で注目の俳優。





長谷川 かすみ


■テーマソングアーティスト…　まつむら かなう　出身：大阪府



高校の修学旅行(長崎県)での歌唱動画がSNSで話題となり、アーティストの道へ。自身初のリリース楽曲『最上級の大正解』がSpotify Japanのトップ10(最高8位)にチャートイン。『友達以上恋人未満』はMV790万回・Spotify2,000万回再生を突破。共感を呼ぶ歌詞と聴き心地の良い歌声で注目の次世代アーティスト。





まつむら かなう


【本件に関する問い合わせ先】


長崎文化放送株式会社　担当：番組プロデューサー中園　TEL：095-843-7003