【濃いも旨いもストロング！】パワーアップした“濃厚×刺激”で、一口でガツンと気分弾けるポテトチップスへ！味付け量3倍厚切りＶカット 「湖池屋ストロング」がフルリニューアル

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、「湖池屋ストロング」ブランドをフルリニューアルし、「湖池屋ストロング 辛レモン」「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」「湖池屋ストロング 豪快のり」の3品を、2026年6月15日（月）に全国・コンビニエンスストア先行、2026年6月29日（月）に全国・スーパーマーケット他一般チャネルで発売します。



「湖池屋ストロング」は、「味付け量3倍(※1)」と「厚切りＶカットポテト」を特徴にした、濃厚で食べごたえのあるポテトチップスブランドです。スナックユーザーを対象にした自社調査(※2)においては、「味の濃さ」や「食べごたえ」といった味わいに高いご支持をいただきながら、情緒的な価値として「ストレス発散」「気分UP・発散」「疲労回復」を多くの方に挙げていただきました。その調査を通じ、「湖池屋ストロング」ブランドの持つ“濃厚さ”が“ストレス発散”という価値に結び付き、高いご評価をいただいていることが明らかになりました。



今回のリニューアルでは、唯一無二の濃厚な味わいは維持しながらも、辛味や酸味といったアクセントをきかせることで、より手が止まらない、次々と食べたくなる味わいへとブラッシュアップ。さらに、リニューアルを象徴するフレーバーとして、スカッと気分を上げたい時に食べたい“辛味×酸味”をテーマにした「湖池屋ストロング 辛レモン（シンレモン）」が新定番としてラインアップ入りしました。



パッケージも“濃厚×ストレス発散”を最大限に訴求するデザインへと一新。クセになる濃厚な味わいとストレス発散を体現する、ダイナミックなシズルと鮮やかな色使いで、お客様が直感的に手に取りたくなるような、明快なデザインへと生まれ変わりました。また、初夏にぴったりで“やみつきスッパイシー”な新定番「辛レモン」については、「熱中症予防声かけプロジェクトロゴマーク入りパッケージ(※3)」にて展開を開始します。



近日中に、今回のフルリニューアルを体現した新TVCMも放映予定。“濃いも旨いもストロング！”新「湖池屋ストロング」をぜひお試しください。



※1 「湖池屋ポテトチップス のり塩」比較

※2 2025年11月 湖池屋調査 n=1600

※3 2026年7月25日（土）までの展開予定ですが、店舗により切替日が前後します。



■新「湖池屋ストロング」ラインアップ

・「湖池屋ストロング 辛レモン」

爽やかなレモンと、唐辛子のキレ。

酸味と刺激、チキンの旨みでやみつきになる味わい！



・「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」

サワークリームの酸味と深いコク。オニオンの旨みを合わせた濃厚で爽やかな、後引く味わい！



・「湖池屋ストロング 豪快のり」

海苔量No.1！※ 海苔の豊かな風味に、奥深い旨みと唐辛子のキレが絶妙な、クセになる味わい！

※当社比



【商品概要】

■商品名／内容量

「湖池屋ストロング 辛レモン」／53g

「湖池屋ストロング サワークリームオニオン」／53g

「湖池屋ストロング 豪快のり」／53g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2026年6月15日（月）／全国・コンビニエンスストア先行

2026年6月29日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://strong.koikeya.co.jp//



【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）