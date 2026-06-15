主役はメガネ！？長崎を舞台にウエディングの常識を覆す特別番組
長崎文化放送株式会社(本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：大西弘美、以下NCC)は、2024年『島崎遥香の私、結婚したくないんですけど、ダメですか？』(1月6日放送)、2025年『MINAはエレキベースと結婚したい』(3月28日放送)に続き、今年もブライダル業界の盛り上げを目的とした特別番組を制作・放送します。
今年のテーマはメガネ。「ドレスが似合わない」「写真が上手く撮れない」など、メガネ女子の不安を払拭する中で結婚や結婚式の魅力に迫ります。
出演は、メガネキャラで人気の俳優・長谷川 かすみさん。
テーマソングには、長崎県への修学旅行がきっかけでアーティストになったシンガーソングライター・まつむら かなうさんの未発表曲『誓います』の使用が決定。
地上波放送後はTVer等で見逃し配信も行いますので、長崎県外在住の方もぜひご覧ください。
■番組の概要
【タイトル】 メガネ女子この指とまれ
【放送日時】 2026年7月3日(金)夜11時15分～深夜0時15分
【放送エリア】 長崎県
【見逃し配信】
TVer、ABEMA、テレ朝動画 /
地上波放送直後～1カ月間 ※予定
NCC公式YouTubeチャンネル /
2026年8月3日(月)～1年間 ※予定
【出演者】 長谷川 かすみ
【テーマソング】 まつむら かなう『誓います』※未発表曲
【番組HP】 https://www.ncctv.co.jp/bangumi/meganejoshi
【後援】 長崎市
【制作協力】 テレビ朝日ミュージック
【制作・著作】 NCC長崎文化放送(5ch)
■番組の様子
■出演者… 長谷川 かすみ 出身：福岡県
メガネキャラとして、テレビ朝日『王様戦隊キングオージャー』
※モルフォーニャ役、ショートドラマ『俺達のあざす。』、
BUMP『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦』など多数出演。
2026年6月26日(金)にはファースト写真集『かすみ霞』が発売。
メガネをかけて良し！外しても良し！の二刀流で注目の俳優。
長谷川 かすみ
■テーマソングアーティスト… まつむら かなう 出身：大阪府
高校の修学旅行(長崎県)での歌唱動画がSNSで話題となり、アーティストの道へ。自身初のリリース楽曲『最上級の大正解』がSpotify Japanのトップ10(最高8位)にチャートイン。『友達以上恋人未満』はMV790万回・Spotify2,000万回再生を突破。共感を呼ぶ歌詞と聴き心地の良い歌声で注目の次世代アーティスト。
まつむら かなう
【本件に関する問い合わせ先】
長崎文化放送株式会社 担当：番組プロデューサー中園 TEL：095-843-7003