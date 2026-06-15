【セミナーのお知らせ】KPMGグローバルテクノロジーレポート2026で読むAI変革 ～インテリジェンス時代へ向けた課題を合理的に分析する指針～

KPMGコンサルティング株式会社

最新のグローバルテクノロジーレポートと日本企業調査から、インテリジェンス時代におけるAI変革の論点と示唆を解説します。

AIをはじめとする先進テクノロジーは、企業の競争環境や意思決定の在り方を大きく変えつつあります。一方で、技術導入が個別最適にとどまり、十分な価値創出につながっていない企業も少なくありません。

本セミナーでは、KPMGグローバルテクノロジーレポート2026(https://kpmg.com/jp/ja/insights/2026/05/global-tech-report.html) ※について解説し、人材、予算、ガバナンス等の課題をかかえる企業が、インテリジェンス時代へ向けた課題を合理的に分析する指針を整理します。まず、レポートのグローバルデータからパフォーマンスの高い組織の要因を考察し、セッション2では製造業を事例としたAIトランスフォーメーションの現在地と将来像と、P/Lを企図した好事例を紹介しています。

時節柄ご多忙とは存じますが、ぜひこの機会にご視聴いただき、貴社のAI活用やテクノロジー投資の検討するうえでの一助となれば幸いです。

※「KPMGグローバルテクノロジーレポート2026」（日本語版）：世界27ヵ国のテクノロジーリーダー2,500人を対象とした調査レポートです。8つの業界（自動車、消費財・小売、エネルギー、金融サービス、政府、ヘルスケア・ライフサイエンス、製造、テクノロジー・通信）を対象に構成され、インテリジェンス時代におけるデジタル化の現状と課題、テクノロジー戦略、ROI（投資対効果）、組織の適応力、次世代イノベーションへの備えなどを多角的に考察しています。（2026年5月19日発表）。

【開催概要】

【プログラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/379_1_1397902be205e718c83027f05ae272cc.jpg?v=202606151251 ]

セッション1：インテリジェンス時代におけるテクノロジー投資と価値創出～KPMGグローバルテクノロジーレポート2026から読み解く～（約20分）

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 田中 誠人

本セッションでは、本レポートの説明に加え、レポートに記載のない日本企業への調査データを基に、AI導入の進展と成熟度の実態を整理し、投資拡大の中でROI創出を実現するための課題と次の一手を解説します。

セッション2：AIトランスフォーメーションの現在と未来（約20分）

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 中野 裕介

本セッションでは、生成AI活用が経営変革の中核となる時代を背景に、AIトランスフォーメーションの最新動向と目指す姿を整理しROI創出につながる実践事例や推進にあたっての主要論点を解説します。

＜申込URL＞

https://c.m.kpmg.or.jp/l/936233/2026-06-04/x3tpx(https://c.m.kpmg.or.jp/l/936233/2026-06-04/x3tpx)

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。