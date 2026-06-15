『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』22集＆『COSMOS』9集同時発売記念！ [描き下ろしコラボイラストカード] がもらえる書店フェア、6月18日からスタート！
（C）日向夏・しのとうこ／イマジカインフォス （C）倉田三ノ路／小学館 （C）田村隆平／小学館
2026年6月18日（木）から、「サンデーGX」で連載中の大人気作品『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』22集と『COSMOS』9集が同時に発売されることを記念して、いずれかのコミックスを購入すると描き下ろしコラボイラストカードがもらえるフェアを、全国の対象書店で開催いたします！
今回のノベルティはスマホケースにも入れられる「描き下ろしコラボイラストカード」。田村隆平が『薬屋のひとりごと』の猫猫と壬氏を、倉田三ノ路が『COSMOS』の燐と水森を描く、ここでしか手に入らない超レアアイテムとなっています。田村氏の描き下ろしカードはメタリック、倉田氏の描き下ろしカードは和紙っぽい仕様と、それぞれの作品の世界観に合わせたカードです！
▼フェア参加書店など、詳しい情報は下記をご確認ください。
https://sundaygx.com/wp-content/uploads/2026/05/list.pdf
『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第22集
原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）
作画：倉田三ノ路
キャラクター原案：しのとうこ
定価：770円（税込）
B6判／サンデーGXコミックス／小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09158229
夜の都に現れた見世物の一座。そこにいる白い髪、赤い目をした“仙女”が人の心を読み、金を生み出し、不老不死の薬を作るという。噂を確かめるべく義兄・羅半と猫猫は見世物に向かったが……！ 一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から猫猫へ文が届いた。その内容とは…！？
『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第22集 マスキングテープ付特装版も同時発売！
原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）
作画：倉田三ノ路、キャラクター原案：しのとうこ
価格：2,200円（税込）／B6判／サンデーGXコミックス／小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09943241
『COSMOS』第9集
田村隆平
定価：770円（税込）
B6判／サンデーGXコミックス／小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09158227
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