コード1行でイベントカレンダーをHPに設置できる！WordPressプラグイン「Event Calendar Maker」を期間限定価格でご提供。

株式会社8bit

株式会社8bit(カブシキガイシャエイトビット、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：針谷 忠義)は、自社で開発したWordPressのカレンダー作成プラグイン「Event Calendar Maker」を、2026年6月15日～2026年7月15日の期間、限定価格で提供いたします。

Event Calendar Makerとは

Event Calendar Makerは、WordPressで作成したホームページに、イベントカレンダーを簡単に設置することができる、日本語のWordPressプラグインです。

メニューや設定項目がすべて日本語で、分かりやすいインターフェイスとなっており、WordPress初心者でもプロフェッショナルの方にも、簡単にご利用いただけます。

(WordPressの最新バージョン7.0に対応)

公式サイト：https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/calendar/

期間限定ライセンス価格

2026年6月15日～2026年7月15日の期間、下記の割引価格でライセンスを販売をいたします。

通常価格22,000円(税込み)→19,800円(税込み)

※ライセンスは1つにつき1ドメインでご利用いただけます。

ただし、同ドメインのサブドメインは利用可能。

■主な仕様

- 日本の土日、祝日に対応- イベントや定休日などを自由に設定- カレンダー本体のカラーパターンは4色、サイズは3パターンを選んで設置が可能- カレンダー内のイベントラベルは8色から選択可能

＜インストール手順や詳細の機能はこちら＞

https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/calendar/manual/

ご利用いただけるホームページ

以下のようなホームページでご利用いただくことを想定しております。

無料のデモ版を配布中

- 図書館などの公共機関のイベントカレンダー- 医療施設・クリニックの診療日カレンダー- 店舗の営業予定日カレンダークリニックホームページへの掲載イメージ

無料でご利用いただける、Event Calendar Makerのデモ版を配布しております。

一部機能制限がありますが、基本的な設定方法などをお試しいただけます。

＜ダウンロードはこちらから＞

https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/event-calendar-maker-dl/

ホームページ作成に役立つ日本語WordPressプラグインを配布中

他にも、問い合わせフォーム、アンケートフォームの作成、データバックアップ、SEO、会員限定記事の配布など様々なプラグインを配布しております。

＜配布中のWordPressプラグイン一覧＞

https://wordpress-plugin.8bit.co.jp/

■開発会社「株式会社8bit」について

2009年1月設立のWeb制作会社です。

ホームページ制作、Webシステム開発、スマホアプリ開発およびWebサービスの運営をおこなっております。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社8bit (カブシキガイシャエイトビット)

代表者 ： 代表取締役社長 針谷 忠義

所在地 ： 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 412

設立 ： 2009年1月8日

資本金 ： 1,000万円

事業内容： Webサービス、ツールの企画・開発、運用

Webサイトの企画・制作

URL ： https://8bit.co.jp/

お問い合わせ：https://8bit.co.jp/contact/