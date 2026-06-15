コード1行でイベントカレンダーをHPに設置できる！WordPressプラグイン「Event Calendar Maker」を期間限定価格でご提供。
株式会社8bit(カブシキガイシャエイトビット、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：針谷 忠義)は、自社で開発したWordPressのカレンダー作成プラグイン「Event Calendar Maker」を、2026年6月15日～2026年7月15日の期間、限定価格で提供いたします。
Event Calendar Makerとは
Event Calendar Makerは、WordPressで作成したホームページに、イベントカレンダーを簡単に設置することができる、日本語のWordPressプラグインです。
メニューや設定項目がすべて日本語で、分かりやすいインターフェイスとなっており、WordPress初心者でもプロフェッショナルの方にも、簡単にご利用いただけます。
(WordPressの最新バージョン7.0に対応)
公式サイト：https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/calendar/
期間限定ライセンス価格
2026年6月15日～2026年7月15日の期間、下記の割引価格でライセンスを販売をいたします。
通常価格22,000円(税込み)→19,800円(税込み)
※ライセンスは1つにつき1ドメインでご利用いただけます。
ただし、同ドメインのサブドメインは利用可能。
■主な仕様- 日本の土日、祝日に対応
- イベントや定休日などを自由に設定
- カレンダー本体のカラーパターンは4色、サイズは3パターンを選んで設置が可能
- カレンダー内のイベントラベルは8色から選択可能
＜インストール手順や詳細の機能はこちら＞
https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/calendar/manual/
ご利用いただけるホームページ
以下のようなホームページでご利用いただくことを想定しております。
- 図書館などの公共機関のイベントカレンダー
- 医療施設・クリニックの診療日カレンダー
- 店舗の営業予定日カレンダー
クリニックホームページへの掲載イメージ
無料のデモ版を配布中
無料でご利用いただける、Event Calendar Makerのデモ版を配布しております。
一部機能制限がありますが、基本的な設定方法などをお試しいただけます。
＜ダウンロードはこちらから＞
https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/event-calendar-maker-dl/
ホームページ作成に役立つ日本語WordPressプラグインを配布中
他にも、問い合わせフォーム、アンケートフォームの作成、データバックアップ、SEO、会員限定記事の配布など様々なプラグインを配布しております。
＜配布中のWordPressプラグイン一覧＞
https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/
■開発会社「株式会社8bit」について
2009年1月設立のWeb制作会社です。
ホームページ制作、Webシステム開発、スマホアプリ開発およびWebサービスの運営をおこなっております。
＜会社概要＞
会社名 ： 株式会社8bit (カブシキガイシャエイトビット)
代表者 ： 代表取締役社長 針谷 忠義
所在地 ： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 412
設立 ： 2009年1月8日
資本金 ： 1,000万円
事業内容： Webサービス、ツールの企画・開発、運用
Webサイトの企画・制作
URL ： https://8bit.co.jp/
お問い合わせ：https://8bit.co.jp/contact/