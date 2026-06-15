【横浜スカイビル×横浜キヤノンイーグルス】2025-26シーズン「ブック リサイクル プロジェクト」の取り組み報告

株式会社横浜スカイビル

株式会社横浜スカイビル（本社：横浜市西区高島二丁目、代表取締役社長執行役員：水村慎也）は、ジャパンラグビー リーグワン所属の横浜キヤノンイーグルスと共同で、障がいをお持ちの方々の雇用創出と自立を支援する活動「ブック リサイクル プロジェクト」に取り組んでおります。2026 年 5 月31日を以て終了した2025-26シーズンの取り組みにおいては、合計4,590冊（3シーズン累計で10,389冊）を回収することができましたことをご報告いたします。 本プロジェクトへのご賛同・ご協力をいただいた多くの皆様に、心より感謝申し上げます。

■ブック リサイクル プロジェクトについて

本プロジェクトは、各家庭で役割を終えた本を回収して、一般社団法人ワーキングバリアフリー（所在地：東京都千代田区、代表理事：島田博之）に寄付します。同法人では、回収した本を障がい者就業継続支援施設で仕分け・検品・梱包・発送作業を行い、中古市場に再流通させます。売上の一部が当該施設に還元され、障がいをお持ちの方々の雇用創出と自立支援につながる取組みです。今回のプロジェクトでは、横浜市内で多くの福祉事業を展開している特定非営利活動法人でっかいそら（所在地：横浜市瀬谷区、理事長：飯田誠）に仕分け・発送作業等を委託し、同法人の活動を支援します。

■2025-26 シーズン 実施概要

下記内容にて「ブック リサイクル プロジェクト」に取り組み、合計4,590冊の本を回収し、障がい者就業継続支援施設に寄付することができました。

１）横浜キヤノンイーグルス試合会場での回収 回収冊数： 3,356冊

●2025年：

12月14日(日) vs 静岡ブルーレヴズ（日産スタジアム）

●2026年：

1月17日(土) vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ（ニッパツ三ツ沢球技場）

1月24日(土) vs コベルコ神戸スティーラーズ（ニッパツ三ツ沢球技場）

3月28日(土) vs トヨタヴェルブリッツ（日産スタジアム）

2）スカイビル館内回収 回収冊数： 1,234冊

2025年12月14日（日）～2026年5月31日（日） スカイビル1階 YCAT第1ロビー前

※2025-26シーズンの終了に伴い、2026年5月31日を以て館内回収は終了いたしました。

※スカイビル館内 実施風景※試合会場 実施風景https://prtimes.jp/a/?f=d36671-56-14bbe4632bbaeb20db5739507039d488.pdf

■会社概要

当社は、横浜駅東口所在の大規模複合ビル「スカイビル」の運営を通じて、地域の活性化に貢献することを目指して活動を行っております。地元経済の一端を担う企業として、横浜の魅力を高めるため、地域や社会に貢献する活動を引き続き実施してまいります。

会社名 ： 株式会社横浜スカイビル（YokohamaSky Building Co.,Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 水村 慎也

所在地 ： 〒220-0011 横浜市西区高島二丁目19番12号

設立 ： 1961年9月27日

事業内容 ： 不動産賃貸業

資本金 ： 35億9,100万円

横浜スカイビル公式HP ： https://www.yokohama-sky.co.jp/

■施設概要

施設名：スカイビル

所在地：横浜市西区高島2-19-12

営業時間：

飲食店舗/11：00～23：00

物販・サービス店舗（1F・9F・10F）/10：00～20：00

物販・サービス店舗（7F・8F）/10：30～20：30

※店舗により営業時間が異なります。詳しくは店舗へご確認ください。

スカイビル公式HP：https://www.yokohama-sky.co.jp/