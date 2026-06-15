「リプトン」から、話題の“ティーエード”をお届け「リプトン 白桃烏龍ティーエード」6月23日（火）より全国にて期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、世界No.1のティーブランド※「リプトン」から、「リプトン 白桃烏龍ティーエード」を6月23日（火）より全国にて期間限定発売いたします。

※ ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2025年）

近年、お茶とフルーツを組み合せたドリンクの「ティーエード」が話題となっており、爽やかでフルーティーな味わいが新しいお茶の楽しみ方として注目されています。

このような背景を受け「リプトン」ブランドから、手軽に「ティーエード」をお楽しみいただける新商品「リプトン 白桃烏龍ティーエード」を発売いたします。

本商品は、白桃果汁のフルーティーでやさしい甘みと、烏龍茶のすっきりとした後味をバランスよく両立しました。軽やかな飲み心地で、仕事や勉強の合間などのリフレッシュシーンにも適した味わいです。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1474-afc7f3bd0e9d69f0829ef513418ce8b2.pdf

1．商品特長

１. フルーティーな白桃の甘みと、香ばしくすっきりとした後味の烏龍茶を掛け合わせた、本格的な味わいが楽しめるアレンジティーです。

２. 軽やかな飲み心地で、仕事や勉強の合間などのリフレッシュシーンにも適した味わいです。

2．商品概要

3．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp