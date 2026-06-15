【ウブロ】アンティキティラ：ウブロが古代の歴史、時計製造の革新、そして先駆的な探査を融合

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHublot Exploration Antikythera 2026

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、科学研究、イノベーション、遺産保護へのコミットメントの一環として、スイスのコンテンツクリエーターであるアニル・ブランカレオーニと提携し、ギリシャのアンティキティラ島での特別な科学ミッションを記録しました。ウブロとアニルBのYouTubeチャンネルで公開されているこの独占映像では、古代の歴史、時計製造の革新、先駆的な探査が融合した冒険を通して、「時間の起源」を解き明かすユニークな没入感あふれる体験をしていただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ndi6pCrKOB8 ]

2014年以来、ウブロ・エクスプロレーションズ部門は、アンティキティラ島へのミッションに年間2週間以上同行し、考古学ダイビングチームの技術部門として重要な役割を果たしてきました。革新的な素材の研究開発を専門とするこの革新的な部門は、特に、最先端の水中ドローンの設計を任されています。これらのドローンは、有名な古代の難破船跡にまだ埋まっている遺物をより正確に検出することを可能にし、最適な条件下でこの歴史的な宝庫の保存と研究に貢献しています。

Hublot Exploration Antikythera 2026

このドキュメンタリーは、ウブロ・エクスプロレーションズチームとアニル・ブランカレオーニが18日間にわたり、1901年に有名なアンティキティラのメカニズムが発見された場所を探索する考古学者、ダイバー、専門家からなる国際チームに同行する様子を撮影したものです。紀元前60年頃に遡るこのユニークな遺物は、知られている最古の天文学計算機と考えられています。星の動き、日食・月食、その他の天体現象を驚くべき精度で予測することができ、当時の技術的専門知識をはるかに超えたレベルを示していました。

2012年、ウブロはこの魅力的な物体に敬意を表し、アンティキティラウォッチを発表しました。これは、古代のメカニズムの複雑な天文学的機能を腕時計のサイズで再現するように設計された時計製造の傑作です。真の技術的偉業であるこの時計は、月周期、日食・月食、星の位置を追跡する複雑機構を備えています。コンセプトウォッチとして設計されたウブロのアンティキティラは、歴史、科学、革新の融合を象徴しており、ブランドの精神を完璧に体現しています。

HUBLOT 「MP-04 アンティキティラ」

その1年後の2013年、ウブロは「アンティキティラ・サンムーン」を発表しました。アンティキティラの世界観にインスパイアされたこの高精度な時計は、太陽と月の両方を表示します。このモデルは、春分点の歳差運動を考慮に入れて、特定の日付における実際の星座を知ることができます。

HUBLOT 「MP-08 アンティキティラ・サンムーン」HUBLOT 「MP-08 アンティキティラ・サンムーン」

ウブロの研究開発部門のディレクターであるマティアス・ビュッテは、「すべての時計のムーブメントは、ひとつの声明です。時間は貴重であり、大胆で創造的なアプローチによって尊重されるべきものです。」と説明しています。

Hublot Exploration Antikythera 2026

複雑なダイビングや専門的な技術の説明に加え、このドキュメンタリーでは、約20人が暮らすこの孤島での日常生活も垣間見ることができます。そこからは、2010年以来、かけがえのない遺産を守るべく困難な状況下で活動を続けるチームの情熱と決意が伝わってきます。

このプロジェクトは、ウブロが掲げる中核的な価値観である、古代の歴史、時計製造の革新、先駆的な探査という3つの要素が、いかに見事に融合しているかを示しています。そして、ウブロ・エクスプロレーションズは、考古学研究への貢献にとどまらず、ESA（欧州宇宙機関）のエクソマーズミッションのような野心的なプロジェクトに参画しており、革新と発見へのコミットメントを示しています。

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