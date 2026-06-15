【7・8月限定】“刺激で乗り切る” か “涼で癒す” か｜神戸壺中天

明海グループ株式会社

中国料理 神戸壺中天（所在地：神戸市中央区）では、2026年7月・8月限定で、夏の暑さを味覚から楽しむ特別フェア「シビカラ中華 VS ひんやり中華」を開催いたします。

夏の陽射しがいよいよ強まり、蝉の声が響く季節。

本格的な暑さを迎えるこの時期に合わせ、「刺激で乗り切る」か「涼で癒す」か、対照的な2つのコースをご用意いたしました。

辛さと清涼、二つのアプローチで夏を味わう、季節限定のコース。■ 辛さと旨味でエネルギーをチャージ 「シビカラ中華コース」

香辛料の奥深い辛味と旨味が食欲を刺激。

汗ばむ季節にこそ味わいたい、力強く躍動感ある一皿をご堪能いただけます。

コース内容

・前菜盛り合わせ

・冬瓜入り酸辣湯

・大海老と鮮魚 唐辛子炒め

・スペアリブの香辣醤煮込み

・ナンプラー炒飯

・フルーツ入りタピオカココナッツミルク

じっくり煮込み、とろける柔らかさに。香辣醤の辛味とコクが重なる主役の一皿。

料理の特徴

前菜は、よだれ鶏や烏賊の花椒和えなど、辣油・花椒・唐辛子を効かせた香り高い一皿。続く「冬瓜入り酸辣湯」は辛さレベル4（5段階）。酸味と辛味に冬瓜の清涼感が重なる奥行きある味わいです。「大海老と鮮魚 唐辛子炒め」は辛さレベル3で、海鮮の旨味を引き立てるバランスの良い刺激に。「スペアリブの香辣醤煮込み」は最高レベル5の辛さで、とろける肉に濃厚なコクと強烈な刺激が重なる、食べ応え抜群の一品です。シメにはナンプラーの旨味を活かした炒飯をご用意。クセになる深いコクをお楽しみいただけます。コースの最後は、フルーツとココナッツミルク、タピオカが調和したデザート。

刺激の余韻をやさしく包み込み、満足感ある締めくくりに。

商品名：シビカラ中華コース

価格：5,000円（税込）

販売期間：2026年7月1日～8月31日

辛味と酸味に、とろりとした食感が広がる酸辣湯。市場直送の海鮮に、唐辛子と花椒の刺激。ナンプラーが引き立つ、香ばしく深みある炒飯。ココナッツの甘みとフルーツの瑞々しさが広がるデザート。香辛料の刺激が食欲を引き立てる、シビカラ前菜。

■ 涼を誘う素材と匠の技で暑気を癒す 「ひんやり中華コース」

瑞々しい食材と爽やかな味わいで、身体の内側から涼を感じるコース。

繊細な調理技術で引き出された優しい旨味が、夏の疲れを穏やかに癒します。



コース内容

・前菜盛り合わせ

・冬瓜と鶏の清湯仕立て

・海老と鮮魚 檸檬炒め

・牛肉と夏野菜 オイスター炒め

・今月の冷麺（7月・8月で内容変更）

・マンゴー入り杏仁豆腐

レモンの爽やかな香りが引き立つ軽やかな海鮮の炒め物。

料理の特徴

前菜は、夏野菜を中心に甘酢や葱ソースでさっぱりと仕立てた涼味あふれる一皿。続く「冬瓜と鶏の清湯仕立て」は、鶏の旨味を含んだ冬瓜がやさしく広がる、澄んだ味わいの蒸しスープです。「海老と鮮魚 檸檬炒め」は、レモンの爽やかな酸味が海鮮の旨味を引き立てる軽やかな一品。「牛肉と夏野菜 オイスター炒め」は、カルビの旨味と夏野菜の甘みをコク深い味わいにまとめています。冷麺は月替わりでご用意。7月は胡麻のコクと自家製辣油が調和した「冷やし担々麺」、8月は霧島ポークの旨味が際立つ「霧島ポーク冷麺」をお楽しみいただけます。締めには、マンゴーの甘みと杏仁のやさしい香りが重なるデザートをご用意。最後まで涼やかで心地よい余韻をお届けします。

身体にやさしく寄り添う“涼のコース”です。

商品名：ひんやり中華コース

価格：5,000円（税込）

販売期間：2026年7月1日～8月31日

コク深い旨味と夏野菜の甘みが重なる一品。鶏の旨味がしみわたる、やさしく澄んだ蒸しスープ。月替わりの冷麺。7月は胡麻のコクとほどよい辛味が広がる冷やし担々麺。夏野菜の清涼感と酸味が広がる、さっぱりとした前菜。杏仁のやさしい甘さとマンゴーの華やかさが広がるデザート。

刺激と清涼、夏夏を味わう二つの選択。

辛さで汗を促し爽快感をもたらす「シビカラ中華」と、涼やかな余韻で身体を整える「ひんやり中華」。異なるアプローチで夏を楽しむ2つのコースが、季節ならではの食体験を提案します。

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HPやお電話からも承っております。