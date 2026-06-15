東京・池袋 都心の大人のスパ施設「タイムズ スパ・レスタ」女性限定リラクセーション新メニュー「よもぎ蒸し」をスタート！

パーク２４株式会社

タイムズサービス株式会社（本社：東京都品川区、社長：川上 紀文）が運営する「タイムズ スパ・レスタ」（東京都豊島区東池袋、以下レスタ）は、女性限定リラクセーションメニューとして新しく「よもぎ蒸し」の提供を2026年6月15日（月）から開始いたします。

新メニューの「よもぎ蒸し」は、身体を温めることを目的とした温活ケアで、冷えや体調のゆらぎなどのお悩みを抱える女性におすすめです。熱すぎない快適な温度で身体を優しく温めることで、全身の巡りをよくして、心身のバランスを整え、さまざまな不調の緩和につながります。

レスタでは、よもぎ蒸し発祥の地ともいわれる韓国・江華島産の無農薬よもぎを使用した「よもぎ蒸し」メニューを提供いたします。使用するよもぎは、3年間熟成させたこだわりの素材で、30分かけてじっくりと身体を温めます。

スパ・サウナをはじめ、女性専用のリラックススペースとあわせてご利用いただくことで、より充実した時間を過ごすことができます。

また、新メニューのスタートを記念したキャンペーンとして、2名様で「よもぎ蒸し」をご利用のお客様を対象に、通常料金よりお得な特別価格で提供します。

レスタでは今後も、スパとの組み合わせでよりさまざまなリラクセーションメニューを提供してまいります。

■「よもぎ蒸し」メニュー詳細

提供開始日：2026年6月15日（月）

提供場所：The House of Aroma Bliss

メニュー料金：30分 4,500円（税込）

＜よもぎ蒸しメニュー詳細＞

乾燥したよもぎを煮立たせ、その蒸気を下半身を中心に浴びることで身体を温かく包み込み、リラックスしたひとときと発汗による爽快感が楽しめます。レスタでは、3年間じっくりと熟成させた韓国・江華島産の無農薬の「熟成よもぎ」を使用。よもぎ特有の爽やかな香りがより際立つのが特長です。

※同じ部屋で2名様同時に施術を受けることができます。

＜スタートキャンペーン＞

期間：2026年6月15日（月）～10月31日（土）

キャンペーン料金：2名様同時利用に限り5,000円（税込）

（通常：2名様 9,000円）

※表記の内容は予告なく変更する場合がございます。

※料金は全て税込です。

【タイムズ スパ・レスタについて】http://www.timesspa-resta.jp/

タイムズ スパ・レスタは、多彩なスパ・露天風呂やサウナをはじめ、レストラン、豊富なリラクセーションメニュー、リラックスラウンジなどが充実した「都心の大人のスパ施設」です。2023年2月リニューアル。

女性フィンランドサウナや炭酸泉を新設し、ワンランク上の寛ぎ空間になりました。