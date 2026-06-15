株式会社エムフロ、調査リリースによる「Craudiaメディア掲載支援サービス」を提供開始

株式会社エムフロ

クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア） https://www.craudia.com/ 」を運営する株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区）は、アンケート調査を活用したプレスリリース制作・メディア掲載支援を行う「Craudiaメディア掲載支援サービス」（ https://craudia-citation.com/ ）の提供を開始いたしました。

【メディア掲載支援サービス立ち上げの背景】

近年、多くの企業が認知拡大や信頼性向上を目的としてプレスリリースを配信しています。

しかし、「プレスリリースを配信してもなかなかメディアに取り上げられない」「話題になる企画の作り方が分からない」「調査データを活用した広報活動に取り組みたいがノウハウがない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

また、広報担当者が不足しているため継続的な情報発信が難しかったり、メディア露出を増やしたいものの何から始めればよいか分からなかったりと、広報活動に課題を感じている企業も多く見られます。

そこで当社では、これまで培ってきたアンケート調査・プレスリリース制作・メディア掲載実績のノウハウを活かし、「Craudiaメディア掲載支援サービス」を開始いたしました。

※メディア掲載を保証するサービスではありません。

【サービスの特徴】

1．調査PRテーマの企画

企業のサービス内容やターゲット層、季節性や社会性を踏まえ、話題化しやすい調査テーマを企画します。

2．アンケート調査の設計・実施

回答者が答えやすく、メディアが引用しやすい設問設計を行います。調査実施から集計、ランキング化まで対応可能です。

3．プレスリリース原稿制作

メディア担当者が理解しやすい構成で、タイトル・リード文・グラフ・調査結果を整理したリリース原稿を制作します。

4．発信・掲載支援

プレスリリース配信や媒体向けの発信支援を行い、認知拡大や信頼獲得につながる広報活動をサポートします。

【今後の展望】

当社ではこれまで、クラウドソーシングサービス「Craudia（クラウディア）」を通じて多くの企業とワーカーをつないできました。

今後は、リサーチャー・ライター・PR担当者などCraudiaに登録する人材ネットワークを活用しながら、企業の認知拡大やブランディングを支援するサービスを拡充してまいります。

※サービス詳細・お問い合わせは下記よりご確認ください。



Craudiaメディア掲載支援サービス公式サイト

https://craudia-citation.com/

【株式会社エムフロについて】

株式会社エムフロは、クラウドソーシング「クラウディア」や自社メディア運営を通じて、Webマーケティング支援や業務効率化の提案を行うIT企業です。創業以来20年にわたり培ってきたWeb開発力とマーケティングノウハウを活かし、企業の成長とユーザーの働き方の多様化を支援しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社エムフロ

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

代表者：代表取締役 北脇 陽典

設立：2004年9月

資本金：5,000万円

事業内容：クラウドソーシング事業、Webメディア運営、マーケティング支援、システム開発

URL：https://www.mfro.net/

＜運営サービス＞

・総合型クラウドソーシングサービス - クラウディア

https://www.craudia.com/

・クラウディアオンラインアシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/

・クラウディア経理専門アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/accounting

・クラウディア英語対応アシスタントサービス

https://craudia-assistant.com/english

・クラウディア専門家記事監修サービス

https://app.craudia.com/lp/expert

・クラウディア導入事例制作サービス

https://jirei-seisaku.com/

・クラウディア医療ライティング/医師監修サービス

https://app.craudia.com/lp/medical

・クラウディア取材/撮影サービス

https://app.craudia.com/lp/interview

・クラウディア金融ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/finance

・クラウディア不動産ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/real-estate

・クラウディア美容ライティング/監修サービス

https://app.craudia.com/lp/beauty

・クラウドワーカーのためのメディア - クラレポ

https://www.craudia.com/crarepo/

・みんなで作るゲーム攻略サイト - ゲーマチ.com

https://gamerch.com/

・全てのゲーム情報を一つのサイトで - Wazap!

https://jp.wazap.com/

・仮想通貨Bitcoinのニュース情報サイト - Coin Choice

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