日本通運、モーダルコンビネーション型輸送サービス「Sea & Rail」に、中四国ルート（三島川之江港―宇野港―堺泉北港―千葉港）を追加し、サービスを拡充

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、大王海運株式会社（社長：岩井正実 以下、大王海運）と連携し、海上輸送と鉄道輸送を組み合わせたモーダルコンビネーション型輸送サービス「Sea & Rail 中四国ルート（三島川之江港―宇野港―堺泉北港―千葉港）」を2026年6月15日（月）から開始します。

【開発の背景】

ＮＸグループは、長期ビジョン実現に向け「サステナブル・ソリューションの開発・強化」を重要課題（マテリアリティ）の一つと位置づけています。トラック中心の輸送形態から鉄道・船舶へのモーダルシフトを積極的に進め、複数の輸送モードを組み合わせた柔軟なロジスティクスソリューションの提供と、お客様のCO2排出量削減に貢献するサービスの創出に取り組んでいます。

また、トラックドライバーの時間外労働の上限規制の強化を背景に、将来的な労働力不足も見込まれており、長距離トラック輸送への対応が大きな課題となっています。

このような状況の中、日本通運は、大王海運と連携し、瀬戸内と首都圏を結ぶモーダルコンビネーション型の輸送サービス「Sea & Rail 中四国ルート（三島川之江港―宇野港―堺泉北港―千葉港）」を新たに開発しました。環境負荷低減と労働力不足への対応を両立する輸送ソリューションとしてお客様のサステナビリティ経営を支援します。

【Sea & Railサービスの特徴】- CO2排出量の少ない鉄道・海上輸送を組み合わせることで、環境負荷の低減に寄与- トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制への対応策として効果的- 輸送ルートを複線化し、災害発生時の輸送障害区間を回避できることでBCP（事業継続計画）にも有効- 日本通運の独自コンテナである、鉄道・海上双方で使用可能なRSVコンテナ*を利用することで、貨物の取り出し・積み替えを行うことなく鉄道・海上輸送を相互にシフト可能- 鉄道やトラック輸送と組み合わせることで、港から離れたエリアへの集配対応が可能【今後の展開】

船会社・フェリー会社等との連携による新たなルートの構築を進め、「Sea & Rail」サービスのさらなる拡充に取り組んでいきます。

ＮＸグループは、CO2削減、資源循環対応、安全性・信頼性向上、安定供給、グローバル戦略、物流効率化の6つのサステナビリティ課題に対応する物流サービスを開発・提供することで、これからもお客様のサステナビリティ経営をサポートしてまいります。

*：RSVコンテナ：日本通運が開発した鉄道・内航船双方の輸送に対応した12ftハイブリッドコンテナ

＜本件に関するお客様お問い合わせ先＞

日本通運株式会社 事業統括本部 ネットワーク商品企画部

nittsu-network_transport_planning_division@nipponexpress.com

受付時間 9:00～12:00および13:00～17:30（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。