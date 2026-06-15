『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』22集＆『COSMOS』9集同時発売記念！ [描き下ろしコラボイラストカード] がもらえる書店フェア、6月18日からスタート！

株式会社小学館（C）日向夏・しのとうこ／イマジカインフォス （C）倉田三ノ路／小学館 （C）田村隆平／小学館

2026年6月18日（木）から、「サンデーGX」で連載中の大人気作品『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』22集と『COSMOS』9集が同時に発売されることを記念して、いずれかのコミックスを購入すると描き下ろしコラボイラストカードがもらえるフェアを、全国の対象書店で開催いたします！

今回のノベルティはスマホケースにも入れられる「描き下ろしコラボイラストカード」。田村隆平が『薬屋のひとりごと』の猫猫と壬氏を、倉田三ノ路が『COSMOS』の燐と水森を描く、ここでしか手に入らない超レアアイテムとなっています。田村氏の描き下ろしカードはメタリック、倉田氏の描き下ろしカードは和紙っぽい仕様と、それぞれの作品の世界観に合わせたカードです！

▼フェア参加書店など、詳しい情報は下記をご確認ください。

https://sundaygx.com/wp-content/uploads/2026/05/list.pdf

『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第22集

原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

作画：倉田三ノ路

キャラクター原案：しのとうこ

定価：770円（税込）

B6判／サンデーGXコミックス／小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09158229

夜の都に現れた見世物の一座。そこにいる白い髪、赤い目をした“仙女”が人の心を読み、金を生み出し、不老不死の薬を作るという。噂を確かめるべく義兄・羅半と猫猫は見世物に向かったが……！ 一方、皇弟として人前に出るようになった壬氏から猫猫へ文が届いた。その内容とは…！？

『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第22集 マスキングテープ付特装版も同時発売！

原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

作画：倉田三ノ路、キャラクター原案：しのとうこ

価格：2,200円（税込）／B6判／サンデーGXコミックス／小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943241

『COSMOS』第9集

田村隆平

定価：770円（税込）

B6判／サンデーGXコミックス／小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09158227

ロナ強奪のため、ヘルツシュプルング監獄に急襲をかける「笛吹き男」グループ。その先頭に立つのはソプラノの父・鉄 楽人!? サニーが奮闘する中、状況は二転三転して…

“カオス×緊迫”に心掴まれる、新SFドラマ…第9巻!!